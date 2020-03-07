Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:0
Перерыв

Стадион:
Ньюкасл
0'
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Дженепо Мусса
28' Красная карточка
Дженепо Мусса
42' Желтая карточка
Фернандес Федерико
0:0
45' Не забитый пенальти
Ритчи Мэтт
45' Желтая карточка
Манкильо Хави
1
Маккарти
Алекс
43
Валери
Ян
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
21
Бертранд
Райан
12
Дженепо
Мусса
16
Уорд-Праус
Джеймс
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Буфаль
Софьян
9
Ингс
Дэнни
7
Лонг
Шейн
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
6
Ласcеллс
Джамал
18
Фернандес
Федерико
28
Роуз
Дэнни
14
Хэйден
Айзак
8
Шелви
Джонджо
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
10
Сент-Максимин
Аллан
12
Гейл
Дуайт
Саутгемптон
4-4-2
Ньюкасл
4-2-3-1

Ход матча

27'
Дженепо Мусса
 
28'
Дженепо Мусса
 
42'
 
Фернандес Федерико
45'
0:0
Ритчи Мэтт
45'
 
Манкильо Хави

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон
Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл
Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 28 15 5 8 54 - 28 50
4. Челси Заявка 28 13 6 9 47 - 39 45
5. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 28 11 10 7 30 - 25 43
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
7. Манчестер Юнайтед Заявка 28 11 9 8 42 - 30 42
8. Тоттенхэм Заявка 28 11 7 10 46 - 39 40
9. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
10. Бёрнли Заявка 28 11 5 12 33 - 39 38
11. Арсенал 0:0 Заявка 28 8 14 6 39 - 36 38
12. Эвертон Заявка 28 10 7 11 37 - 42 37
13. Саутгемптон 0:0 Заявка 29 10 5 14 35 - 51 35
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 29 8 9 12 24 - 41 33
15. Брайтон 0:0 Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм 0:0 Заявка 29 7 7 15 35 - 49 28
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд 0:1 Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
20. Норвич 0:1 Заявка 29 5 6 18 25 - 52 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Саутгемптон
65.2% (122)
Ничья
20.9% (39)
Ньюкасл
13.9% (26)
Тотал 2.5
Больше
46.82% (81)
Меньше
53.18% (92)
Обе команды забьют
Да
64.16% (111)
Нет
35.84% (62)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
30.5% (57)
1:0 Саутгемптон
21.4% (40)
1:1 Ничья
17.1% (32)
1:2 Ньюкасл
9.1% (17)
2:0 Саутгемптон
7% (13)
0:0 Ничья
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.1% (2)
0:1 Ньюкасл
1.1% (2)
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Боруссия М - Боруссия Д
2,20
Бёрнли - Тоттенхэм
1,86
Суонси - Вест Бромвич
2,05
Барселона - Реал Сосьедад
2,53
Атлетико М - Севилья
1,88
Хетафе - Сельта
2,66
Реймс - Брест
1,50
Ницца - Монако
1,55
Анже - Нант
1,58
Дижон - Тулуза
1,85
Метц - Ним
2,12

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