Англия: Премьер-лига 2019-2020
Лестер
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Стадион: Кинг Пауэр
Астон Вилла
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд
Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =3 -11Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла
Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|26
|1
|1
|64 - 20
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|54 - 28
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 39
|45
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|42 - 30
|42
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|41 - 34
|42
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|29 - 25
|40
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|46 - 39
|40
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|33 - 39
|38
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|39 - 36
|37
|11.
|Эвертон
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|37 - 42
|37
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|25 - 32
|36
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|35 - 51
|34
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|24 - 41
|32
|15.
|Брайтон
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 40
|28
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|35 - 49
|27
|17.
|Борнмут
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|27 - 43
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|20.
|Норвич
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|25 - 51
|21
Лестер
96.4% (81)
Ничья
2.4% (2)
Астон Вилла
1.2% (1)
2:1 Лестер
41.7% (35)
2:0 Лестер
20.2% (17)
1:0 Лестер
14.3% (12)
3:1 Лестер
10.7% (9)
1:1 Ничья
2.4% (2)
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