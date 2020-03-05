Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =8 -4Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал
Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал Вест Хэм 1:3 Арсенал Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал
Вест Хэм Последние 20 матчей: +5 =2 -13Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон
Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Арсенал 1:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:5 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Арсенал Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|26
|1
|1
|64 - 20
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|54 - 28
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 39
|45
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|42 - 30
|42
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|41 - 34
|42
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|29 - 25
|40
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|46 - 39
|40
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|33 - 39
|38
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|39 - 36
|37
|11.
|Эвертон
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|37 - 42
|37
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|25 - 32
|36
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|35 - 51
|34
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|24 - 41
|32
|15.
|Брайтон
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 40
|28
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|35 - 49
|27
|17.
|Борнмут
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|27 - 43
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|20.
|Норвич
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|25 - 51
|21
Арсенал
88.1% (74)
Ничья
4.8% (4)
Вест Хэм
7.1% (6)
2:1 Арсенал
39.3% (33)
2:0 Арсенал
19% (16)
1:0 Арсенал
7.1% (6)
1:2 Вест Хэм
4.8% (4)
3:1 Арсенал
4.8% (4)
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