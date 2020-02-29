Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Эсбьерг
1:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Блю-Уотер Арена
Нордшелланн
1:0
9' ГолКонбой Кевин
1:1
19' ГолКудус Мохаммед
38' Желтая карточкаЯковенко Юрий
40' Желтая карточкаKamal-Deen Sulemana
25
Бринч
Йеппе
17
Конбой
Кевин
38
Лунги
Якоб
12
Кужава
Рафал
77
Эрцег
Анте
30
Мумин
Абдул
35
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
-
12 Кужава РафалНападающий
- Нападающий
-
77 Эрцег АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
50 Mads Larsen
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
37 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Ivan Mesik
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
1:0
19'
38'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +5 =3 -12Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг
Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Коллинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг Мариенлюст 2:5 Эсбьерг Эсбьерг 3:1 Брондбю
Нордшелланн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Нордшелланн 6:0 Хорсенс Кальмар 1:1 Нордшелланн ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн
Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус Ольборг 1:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Люнгбю 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:0 Раннерс Хобро 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Орхус Копенгаген 4:1 Нордшелланн Оденсе 3:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Вендсиссель 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Люнгбю Орхус 3:1 Нордшелланн
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Нордшелланн: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Нордшелланн 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Нордшелланн Товарищеские матчи Эсбьерг 2:2 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Нордшелланн 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Суперлига Дании Нордшелланн 1:3 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:2 Эсбьерг Суперлига Дании Нордшелланн 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании Эсбьерг 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Нордшелланн Суперлига Дании Нордшелланн 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|22
|18
|2
|2
|36 - 13
|56
|2.
|Копенгаген
|22
|15
|3
|4
|38 - 23
|48
|3.
|Орхус
|22
|12
|4
|6
|36 - 23
|40
|4.
|Брондбю
|22
|11
|2
|9
|41 - 32
|35
|5.
|Нордшелланн
|1:1
|23
|10
|5
|8
|43 - 32
|35
|6.
|Ольборг
|22
|9
|5
|8
|35 - 26
|32
|7.
|Раннерс
|21
|9
|4
|8
|35 - 28
|31
|8.
|Люнгбю
|22
|9
|4
|9
|28 - 35
|31
|9.
|Оденсе
|22
|8
|4
|10
|29 - 26
|28
|10.
|Хорсенс
|22
|7
|4
|11
|19 - 40
|25
|11.
|Сённерйюск
|22
|6
|7
|9
|28 - 37
|25
|12.
|Хобро
|23
|2
|12
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Эсбьерг
|1:1
|23
|4
|5
|14
|19 - 38
|17
|14.
|Силькеборг
|22
|2
|5
|15
|26 - 49
|11
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