Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Зенит
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания
Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Зенит: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:3 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер
Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 14 3 2 37 - 9 45
2. Краснодар Заявка 19 9 8 2 33 - 20 35
3. ЦСКА Москва Заявка 19 10 4 5 26 - 18 34
4. Локомотив Москва Заявка 19 10 4 5 28 - 24 34
5. Ростов Заявка 19 10 4 5 34 - 28 34
6. Арсенал Тула Заявка 19 7 4 8 23 - 23 25
7. Уфа Заявка 19 6 7 6 16 - 17 25
8. Динамо Москва Заявка 19 6 6 7 16 - 21 24
9. Урал Заявка 19 6 6 7 24 - 31 24
10. Спартак Москва Заявка 19 6 4 9 19 - 21 22
11. Тамбов Заявка 19 6 3 10 23 - 26 21
12. Оренбург Заявка 18 5 4 9 21 - 27 19
13. Рубин Заявка 19 4 7 8 11 - 21 19
14. Ахмат Заявка 19 4 7 8 13 - 24 19
15. Крылья Советов Заявка 19 5 3 11 20 - 25 18
16. Сочи Заявка 18 3 6 9 16 - 25 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 29.02.2020, осталось 1 день 15 часов 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Зенит - Локомотив Москва
    Зенит
    76.1% (70)
    Ничья
    18.5% (17)
    Локомотив Москва
    5.4% (5)
    2:1 Зенит
    33.7% (31)
    2:0 Зенит
    17.4% (16)
    1:1 Ничья
    12% (11)
    1:0 Зенит
    12% (11)
    3:2 Зенит
    3.3% (3)
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