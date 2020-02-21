Россия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Динамо Москва
 
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Стадион:
Спартак Москва

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала
Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Краснодар Динамо Москва 2:0 Пюник
Спартак Москва Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит Спартак Москва 1:2 Брага

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Спартак Москва 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Динамо Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:5 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 14 3 2 37 - 9 45
2. Краснодар Заявка 19 9 8 2 33 - 20 35
3. ЦСКА Москва Заявка 19 10 4 5 26 - 18 34
4. Локомотив Москва Заявка 19 10 4 5 28 - 24 34
5. Ростов Заявка 19 10 4 5 34 - 28 34
6. Арсенал Тула Заявка 19 7 4 8 23 - 23 25
7. Уфа Заявка 19 6 7 6 16 - 17 25
8. Динамо Москва Заявка 19 6 6 7 16 - 21 24
9. Урал Заявка 19 6 6 7 24 - 31 24
10. Спартак Москва Заявка 19 6 4 9 19 - 21 22
11. Тамбов Заявка 19 6 3 10 23 - 26 21
12. Оренбург Заявка 18 5 4 9 21 - 27 19
13. Рубин Заявка 19 4 7 8 11 - 21 19
14. Ахмат Заявка 19 4 7 8 13 - 24 19
15. Крылья Советов Заявка 19 5 3 11 20 - 25 18
16. Сочи Заявка 18 3 6 9 16 - 25 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Спартак Москва

    До начала игры, которая состоится 29.02.2020, осталось 1 день 13 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва
    Динамо Москва
    19.8% (19)
    Ничья
    37.5% (36)
    Спартак Москва
    42.7% (41)
    1:1 Ничья
    29.2% (28)
    1:2 Спартак Москва
    22.9% (22)
    2:1 Динамо Москва
    11.5% (11)
    0:2 Спартак Москва
    6.3% (6)
    0:1 Спартак Москва
    5.2% (5)
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