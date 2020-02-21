Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Ростов
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат
Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин Оренбург 1:2 Ахмат Ахмат 0:0 Урал Динамо Москва 1:1 Ахмат Ахмат 5:1 Луч Ахмат 1:1 Арсенал Тула Ахмат 0:2 Локомотив Москва Уфа 0:1 Ахмат Сочи 2:0 Ахмат СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
Ростов Последние 20 матчей: +8 =3 -9Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва
Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ахмат 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:3 Ахмат Премьер-лига Ростов 0:0 Ахмат Кубок Ахмат 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Ростов Премьер-лига Ахмат 1:1 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 9
|45
|2.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|33 - 20
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 18
|34
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 24
|34
|5.
|Ростов
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 28
|34
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 23
|25
|7.
|Уфа
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|16 - 17
|25
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|16 - 21
|24
|9.
|Урал
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 21
|22
|11.
|Тамбов
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 26
|21
|12.
|Оренбург
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 27
|19
|13.
|Рубин
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|11 - 21
|19
|14.
|Ахмат
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 24
|19
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 25
|18
|16.
|Сочи
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 25
|15
Ахмат
10.1% (9)
Ничья
30.3% (27)
Ростов
59.6% (53)
1:2 Ростов
28.1% (25)
1:1 Ничья
23.6% (21)
0:1 Ростов
16.9% (15)
1:3 Ростов
5.6% (5)
1:0 Ахмат
5.6% (5)
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