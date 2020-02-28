Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Орхус
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7530
Хобро
0'
24' Желтая карточка
Christian Cappis
67' Желтая карточка
Дамборг Йонас
70' Желтая карточка
Imed Louati1
79' Желтая карточка
Поульсен Николай II
90'+4
1
Эскелинен
Виллиам
34
Дикс
Кевин
3
Бакман
Никлас
37
Sebastian
Hausner
16
Нильсен
Каспер
22
Benjamin
Steenfeldt
Hvidt
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
35
Kasper
Lunding
15
Хелениус
Никлас
7
Анкерсен
Якоб
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
2
Якобсен
Симон
24
Rasmus
Minor
Petersen
27
Mathias
Haarup
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
14
Педерсен
Миккель
9
Imed
Louati1
20
Тюхосен
Оливер
10
Киркеволд
Пол
Орхус
4-3-3
Хобро
4-4-2

Ход матча

24'
 
Christian Cappis
49'
 
Дамборг Йонас
Тюхосен Оливер
67'
 
Дамборг Йонас
67'
Амини Мустафа
Benjamin Steenfeldt Hvidt
 
67'
Mustapha Bundu
Kasper Lunding
 
67'
 
Jacob Tjoernelund
Mathias Haarup
70'
 
Imed Louati1
79'
Поульсен Николай II
 
82'
 
Кристофферсен Юлиан
Emmanuel Sabbi
82'
Торстейнссон Йон
Блуме Брор
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен
Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус
Хобро Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скив Хобро 2:0 Фредерисия
Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро

Последние игры между собой

Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Хобро: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Хобро 1:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 0:1 Хобро Суперлига Дании
Хобро 1:3 Орхус Суперлига Дании Хобро 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Хобро Суперлига Дании Орхус 1:1 Хобро Товарищеские матчи Орхус 1:1 Хобро Суперлига Дании Орхус 2:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 3:1 Орхус Суперлига Дании Хобро 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Хобро Кубок Орхус 2:0 Хобро Товарищеские матчи Орхус 2:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:1 Орхус Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 22 18 2 2 36 - 13 56
2. Копенгаген 22 15 3 4 38 - 23 48
3. Орхус 22 12 4 6 36 - 23 40
4. Брондбю 22 11 2 9 41 - 32 35
5. Нордшелланн 22 10 4 8 42 - 31 34
6. Ольборг 22 9 5 8 35 - 26 32
7. Раннерс 21 9 4 8 35 - 28 31
8. Люнгбю 22 9 4 9 28 - 35 31
9. Оденсе 22 8 4 10 29 - 26 28
10. Хорсенс 22 7 4 11 19 - 40 25
11. Сённерйюск 22 6 7 9 28 - 37 25
12. Хобро 23 2 12 9 21 - 32 18
13. Эсбьерг 22 4 4 14 18 - 37 16
14. Силькеборг 22 2 5 15 26 - 49 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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