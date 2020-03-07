Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хорошая попытка от Ландстрем Джон , был неплохой удар, но вратарь спас

47' Ааронс Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Льюис Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Норвуд Оливер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Удар от ворот произведет Норвич

40' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хэнли Грант предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Крул Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Годфри Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Плохо играет Маклин Кенни - неудачный вынос, и мяч у соперниц

33' О'Коннелл Джек наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

33' Буэндия Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Тетти Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Хэнли Грант предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Тетти Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Пукки Теэму из команды Норвич не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

15' Плохо играет Иган Джон - неудачный вынос, и мяч у соперниц

13' Буэндия Эмилиано наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

12' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Дуда Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Тетти Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Годфри Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Ааронс Макс получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Ааронс Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Хорошо играет на выходе Крул Тим - мяч в ее руках

3' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Буэндия Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норвич начинает с центра поля