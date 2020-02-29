Польша: Экстракласса 2019-2020
Висла Краков
2:1
Второй тайм: 87'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Висла Плоцк
1:0
10' ГолТупта Любомир
1:1
22' ГолФурман Доминик
30' Желтая карточкаЖуков Георгий
36' Желтая карточкаШвох Матеуш
38' Желтая карточкаDamian Rasak
2:1
50' ПенальтиБлащиковский Якуб
84' Желтая карточкаСавичевич Вукан
10
Баша
Вулнет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Баша ВулнетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Chuca2
-
-
-
91 Hebert1
-
Главный тренер: Artur Skowronek
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Alan UrygaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
10'
1:0
22'
30'
36'
38'
50'
84'
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +7 =1 -12Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков
Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия Блекитни 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Корона Кельце 1:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Ягеллония 3:2 Висла Краков Висла Краков 4:0 ЛКС Лодзь
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +9 =4 -7Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст
Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков Висла Плоцк 1:0 Легия Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 ЛКС Лодзь
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|23
|14
|3
|6
|49 - 23
|45
|2.
|Краковия
|23
|13
|3
|7
|32 - 18
|42
|3.
|Погонь Щецин
|23
|11
|7
|5
|25 - 18
|40
|4.
|Шлёнск
|23
|10
|9
|4
|31 - 24
|39
|5.
|Лех
|24
|10
|8
|6
|40 - 23
|38
|6.
|Пяст
|24
|11
|4
|9
|25 - 24
|37
|7.
|Лехия Гданьск
|23
|9
|7
|7
|26 - 26
|34
|8.
|Ракув
|24
|10
|2
|12
|30 - 37
|32
|9.
|Висла Плоцк
|1:2
|24
|9
|5
|10
|29 - 38
|32
|10.
|Ягеллония
|24
|8
|7
|9
|32 - 34
|31
|11.
|Заглембе Любин
|23
|8
|5
|10
|32 - 32
|29
|12.
|Висла Краков
|2:1
|24
|9
|2
|13
|30 - 36
|29
|13.
|Гурник Забже
|23
|6
|9
|8
|27 - 29
|27
|14.
|Арка Гдыня
|23
|6
|6
|11
|20 - 33
|24
|15.
|Корона Кельце
|23
|6
|5
|12
|12 - 26
|23
|16.
|ЛКС Лодзь
|23
|4
|4
|15
|21 - 40
|16
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный