Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Лестер
 
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Стадион:
Астон Вилла

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд
Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла
Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла 2:1 Лестер Кубок лиги Лестер 1:1 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 1:4 Лестер Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Лестер Премьер-лига
Лестер 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Лестер Кубок Лестер 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Лестер Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 28 26 1 1 64 - 20 79
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 28 15 5 8 54 - 28 50
4. Челси Заявка 28 13 6 9 47 - 39 45
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 11 9 8 42 - 30 42
6. Вулверхэмптон Заявка 28 10 12 6 41 - 34 42
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 10 10 7 29 - 25 40
8. Тоттенхэм Заявка 28 11 7 10 46 - 39 40
9. Бёрнли Заявка 28 11 5 12 33 - 39 38
10. Арсенал Заявка 27 8 13 6 39 - 36 37
11. Эвертон Заявка 28 10 7 11 37 - 42 37
12. Кристал Пэлас Заявка 28 9 9 10 25 - 32 36
13. Саутгемптон Заявка 28 10 4 14 35 - 51 34
14. Ньюкасл Заявка 28 8 8 12 24 - 41 32
15. Брайтон Заявка 28 6 10 12 32 - 40 28
16. Вест Хэм Заявка 28 7 6 15 35 - 49 27
17. Борнмут Заявка 28 7 6 15 28 - 45 27
18. Уотфорд Заявка 28 6 9 13 27 - 43 27
19. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
20. Норвич Заявка 28 5 6 17 25 - 51 21
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Астон Вилла

    До начала игры, которая состоится 09.03.2020, осталось 2 дня 22 часа 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Лестер - Астон Вилла
    Лестер
    96.4% (81)
    Ничья
    2.4% (2)
    Астон Вилла
    1.2% (1)
    2:1 Лестер
    41.7% (35)
    2:0 Лестер
    20.2% (17)
    1:0 Лестер
    14.3% (12)
    3:1 Лестер
    10.7% (9)
    1:1 Ничья
    2.4% (2)
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    1,67
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    1,65
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    2,00

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