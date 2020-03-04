Польша: Экстракласса 2019-2020
Шлёнск
2:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Корона Кельце
1:0
43' ГолПлахета Пшемыслав
45' Желтая карточкаGrzegorz Szymusik
56' Желтая карточкаOgnjen Gnjatic
1:1
65' ГолПачинда Эрик
68' Желтая карточкаПачинда Эрик
71' Желтая карточкаJakub Labojko
2:1
84' ГолЭкспозито Эрик
90' Желтая карточкаJakub Zubrowski
15
Mark
Tamas
88
Marek
Koziol
33
Маркес
Иван
27
Пучко
Матей
39
Пачинда
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Mark TamasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
-
88 Marek KoziolВратарь
- Защитник
-
33 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Пачинда ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Келб ЯцекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Miroslaw Smyla
Ход матча
43'
56'
65'
1:1
68'
71'
84'
2:1
90'
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +7 =7 -6Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск
Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Погонь Щецин
Корона Кельце Последние 20 матчей: +5 =5 -10Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже
Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков Корона Кельце 0:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Корона Кельце: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Шлёнск 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 3:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:2 Шлёнск Экстракласса Корона Кельце 1:1 Шлёнск Экстракласса Корона Кельце 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:5 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:0 Шлёнск Экстракласса Корона Кельце 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:0 Корона Кельце Экстракласса Шлёнск 1:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:1 Шлёнск Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|24
|15
|3
|6
|51 - 24
|48
|2.
|Краковия
|25
|13
|3
|9
|33 - 22
|42
|3.
|Шлёнск
|25
|11
|9
|5
|34 - 28
|42
|4.
|Лех
|25
|11
|8
|6
|44 - 24
|41
|5.
|Погонь Щецин
|25
|11
|7
|7
|27 - 23
|40
|6.
|Пяст
|24
|11
|4
|9
|25 - 24
|37
|7.
|Лехия Гданьск
|24
|10
|7
|7
|28 - 27
|37
|8.
|Ракув
|25
|11
|2
|12
|32 - 37
|35
|9.
|Ягеллония
|25
|9
|7
|9
|34 - 35
|34
|10.
|Висла Плоцк
|25
|9
|6
|10
|30 - 40
|33
|11.
|Заглембе Любин
|25
|9
|5
|11
|37 - 36
|32
|12.
|Висла Краков
|25
|9
|3
|13
|32 - 37
|30
|13.
|Гурник Забже
|25
|7
|9
|9
|31 - 34
|30
|14.
|Арка Гдыня
|24
|6
|7
|11
|21 - 34
|25
|15.
|Корона Кельце
|25
|6
|5
|14
|14 - 30
|23
|16.
|ЛКС Лодзь
|25
|5
|5
|15
|25 - 43
|20
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