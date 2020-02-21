Россия: Премьер-лига 2019-2020
Тамбов
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Стадион: Мордовия Арена
Рубин
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +9 =4 -7Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново
Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов Тамбов 2:1 Ростов
Рубин Последние 20 матчей: +7 =6 -7Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия-Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала
Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Уфа Химки 3:0 Рубин Зенит 5:0 Рубин Оренбург 2:1 Рубин
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Рубин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 9
|45
|2.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|33 - 20
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 18
|34
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 24
|34
|5.
|Ростов
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 28
|34
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 23
|25
|7.
|Уфа
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|16 - 17
|25
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|16 - 21
|24
|9.
|Урал
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 21
|22
|11.
|Тамбов
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 26
|21
|12.
|Оренбург
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 27
|19
|13.
|Рубин
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|11 - 21
|19
|14.
|Ахмат
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 24
|19
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 25
|18
|16.
|Сочи
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 25
|15
Тамбов
18.9% (14)
Ничья
33.8% (25)
Рубин
47.3% (35)
1:2 Рубин
24.3% (18)
1:1 Ничья
21.6% (16)
0:1 Рубин
13.5% (10)
0:0 Ничья
10.8% (8)
1:0 Тамбов
9.5% (7)
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