Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
2:1
Конец матча

Стадион:
Корона Кельце
0'
1:0
43' Гол
Плахета Пшемыслав
45' Желтая карточка
Grzegorz Szymusik
56' Желтая карточка
Ognjen Gnjatic
1:1
65' Гол
Пачинда Эрик
68' Желтая карточка
Пачинда Эрик
71' Желтая карточка
Jakub Labojko
2:1
84' Гол
Экспозито Эрик
90' Желтая карточка
Jakub Zubrowski
90'+5
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
5
Пуэрто
Исраэль
15
Mark
Tamas
4
Штиглец
Дино
21
Jakub
Labojko
29
Мончиньски
Кжиштоф
19
Маркович
Филип
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
11
Райчевич
Филип
88
Marek
Koziol
22
Mateusz
Spychala
33
Маркес
Иван
6
Ognjen
Gnjatic
25
Grzegorz
Szymusik
27
Пучко
Матей
8
Радин
Милан
14
Jakub
Zubrowski
39
Пачинда
Эрик
9
Bojan
Cecaric
70
Форселль
Петтери
Шлёнск
4-2-3-1
Корона Кельце
4-4-2

Ход матча

43'
Плахета Пшемыслав
(Мусонда Лубамба)
1:0
45'
 
Grzegorz Szymusik
46'
 
Джюранович Урош
Пучко Матей
56'
 
Ognjen Gnjatic
60'
Пих Роберт
Мончиньски Кжиштоф
 
65'
1:1
Пачинда Эрик
68'
 
Пачинда Эрик
71'
Jakub Labojko
 
73'
Экспозито Эрик
Райчевич Филип
 
79'
 
Пападопулос Михал
Пачинда Эрик
82'
 
Rodrigo Zalazar
Форселль Петтери
84'
Экспозито Эрик
(Штиглец Дино)
2:1
87'
Живулич Диего
Маркович Филип
 
90'
 
Jakub Zubrowski

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск
Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин
Корона Кельце Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже
Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Корона Кельце: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Корона Кельце 1:0 Шлёнск Экстракласса Корона Кельце 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:1 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:2 Шлёнск Экстракласса Корона Кельце 1:1 Шлёнск Экстракласса Корона Кельце 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:5 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:0 Шлёнск Экстракласса Корона Кельце 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Корона Кельце Экстракласса Шлёнск 1:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:1 Шлёнск Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 24 15 3 6 51 - 24 48
2. Краковия 25 13 3 9 33 - 22 42
3. Шлёнск 25 11 9 5 34 - 28 42
4. Лех 25 11 8 6 44 - 24 41
5. Погонь Щецин 25 11 7 7 27 - 23 40
6. Пяст 24 11 4 9 25 - 24 37
7. Лехия Гданьск 24 10 7 7 28 - 27 37
8. Ракув 25 11 2 12 32 - 37 35
9. Ягеллония 25 9 7 9 34 - 35 34
10. Висла Плоцк 25 9 6 10 30 - 40 33
11. Заглембе Любин 25 9 5 11 37 - 36 32
12. Висла Краков 25 9 3 13 32 - 37 30
13. Гурник Забже 25 7 9 9 31 - 34 30
14. Арка Гдыня 24 6 7 11 21 - 34 25
15. Корона Кельце 25 6 5 14 14 - 30 23
16. ЛКС Лодзь 25 5 5 15 25 - 43 20
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Grzegorz Szymusik получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Плахета Пшемыслав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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