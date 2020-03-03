Польша: Экстракласса 2019-2020
Погонь Щецин
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Ягеллония
18' Желтая карточкаРунье Иван
27' Желтая карточкаРоманчук Тарас
0:1
34' ГолМакушевски Мацей
36' Желтая карточкаDavid Stec
1:1
54' ГолЦибицки Павел
61' Желтая карточкаМыстковски Пшемыслав
67' Красная карточкаТриантафиллопулос Костас
1:2
69' ГолБорысюк Ариэль
76' Желтая карточкаПоспишил Мартин
79' Желтая карточкаВуйцицки Якуб
90' Желтая карточкаKarol Struski
22
David
Stec
55
Ласицки
Игор
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
-
22 David StecЗащитник
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Ход матча
18'
27'
34'
36'
54'
69'
1:2
76'
79'
90'
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин
Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин
Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония
Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|24
|15
|3
|6
|51 - 24
|48
|2.
|Краковия
|25
|13
|3
|9
|33 - 22
|42
|3.
|Лех
|25
|11
|8
|6
|44 - 24
|41
|4.
|Погонь Щецин
|25
|11
|7
|7
|27 - 23
|40
|5.
|Шлёнск
|24
|10
|9
|5
|32 - 27
|39
|6.
|Пяст
|24
|11
|4
|9
|25 - 24
|37
|7.
|Лехия Гданьск
|24
|10
|7
|7
|28 - 27
|37
|8.
|Ракув
|25
|11
|2
|12
|32 - 37
|35
|9.
|Ягеллония
|25
|9
|7
|9
|34 - 35
|34
|10.
|Висла Плоцк
|25
|9
|6
|10
|30 - 40
|33
|11.
|Заглембе Любин
|24
|9
|5
|10
|35 - 33
|32
|12.
|Висла Краков
|25
|9
|3
|13
|32 - 37
|30
|13.
|Гурник Забже
|25
|7
|9
|9
|31 - 34
|30
|14.
|Арка Гдыня
|24
|6
|7
|11
|21 - 34
|25
|15.
|Корона Кельце
|24
|6
|5
|13
|13 - 28
|23
|16.
|ЛКС Лодзь
|24
|4
|5
|15
|22 - 41
|17
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный