Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Ахмат
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат
Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин Оренбург 1:2 Ахмат Ахмат 0:0 Урал Динамо Москва 1:1 Ахмат Ахмат 5:1 Луч Ахмат 1:1 Арсенал Тула Ахмат 0:2 Локомотив Москва Уфа 0:1 Ахмат Сочи 2:0 Ахмат СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
Ростов Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва
Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:2 Ахмат Товарищеские матчи
Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ахмат 1:1 Ростов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 14 3 2 37 - 9 45
2. Краснодар Заявка 19 9 8 2 33 - 20 35
3. ЦСКА Москва Заявка 19 10 4 5 26 - 18 34
4. Локомотив Москва Заявка 19 10 4 5 28 - 24 34
5. Ростов Заявка 19 10 4 5 34 - 28 34
6. Арсенал Тула Заявка 19 7 4 8 23 - 23 25
7. Уфа Заявка 19 6 7 6 16 - 17 25
8. Динамо Москва Заявка 19 6 6 7 16 - 21 24
9. Урал Заявка 19 6 6 7 24 - 31 24
10. Спартак Москва Заявка 19 6 4 9 19 - 21 22
11. Тамбов Заявка 19 6 3 10 23 - 26 21
12. Оренбург Заявка 18 5 4 9 21 - 27 19
13. Рубин Заявка 19 4 7 8 11 - 21 19
14. Ахмат Заявка 19 4 7 8 13 - 24 19
15. Крылья Советов Заявка 19 5 3 11 20 - 25 18
16. Сочи Заявка 18 3 6 9 16 - 25 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Ростов

    До начала игры, которая состоится 29.02.2020, осталось 1 день 15 часов 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ахмат - Ростов
    Ахмат
    10.1% (9)
    Ничья
    30.3% (27)
    Ростов
    59.6% (53)
    1:2 Ростов
    28.1% (25)
    1:1 Ничья
    23.6% (21)
    0:1 Ростов
    16.9% (15)
    1:3 Ростов
    5.6% (5)
    1:0 Ахмат
    5.6% (5)
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