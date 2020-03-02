Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Митьюлланд
3:0
Конец матча
Стадион: МСХ Арена Зрители: 8103
Сённерйюск
18' Желтая карточкаСвятченко Эрик
1:0
21' ГолМабиль Авер
2:0
29' ГолPaulo Victor IV1
3:0
44' ГолШварц Ронни
65' Желтая карточкаШварц Ронни
67' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
71' Желтая карточкаAnders Jacobsen II
86' Желтая карточкаFrank Onyeka
38
Frank
Onyeka
11
Мабиль
Авер
89
Шварц
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Frank OnyekaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Шварц РонниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Вибе ЛассеНападающий
-
Главный тренер: Brian Priske
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
47 Довбик АртёмНападающий
-
29 Victor Ekani
-
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
21'
1:0
29'
2:0
44'
3:0
65'
67'
79'
86'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +14 =1 -5Хобро 0:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Люнгбю Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Митьюлланд 2:0 Шаньдун Лунэн
Митьюлланд 0:1 Фредерисия Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Силькеборг 3:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:3 Орхус Брондбю 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Силькеборг Оденсе 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Копенгаген Ольборг 0:1 Митьюлланд Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Раннерс Силькеборг 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 0:1 Оденсе Фремад Амагер 1:0 Митьюлланд Копенгаген 0:0 Митьюлланд
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =4 -9Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск
Сённерйюск 0:3 Бачка Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Коллинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Люнгбю Орхус 4:2 Сённерйюск Копенгаген 3:0 Сённерйюск Брондбю 0:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Ольборг Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Брондбю
Последние игры между собой
Митьюлланд: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сённерйюск: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 5:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|23
|19
|2
|2
|39 - 13
|59
|2.
|Копенгаген
|23
|16
|3
|4
|41 - 25
|51
|3.
|Орхус
|22
|12
|4
|6
|36 - 23
|40
|4.
|Брондбю
|23
|12
|2
|9
|42 - 32
|38
|5.
|Нордшелланн
|23
|11
|4
|8
|44 - 32
|37
|6.
|Раннерс
|22
|10
|4
|8
|37 - 29
|34
|7.
|Ольборг
|23
|9
|5
|9
|37 - 29
|32
|8.
|Люнгбю
|23
|9
|4
|10
|28 - 36
|31
|9.
|Оденсе
|23
|8
|5
|10
|30 - 27
|29
|10.
|Хорсенс
|23
|7
|4
|12
|20 - 42
|25
|11.
|Сённерйюск
|23
|6
|7
|10
|28 - 40
|25
|12.
|Хобро
|23
|2
|12
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Эсбьерг
|23
|4
|4
|15
|19 - 39
|16
|14.
|Силькеборг
|23
|2
|6
|15
|27 - 50
|12
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