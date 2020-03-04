Польша: Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
3:2
Конец матча
Стадион: Stadion LKS
Заглембе Любин
1:0
18' ГолCarlos Moros
1:1
29' Гол в свои воротаCarlos Moros
31' Желтая карточкаБашкиров Евгений
2:1
33' ПенальтиAntonio Dominguez
51' Желтая карточкаAdam Ratajczyk
3:1
55' ГолAdam Ratajczyk
64' Желтая карточкаВидмайер Тадей
64' Желтая карточкаMaciej Dabrowski1
3:2
74' ГолБялек Бартош
79' Желтая карточкаКопац Бартош
17
Carlos
Moros
14
Guima
II
99
Jakub
Wrobel
95
Дражич
Деян
39
Бохар
Дамьян
17
Шиш
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Guima IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Jakub WrobelНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Jan Grzesik
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Богач МихалЗащитник
- Полузащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
-
29 Olaf Nowak
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
18'
1:0
29'
1:1
31'
33'
51'
55'
3:1
64'
74'
3:2
79'
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +5 =4 -11Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =3 -8Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин
Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Заглембе Любин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|24
|15
|3
|6
|51 - 24
|48
|2.
|Краковия
|25
|13
|3
|9
|33 - 22
|42
|3.
|Шлёнск
|25
|11
|9
|5
|34 - 28
|42
|4.
|Лех
|25
|11
|8
|6
|44 - 24
|41
|5.
|Погонь Щецин
|25
|11
|7
|7
|27 - 23
|40
|6.
|Пяст
|24
|11
|4
|9
|25 - 24
|37
|7.
|Лехия Гданьск
|24
|10
|7
|7
|28 - 27
|37
|8.
|Ракув
|25
|11
|2
|12
|32 - 37
|35
|9.
|Ягеллония
|25
|9
|7
|9
|34 - 35
|34
|10.
|Висла Плоцк
|25
|9
|6
|10
|30 - 40
|33
|11.
|Заглембе Любин
|25
|9
|5
|11
|37 - 36
|32
|12.
|Висла Краков
|25
|9
|3
|13
|32 - 37
|30
|13.
|Гурник Забже
|25
|7
|9
|9
|31 - 34
|30
|14.
|Арка Гдыня
|24
|6
|7
|11
|21 - 34
|25
|15.
|Корона Кельце
|25
|6
|5
|14
|14 - 30
|23
|16.
|ЛКС Лодзь
|25
|5
|5
|15
|25 - 43
|20
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