Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Митьюлланд
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8103
Сённерйюск
0'
18' Желтая карточка
Святченко Эрик
1:0
21' Гол
Мабиль Авер
2:0
29' Гол
Paulo Victor IV1
3:0
44' Гол
Шварц Ронни
65' Желтая карточка
Шварц Ронни
67' Желтая карточка
Абсалонсен Йохан
71' Желтая карточка
Anders Jacobsen II
86' Желтая карточка
Frank Onyeka
90'+5
1
Хансен
Йеспер
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Paulo
Victor
IV1
38
Frank
Onyeka
10
Evander
Ferreira
11
Мабиль
Авер
36
Дрейер
Андерс
45
Gustav
Isaksen
89
Шварц
Ронни
28
Милиц
Себастьян
21
Jeppe
Simonsen
12
Канструп
Пьер
5
Theofanis
Mavromatis
18
Nicholas
Marfelt
6
Йонссон
Эггерт
9
Alexander
Bah
8
Якобсен
Кристиан
II
77
Хассан
Рилван
15
Абсалонсен
Йохан
10
Anders
Jacobsen
II
Митьюлланд
4-2-3-1
Сённерйюск
4-1-4-1

Ход матча

18'
Святченко Эрик
 
21'
Мабиль Авер
(Evander Ferreira)
1:0
29'
Paulo Victor IV1
2:0
44'
Шварц Ронни
(Мабиль Авер)
3:0
46'
 
Фредериксен Эмиль
Nicholas Marfelt
54'
 
Rasmus Vinderslev
Канструп Пьер
65'
Шварц Ронни
 
67'
 
Абсалонсен Йохан
68'
Вибе Лассе
Gustav Isaksen
 
71'
 
Anders Jacobsen II
73'
 
Julius Eskesen
Хассан Рилван
75'
Николаесен Расмус
Святченко Эрик
 
79'
Каба Сори
Шварц Ронни
 
86'
Frank Onyeka
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн
Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Ольборг 0:1 Митьюлланд Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Раннерс Силькеборг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Оденсе Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд Копенгаген 0:0 Митьюлланд
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск
Сённерйюск 0:3 Бачка Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Коллинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Люнгбю Орхус 4:2 Сённерйюск Копенгаген 3:0 Сённерйюск Брондбю 0:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Ольборг Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Брондбю

Последние игры между собой

Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Митьюлланд Товарищеские матчи
Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 23 19 2 2 39 - 13 59
2. Копенгаген 23 16 3 4 41 - 25 51
3. Орхус 22 12 4 6 36 - 23 40
4. Брондбю 23 12 2 9 42 - 32 38
5. Нордшелланн 23 11 4 8 44 - 32 37
6. Раннерс 22 10 4 8 37 - 29 34
7. Ольборг 23 9 5 9 37 - 29 32
8. Люнгбю 23 9 4 10 28 - 36 31
9. Оденсе 23 8 5 10 30 - 27 29
10. Хорсенс 23 7 4 12 20 - 42 25
11. Сённерйюск 23 6 7 10 28 - 40 25
12. Хобро 23 2 12 9 21 - 32 18
13. Эсбьерг 23 4 4 15 19 - 39 16
14. Силькеборг 23 2 6 15 27 - 50 12
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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