Россия: Премьер-лига 2019-2020
Динамо Москва
Позже
Стадион: ВТБ Арена
Спартак Москва
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +12 =5 -3Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала
Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Краснодар Динамо Москва 2:0 Пюник
Спартак Москва Последние 20 матчей: +8 =2 -10Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург КамАЗ 1:2 Спартак Москва Уфа 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Урал Спартак Москва 0:1 Зенит Спартак Москва 1:2 Брага
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Динамо Москва 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:5 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 9
|45
|2.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|33 - 20
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 18
|34
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 24
|34
|5.
|Ростов
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 28
|34
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 23
|25
|7.
|Уфа
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|16 - 17
|25
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|16 - 21
|24
|9.
|Урал
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 21
|22
|11.
|Тамбов
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 26
|21
|12.
|Оренбург
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 27
|19
|13.
|Рубин
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|11 - 21
|19
|14.
|Ахмат
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 24
|19
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 25
|18
|16.
|Сочи
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 25
|15
Динамо Москва
19.8% (19)
Ничья
37.5% (36)
Спартак Москва
42.7% (41)
1:1 Ничья
29.2% (28)
1:2 Спартак Москва
22.9% (22)
2:1 Динамо Москва
11.5% (11)
0:2 Спартак Москва
6.3% (6)
0:1 Спартак Москва
5.2% (5)
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