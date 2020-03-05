Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Бёрнли
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал
Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг
Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:2 Бёрнли Кубок Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Тоттенхэм Кубок Carling Тоттенхэм 4:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 28 26 1 1 64 - 20 79
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 28 15 5 8 54 - 28 50
4. Челси Заявка 28 13 6 9 47 - 39 45
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 11 9 8 42 - 30 42
6. Вулверхэмптон Заявка 28 10 12 6 41 - 34 42
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 10 10 7 29 - 25 40
8. Тоттенхэм Заявка 28 11 7 10 46 - 39 40
9. Бёрнли Заявка 28 11 5 12 33 - 39 38
10. Арсенал Заявка 27 8 13 6 39 - 36 37
11. Эвертон Заявка 28 10 7 11 37 - 42 37
12. Кристал Пэлас Заявка 28 9 9 10 25 - 32 36
13. Саутгемптон Заявка 28 10 4 14 35 - 51 34
14. Ньюкасл Заявка 28 8 8 12 24 - 41 32
15. Брайтон Заявка 28 6 10 12 32 - 40 28
16. Вест Хэм Заявка 28 7 6 15 35 - 49 27
17. Борнмут Заявка 28 7 6 15 28 - 45 27
18. Уотфорд Заявка 28 6 9 13 27 - 43 27
19. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
20. Норвич Заявка 28 5 6 17 25 - 51 21
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 07.03.2020, осталось 1 день 21 час 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Бёрнли - Тоттенхэм
    Бёрнли
    11.4% (9)
    Ничья
    22.8% (18)
    Тоттенхэм
    65.8% (52)
    1:2 Тоттенхэм
    34.2% (27)
    1:1 Ничья
    15.2% (12)
    0:2 Тоттенхэм
    7.6% (6)
    0:1 Тоттенхэм
    7.6% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    5.1% (4)
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