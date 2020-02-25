Россия: Премьер-лига 2019-2020
Крылья Советов
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Стадион: Самара Арена
Оренбург
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =5 -8Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь
Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала Крылья Советов 2:3 Урал Крылья Советов 0:1 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Рубин Крылья Советов 0:2 Зенит Оренбург 0:1 Крылья Советов
Оренбург Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала
Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки Краснодар 1:1 Оренбург Оренбург 0:1 Крылья Советов Оренбург 2:0 Динамо Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург Чертаново 0:2 Оренбург Оренбург 2:3 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Оренбург: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 9
|45
|2.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|33 - 20
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 18
|34
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 24
|34
|5.
|Ростов
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 28
|34
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|23 - 23
|25
|7.
|Уфа
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|16 - 17
|25
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|16 - 21
|24
|9.
|Урал
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 21
|22
|11.
|Тамбов
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 26
|21
|12.
|Оренбург
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 27
|19
|13.
|Рубин
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|11 - 21
|19
|14.
|Ахмат
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|13 - 24
|19
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 25
|18
|16.
|Сочи
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 25
|15
Крылья Советов
59.7% (40)
Ничья
35.8% (24)
Оренбург
4.5% (3)
1:0 Крылья Советов
31.3% (21)
1:1 Ничья
28.4% (19)
2:1 Крылья Советов
19.4% (13)
0:0 Ничья
7.5% (5)
1:2 Оренбург
3% (2)
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