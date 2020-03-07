Англия: Премьер-лига 2019-2020
Саутгемптон
0:0
Перерыв
Стадион: Сент-Мэрис
Ньюкасл
27' Undefined phrase: football_event_Дженепо Мусса
28' Красная карточкаДженепо Мусса
42' Желтая карточкаФернандес Федерико
0:0
45' Не забитый пенальтиРитчи Мэтт
45' Желтая карточкаМанкильо Хави
43
Валери
Ян
35
Беднарек
Ян
28
Роуз
Дэнни
14
Хэйден
Айзак
11
Ритчи
Мэтт
12
Гейл
Дуайт
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
- Защитник
-
38 Дансо КевинЗащитник
- Защитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Роуз ДэнниЗащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
28'
45'
0:0
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон
Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =7 -6Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл
Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Саутгемптон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|54 - 28
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 39
|45
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|30 - 25
|43
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|42 - 30
|42
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|46 - 39
|40
|9.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|33 - 39
|38
|11.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|28
|8
|14
|6
|39 - 36
|38
|12.
|Эвертон
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|37 - 42
|37
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|29
|10
|5
|14
|35 - 51
|35
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|24 - 41
|33
|15.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|35 - 49
|28
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Саутгемптон
65.2% (122)
Ничья
20.9% (39)
Ньюкасл
13.9% (26)
Тотал 2.5
Больше
46.82% (81)
Меньше
53.18% (92)
Обе команды забьют
Да
64.16% (111)
Нет
35.84% (62)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
30.5% (57)
1:0 Саутгемптон
21.4% (40)
1:1 Ничья
17.1% (32)
1:2 Ньюкасл
9.1% (17)
2:0 Саутгемптон
7% (13)
0:0 Ничья
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.1% (2)
0:1 Ньюкасл
1.1% (2)
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