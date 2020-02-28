Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Орхус
0:0
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 7530
Хобро
24' Желтая карточкаChristian Cappis
67' Желтая карточкаДамборг Йонас
70' Желтая карточкаImed Louati1
79' Желтая карточкаПоульсен Николай II
34
Дикс
Кевин
29
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: +14 =2 -4Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен
Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус Орхус 3:1 Нордшелланн ВСК Орхус 1:3 Орхус
Хобро Последние 20 матчей: +3 =7 -10Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скив Хобро 2:0 Фредерисия
Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро Нордшелланн 2:1 Хобро
Последние игры между собой
Орхус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Хобро: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Хобро 1:3 Орхус Суперлига Дании Хобро 0:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Хобро Суперлига Дании Орхус 1:1 Хобро Товарищеские матчи Орхус 1:1 Хобро Суперлига Дании Орхус 2:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 3:1 Орхус Суперлига Дании Хобро 0:3 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Хобро Кубок Орхус 2:0 Хобро Товарищеские матчи Орхус 2:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:1 Орхус Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|22
|18
|2
|2
|36 - 13
|56
|2.
|Копенгаген
|22
|15
|3
|4
|38 - 23
|48
|3.
|Орхус
|22
|12
|4
|6
|36 - 23
|40
|4.
|Брондбю
|22
|11
|2
|9
|41 - 32
|35
|5.
|Нордшелланн
|22
|10
|4
|8
|42 - 31
|34
|6.
|Ольборг
|22
|9
|5
|8
|35 - 26
|32
|7.
|Раннерс
|21
|9
|4
|8
|35 - 28
|31
|8.
|Люнгбю
|22
|9
|4
|9
|28 - 35
|31
|9.
|Оденсе
|22
|8
|4
|10
|29 - 26
|28
|10.
|Хорсенс
|22
|7
|4
|11
|19 - 40
|25
|11.
|Сённерйюск
|22
|6
|7
|9
|28 - 37
|25
|12.
|Хобро
|23
|2
|12
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Эсбьерг
|22
|4
|4
|14
|18 - 37
|16
|14.
|Силькеборг
|22
|2
|5
|15
|26 - 49
|11
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный