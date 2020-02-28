Польша: Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
1:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока Зрители: 6886
Лех
11' Желтая карточкаZoran Arsenic
13' Желтая карточкаРоманчук Тарас
34' Желтая карточкаПухач Тымотеуш
1:0
41' ГолЦэру Богдан
1:1
62' ГолМодер Якуб
70' Желтая карточкаБорысюк Ариэль
87' Желтая карточкаТиба Педру
90' Желтая карточкаМодер Якуб
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
21
Пульич
Яков
25
Тиба
Педру
14
Dani
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Dani RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
11'
13'
34'
41'
1:0
62'
1:1
70'
87'
90'
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =4 -10Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония
Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков
Лех Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня
Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех Лех 1:1 Ягеллония Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Лех: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|23
|14
|3
|6
|49 - 23
|45
|2.
|Краковия
|23
|13
|3
|7
|32 - 18
|42
|3.
|Погонь Щецин
|23
|11
|7
|5
|25 - 18
|40
|4.
|Шлёнск
|23
|10
|9
|4
|31 - 24
|39
|5.
|Лех
|24
|10
|8
|6
|40 - 23
|38
|6.
|Пяст
|24
|11
|4
|9
|25 - 24
|37
|7.
|Лехия Гданьск
|23
|9
|7
|7
|26 - 26
|34
|8.
|Висла Плоцк
|23
|9
|5
|9
|28 - 36
|32
|9.
|Ракув
|24
|10
|2
|12
|30 - 37
|32
|10.
|Ягеллония
|24
|8
|7
|9
|32 - 34
|31
|11.
|Заглембе Любин
|23
|8
|5
|10
|32 - 32
|29
|12.
|Гурник Забже
|23
|6
|9
|8
|27 - 29
|27
|13.
|Висла Краков
|23
|8
|2
|13
|28 - 35
|26
|14.
|Арка Гдыня
|23
|6
|6
|11
|20 - 33
|24
|15.
|Корона Кельце
|23
|6
|5
|12
|12 - 26
|23
|16.
|ЛКС Лодзь
|23
|4
|4
|15
|21 - 40
|16
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