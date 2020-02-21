Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Тамбов
 
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Стадион:
Рубин

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново
Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов Тамбов 2:1 Ростов
Рубин Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия-Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала
Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Уфа Химки 3:0 Рубин Зенит 5:0 Рубин Оренбург 2:1 Рубин

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Рубин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Рубин 2:1 Тамбов Премьер-лига Рубин 0:0 Тамбов Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 14 3 2 37 - 9 45
2. Краснодар Заявка 19 9 8 2 33 - 20 35
3. ЦСКА Москва Заявка 19 10 4 5 26 - 18 34
4. Локомотив Москва Заявка 19 10 4 5 28 - 24 34
5. Ростов Заявка 19 10 4 5 34 - 28 34
6. Арсенал Тула Заявка 19 7 4 8 23 - 23 25
7. Уфа Заявка 19 6 7 6 16 - 17 25
8. Динамо Москва Заявка 19 6 6 7 16 - 21 24
9. Урал Заявка 19 6 6 7 24 - 31 24
10. Спартак Москва Заявка 19 6 4 9 19 - 21 22
11. Тамбов Заявка 19 6 3 10 23 - 26 21
12. Оренбург Заявка 18 5 4 9 21 - 27 19
13. Рубин Заявка 19 4 7 8 11 - 21 19
14. Ахмат Заявка 19 4 7 8 13 - 24 19
15. Крылья Советов Заявка 19 5 3 11 20 - 25 18
16. Сочи Заявка 18 3 6 9 16 - 25 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Рубин

    До начала игры, которая состоится 01.03.2020, осталось 2 дня 10 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Тамбов - Рубин
    Тамбов
    18.9% (14)
    Ничья
    33.8% (25)
    Рубин
    47.3% (35)
    1:2 Рубин
    24.3% (18)
    1:1 Ничья
    21.6% (16)
    0:1 Рубин
    13.5% (10)
    0:0 Ничья
    10.8% (8)
    1:0 Тамбов
    9.5% (7)
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