Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Висла Краков
2:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
10' Гол
Тупта Любомир
1:1
22' Гол
Фурман Доминик
30' Желтая карточка
Жуков Георгий
36' Желтая карточка
Швох Матеуш
38' Желтая карточка
Damian Rasak
2:1
50' Пенальти
Блащиковский Якуб
84' Желтая карточка
Савичевич Вукан
87'
22
Michal
Buchalik
19
David
Niepsuj
5
Lukas
Klemenz
2
Яницки
Рафал
4
Садлок
Мацей
10
Баша
Вулнет
20
Жуков
Георгий
16
Блащиковский
Якуб
28
Савичевич
Вукан
26
Kamil
Wojtkowski
29
Тупта
Любомир
30
Дене
Томас
2
Damian
Michalski
3
Марцьяник
Михал
18
Alan
Uryga
24
Angel
Garcia
II
6
Damian
Rasak
27
Torgil
Oewre
Gjertsen
9
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
10
Меребашвили
Георгий
26
Шеридан
Силлиан
Висла Краков
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

Ход матча

10'
Тупта Любомир
(Савичевич Вукан)
1:0
22'
1:1
Фурман Доминик
(Меребашвили Георгий)
30'
Жуков Георгий
 
36'
 
Швох Матеуш
38'
 
Damian Rasak
50'
Блащиковский Якуб
2:1
61'
Nikola Kuveljic
Жуков Георгий
 
69'
Alexander Buksa
Тупта Любомир
 
74'
 
Сахити Суад
Меребашвили Георгий
79'
Богуски Рафал
Блащиковский Якуб
 
82'
 
Адамчик Хуберт
Damian Rasak
84'
Савичевич Вукан
 

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков
Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия Блекитни 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Корона Кельце 1:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Ягеллония 3:2 Висла Краков Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст
Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Краков 2:1 Висла Плоцк Кубок Висла Плоцк 0:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:3 Висла Краков Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 23 14 3 6 49 - 23 45
2. Краковия 23 13 3 7 32 - 18 42
3. Погонь Щецин 23 11 7 5 25 - 18 40
4. Шлёнск 23 10 9 4 31 - 24 39
5. Лех 24 10 8 6 40 - 23 38
6. Пяст 24 11 4 9 25 - 24 37
7. Лехия Гданьск 23 9 7 7 26 - 26 34
8. Ракув 24 10 2 12 30 - 37 32
9. Висла Плоцк 1:2 24 9 5 10 29 - 38 32
10. Ягеллония 24 8 7 9 32 - 34 31
11. Заглембе Любин 23 8 5 10 32 - 32 29
12. Висла Краков 2:1 24 9 2 13 30 - 36 29
13. Гурник Забже 23 6 9 8 27 - 29 27
14. Арка Гдыня 23 6 6 11 20 - 33 24
15. Корона Кельце 23 6 5 12 12 - 26 23
16. ЛКС Лодзь 23 4 4 15 21 - 40 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Damian Rasak получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Жуков Георгий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Фурман Доминик бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Тупта Любомир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 