Россия: Премьер-лига 2019-2020
Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания
Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =4 -9Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Зенит: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 9
|45
|2.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|33 - 20
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 18
|34
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 24
|34
|5.
|Ростов
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 28
|34
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 23
|25
|7.
|Уфа
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|16 - 17
|25
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|16 - 21
|24
|9.
|Урал
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 21
|22
|11.
|Тамбов
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 26
|21
|12.
|Оренбург
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 27
|19
|13.
|Рубин
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|11 - 21
|19
|14.
|Ахмат
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 24
|19
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 25
|18
|16.
|Сочи
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 25
|15
Зенит
76.1% (70)
Ничья
18.5% (17)
Локомотив Москва
5.4% (5)
2:1 Зенит
33.7% (31)
2:0 Зенит
17.4% (16)
1:1 Ничья
12% (11)
1:0 Зенит
12% (11)
3:2 Зенит
3.3% (3)
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