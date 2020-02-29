Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
1:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Нордшелланн
0'
1:0
9' Гол
Конбой Кевин
1:1
19' Гол
Кудус Мохаммед
38' Желтая карточка
Яковенко Юрий
40' Желтая карточка
Kamal-Deen Sulemana
43'
1
Манноне
Вито
25
Бринч
Йеппе
8
Остин
Родольф
14
Брорссон
Франц
17
Конбой
Кевин
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
23
Яковенко
Юрий
77
Эрцег
Анте
18
Ларсен
Николай
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
30
Мумин
Абдул
38
Антви
Клинтон
7
Рюгор
Миккель
8
Андерсен
Магнус
II
27
Дамсгор
Миккель
35
Атанга
Исаак
10
Кудус
Мохаммед
14
Kamal-Deen
Sulemana
Эсбьерг
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

Ход матча

9'
Конбой Кевин
(Брорссон Франц)
1:0
19'
1:1
Кудус Мохаммед
(Дамсгор Миккель)
38'
Яковенко Юрий
 
40'
 
Kamal-Deen Sulemana

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг
Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Коллинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю
Нордшелланн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн
Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус Ольборг 1:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Люнгбю 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:0 Раннерс Хобро 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Орхус Копенгаген 4:1 Нордшелланн Оденсе 3:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Вендсиссель 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Люнгбю Орхус 3:1 Нордшелланн

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Нордшелланн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:0 Нордшелланн Суперлига Дании
Нордшелланн 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Нордшелланн Товарищеские матчи Эсбьерг 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Нордшелланн 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Нордшелланн 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Эсбьерг 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 22 18 2 2 36 - 13 56
2. Копенгаген 22 15 3 4 38 - 23 48
3. Орхус 22 12 4 6 36 - 23 40
4. Брондбю 22 11 2 9 41 - 32 35
5. Нордшелланн 1:1 23 10 5 8 43 - 32 35
6. Ольборг 22 9 5 8 35 - 26 32
7. Раннерс 21 9 4 8 35 - 28 31
8. Люнгбю 22 9 4 9 28 - 35 31
9. Оденсе 22 8 4 10 29 - 26 28
10. Хорсенс 22 7 4 11 19 - 40 25
11. Сённерйюск 22 6 7 9 28 - 37 25
12. Хобро 23 2 12 9 21 - 32 18
13. Эсбьерг 1:1 23 4 5 14 19 - 38 17
14. Силькеборг 22 2 5 15 26 - 49 11
  • Первый тайм
  • 44'
    Хорошо играет на выходе Ларсен Николай - мяч в ее руках
  • 44'
    Брорссон Франц делает длинную передачу вперед
  • 43'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
  • 42'
    Атанга Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Кужава Рафал из команды Эсбьерг подал угловой слева.
  • 41'
    Конбой Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Желтая карточка
    40'
    Kamal-Deen Sulemana совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Кужава Рафал
  • 40'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 40'
    Яковенко Юрий из команды Эсбьерг делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 39'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • Желтая карточка
    38'
    Яковенко Юрий совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Яковенко Юрий из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Мумин Абдул
  • 37'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Норшеланн начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Рюгор Миккель
  • Офсайд
    35'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн в офсайде
  • 34'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Кудус Мохаммед
  • 33'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 32'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 32'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Андерсен Магнус II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Брорссон Франц из команды Эсбьерг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • Угловой
    31'
    Кужава Рафал из команды Эсбьерг подал угловой справа.
  • 31'
    Лунги Якоб наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 31'
    Эрцег Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 29'
    Хорошая попытка от Яковенко Юрий, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 28'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 28'
    Хорошо играет на выходе Ларсен Николай - мяч в ее руках
  • 28'
    Яковенко Юрий из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 27'
    Хорошо играет на выходе Манноне Вито - мяч в ее руках
  • 27'
    Дамсгор Миккель делает длинную передачу вперед
  • Офсайд
    27'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг в офсайде
  • 26'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 26'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Kamal-Deen Sulemana бьет издали, но Манноне Вито ловит мяч в руки
  • 23'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 23'
    Контроль мяча: Эсбьерг: 34%, Норшеланн: 66%.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 22'
    Дамсгор Миккель нанес удар чуть мимо. Близко!
  • Угловой
    22'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 22'
    Брорссон Франц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 21'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    21'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 21'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 19'
    Дамсгор Миккель сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Кудус Мохаммед изменил счет на табло!
  • 19'
    Дамсгор Миккель из команды Норшеланн находит партнершу аккуратным пасом пяткой.
  • Офсайд
    18'
    Атанга Исаак из команды Норшеланн в офсайде
  • 18'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
  • 16'
    Хорошо играет на выходе Ларсен Николай - мяч в ее руках
  • 16'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 15'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Эрцег Анте из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Рюгор Миккель
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья дает свисток. Эрцег Анте атаковала опасно сзади, Рюгор Миккель пострадал, и это штрафной удар
  • 13'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 13'
    Мумин Абдул делает длинную передачу вперед
  • 12'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 11'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • Угловой
    11'
    Рюгор Миккель из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
  • 11'
    Kamal-Deen Sulemana из команды Норшеланн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 10'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Kamal-Deen Sulemana бьет, но Манноне Вито отбивает мяч перед собой...
  • 9'
    Брорссон Франц сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    ГОООООЛ - Конбой Кевин Эсбьерг забивает ударом головой
  • 9'
    Брорссон Франц из команды Эсбьерг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • Угловой
    9'
    Кужава Рафал из команды Эсбьерг подал угловой справа.
  • 8'
    Лунги Якоб из команды Эсбьерг пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 8'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Матч возобновлен
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    7'
    Кудус Мохаммед из команды Норшеланн в офсайде
  • 7'
    Кудус Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    5'
    Эрцег Анте возвращается на поле.
  • 4'
    Кужава Рафал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Андерсен Магнус II из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    3'
    Ох, нехорошо это выглядит. Эрцег Анте получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Эрцег Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Атанга Исаак из команды Норшеланн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Рюгор Миккель
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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