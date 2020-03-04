Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
ЛКС Лодзь
3:2
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
1:0
18' Гол
Carlos Moros
1:1
29' Гол в свои ворота
Carlos Moros
31' Желтая карточка
Башкиров Евгений
2:1
33' Пенальти
Antonio Dominguez
51' Желтая карточка
Adam Ratajczyk
3:1
55' Гол
Adam Ratajczyk
64' Желтая карточка
Видмайер Тадей
64' Желтая карточка
Maciej Dabrowski1
3:2
74' Гол
Бялек Бартош
79' Желтая карточка
Копац Бартош
90'+8
1
Маляж
Аркадиуш
4
Artur
Bogusz
17
Carlos
Moros
5
Maciej
Dabrowski1
92
Видмайер
Тадей
19
Тромбка
Михал
14
Guima
II
42
Срнич
Драголюб
16
Adam
Ratajczyk
99
Jakub
Wrobel
10
Antonio
Dominguez
30
Хладун
Доминик
44
Червинский
Алан
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
4
Башкиров
Евгений
7
Живец
Саша
95
Дражич
Деян
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
17
Шиш
Патрик
ЛКС Лодзь
4-4-2
Заглембе Любин
4-1-4-1

Ход матча

18'
Carlos Moros
1:0
29'
1:1
Carlos Moros
31'
 
Башкиров Евгений
33'
Antonio Dominguez
2:1
51'
Adam Ratajczyk
 
55'
Adam Ratajczyk
(Jakub Wrobel)
3:1
63'
 
Бялек Бартош
Шиш Патрик
64'
Видмайер Тадей
 
64'
Maciej Dabrowski1
 
69'
Maciej Wolski
Тромбка Михал
 
74'
3:2
Бялек Бартош
79'
 
Копац Бартош
82'
Пионтек Лукаш
Antonio Dominguez
 
90'
Samuel Corral
Jakub Wrobel
 

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин
Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Заглембе Любин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Экстракласса Заглембе Любин 2:1 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 2:1 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 24 15 3 6 51 - 24 48
2. Краковия 25 13 3 9 33 - 22 42
3. Шлёнск 25 11 9 5 34 - 28 42
4. Лех 25 11 8 6 44 - 24 41
5. Погонь Щецин 25 11 7 7 27 - 23 40
6. Пяст 24 11 4 9 25 - 24 37
7. Лехия Гданьск 24 10 7 7 28 - 27 37
8. Ракув 25 11 2 12 32 - 37 35
9. Ягеллония 25 9 7 9 34 - 35 34
10. Висла Плоцк 25 9 6 10 30 - 40 33
11. Заглембе Любин 25 9 5 11 37 - 36 32
12. Висла Краков 25 9 3 13 32 - 37 30
13. Гурник Забже 25 7 9 9 31 - 34 30
14. Арка Гдыня 24 6 7 11 21 - 34 25
15. Корона Кельце 25 6 5 14 14 - 30 23
16. ЛКС Лодзь 25 5 5 15 25 - 43 20
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Балич Саша получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Антонио Домингес из команды ЛКС Лодзь забивает с точки!
  • Желтая карточка
    31'
    Башкиров Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    ГООООООООЛ - Carlos Moros очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Carlos Moros бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion LKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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