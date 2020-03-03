Польша: Экстракласса 2019-2020

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Погонь Щецин
1:2
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
18' Желтая карточка
Рунье Иван
27' Желтая карточка
Романчук Тарас
0:1
34' Гол
Макушевски Мацей
36' Желтая карточка
David Stec
1:1
54' Гол
Цибицки Павел
61' Желтая карточка
Мыстковски Пшемыслав
67' Красная карточка
Триантафиллопулос Костас
1:2
69' Гол
Борысюк Ариэль
76' Желтая карточка
Поспишил Мартин
79' Желтая карточка
Вуйцицки Якуб
90' Желтая карточка
Karol Struski
90'+6
1
Стипица
Данте
22
David
Stec
13
Триантафиллопулос
Костас
55
Ласицки
Игор
15
Hubert
Matynia
8
Дабровски
Дамьян
27
Sebastian
Kowalczyk
17
Кожуль
Звонимир
29
Листковски
Марчин
16
Santeri
Hostikka
25
Цибицки
Павел
96
Венгларз
Дамиан
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
7
Вуйцицки
Якуб
8
Борысюк
Ариэль
9
Макушевски
Мацей
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
16
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
Погонь Щецин
4-1-4-1
Ягеллония
4-1-4-1

Ход матча

18'
 
Рунье Иван
27'
 
Романчук Тарас
34'
0:1
Макушевски Мацей
(Мыстковски Пшемыслав)
36'
David Stec
 
54'
Цибицки Павел
(Листковски Марчин)
1:1
58'
Спиридонович Срдан
Santeri Hostikka
 
61'
 
Мыстковски Пшемыслав
62'
 
Karol Struski
Мыстковски Пшемыслав
67'
Триантафиллопулос Костас
 
69'
Mariusz Malec
Кожуль Звонимир
 
69'
1:2
Борысюк Ариэль
72'
 
Пржикрыл Томаш
Макушевски Мацей
76'
 
Поспишил Мартин
79'
 
Вуйцицки Якуб
83'
Беньямина Суфиан
Листковски Марчин
 
90'
 
Karol Struski
90'
 
Шимонович Давид
Поспишил Мартин

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин
Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Сталь Жешув 0:1 Погонь Щецин
Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония
Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия Корона Кельце 0:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 24 15 3 6 51 - 24 48
2. Краковия 25 13 3 9 33 - 22 42
3. Лех 25 11 8 6 44 - 24 41
4. Погонь Щецин 25 11 7 7 27 - 23 40
5. Шлёнск 24 10 9 5 32 - 27 39
6. Пяст 24 11 4 9 25 - 24 37
7. Лехия Гданьск 24 10 7 7 28 - 27 37
8. Ракув 25 11 2 12 32 - 37 35
9. Ягеллония 25 9 7 9 34 - 35 34
10. Висла Плоцк 25 9 6 10 30 - 40 33
11. Заглембе Любин 24 9 5 10 35 - 33 32
12. Висла Краков 25 9 3 13 32 - 37 30
13. Гурник Забже 25 7 9 9 31 - 34 30
14. Арка Гдыня 24 6 7 11 21 - 34 25
15. Корона Кельце 24 6 5 13 13 - 28 23
16. ЛКС Лодзь 24 4 5 15 22 - 41 17
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    David Stec получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Макушевски Мацей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Рунье Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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