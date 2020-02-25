Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Крылья Советов
 
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Стадион:
Оренбург

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь
Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала Крылья Советов 2:3 Урал Крылья Советов 0:1 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Рубин Крылья Советов 0:2 Зенит Оренбург 0:1 Крылья Советов
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала
Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки Краснодар 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Крылья Советов Оренбург 2:0 Динамо Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Оренбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Оренбург 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Оренбург 3:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 Оренбург Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Оренбург 3:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:4 Крылья Советов Кубок Оренбург 2:2 Крылья Советов Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 14 3 2 37 - 9 45
2. Краснодар Заявка 19 9 8 2 33 - 20 35
3. ЦСКА Москва Заявка 19 10 4 5 26 - 18 34
4. Локомотив Москва Заявка 19 10 4 5 28 - 24 34
5. Ростов Заявка 19 10 4 5 34 - 28 34
6. Арсенал Тула Заявка 19 7 4 8 23 - 23 25
7. Уфа Заявка 19 6 7 6 16 - 17 25
8. Динамо Москва Заявка 19 6 6 7 16 - 21 24
9. Урал Заявка 19 6 6 7 24 - 31 24
10. Спартак Москва Заявка 19 6 4 9 19 - 21 22
11. Тамбов Заявка 19 6 3 10 23 - 26 21
12. Оренбург Заявка 18 5 4 9 21 - 27 19
13. Рубин Заявка 19 4 7 8 11 - 21 19
14. Ахмат Заявка 19 4 7 8 13 - 24 19
15. Крылья Советов Заявка 19 5 3 11 20 - 25 18
16. Сочи Заявка 18 3 6 9 16 - 25 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Оренбург

    До начала игры, которая состоится 28.02.2020, осталось 2 дня 10 часов 59 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Крылья Советов - Оренбург
    Крылья Советов
    59.7% (40)
    Ничья
    35.8% (24)
    Оренбург
    4.5% (3)
    1:0 Крылья Советов
    31.3% (21)
    1:1 Ничья
    28.4% (19)
    2:1 Крылья Советов
    19.4% (13)
    0:0 Ничья
    7.5% (5)
    1:2 Оренбург
    3% (2)
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