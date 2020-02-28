Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6886
Лех
0'
11' Желтая карточка
Zoran Arsenic
13' Желтая карточка
Романчук Тарас
34' Желтая карточка
Пухач Тымотеуш
1:0
41' Гол
Цэру Богдан
1:1
62' Гол
Модер Якуб
70' Желтая карточка
Борысюк Ариэль
87' Желтая карточка
Тиба Педру
90' Желтая карточка
Модер Якуб
90'+8
96
Венгларз
Дамиан
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
15
Zoran
Arsenic
6
Романчук
Тарас
Борысюк
Ариэль
16
Мыстковски
Пшемыслав
26
Поспишил
Мартин
Макушевски
Мацей
21
Пульич
Яков
1
Ван
дер
Харт
Микки
38
Jakub
Kaminski
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
22
Костевич
Владимир
6
Karlo
Muhar
25
Тиба
Педру
27
Пухач
Тымотеуш
14
Dani
Ramirez
7
Юзвяк
Камиль
9
Гюткьяр
Кристиан
Ягеллония
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

11'
Zoran Arsenic
 
13'
Романчук Тарас
 
31'
 
Црномаркович Джордже
Рогне Томас
34'
 
Пухач Тымотеуш
41'
Цэру Богдан
1:0
59'
 
Модер Якуб
Karlo Muhar
62'
1:1
Модер Якуб
(Dani Ramirez)
67'
Камара Хуан
Макушевски Мацей
 
68'
Bartlomiej Wdowik
Мыстковски Пшемыслав
 
70'
Борысюк Ариэль
 
75'
Имас Хесус
Пульич Яков
 
77'
 
Filip Marchwinski
Пухач Тымотеуш
87'
 
Тиба Педру
90'
 
Модер Якуб

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония
Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:2 Висла Краков
Лех Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня
Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех Лех 4:0 Висла Краков Гурник Забже 1:3 Лех Хробры 0:2 Лех Лех 1:1 Ягеллония Лехия Гданьск 2:1 Лех Лех 1:2 Краковия

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Лех: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лех 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса
Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 23 14 3 6 49 - 23 45
2. Краковия 23 13 3 7 32 - 18 42
3. Погонь Щецин 23 11 7 5 25 - 18 40
4. Шлёнск 23 10 9 4 31 - 24 39
5. Лех 24 10 8 6 40 - 23 38
6. Пяст 24 11 4 9 25 - 24 37
7. Лехия Гданьск 23 9 7 7 26 - 26 34
8. Висла Плоцк 23 9 5 9 28 - 36 32
9. Ракув 24 10 2 12 30 - 37 32
10. Ягеллония 24 8 7 9 32 - 34 31
11. Заглембе Любин 23 8 5 10 32 - 32 29
12. Гурник Забже 23 6 9 8 27 - 29 27
13. Висла Краков 23 8 2 13 28 - 35 26
14. Арка Гдыня 23 6 6 11 20 - 33 24
15. Корона Кельце 23 6 5 12 12 - 26 23
16. ЛКС Лодзь 23 4 4 15 21 - 40 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 