Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
1:0
Перерыв
Стадион: Брэмолл Лейн
Норвич
1:0
36' ГолШарп Билли
12
Иган
Джон
10
Шарп
Билли
1
Крул
Тим
12
Льюис
Джамал
23
Маклин
Кенни
25
Дуда
Ондрей
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
32 Берге СандерПолузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
22 Муссе ЛиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
36'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =6 -4Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед
Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли
Норвич Последние 20 матчей: +6 =5 -9Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль
Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Норвич: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|54 - 28
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 39
|45
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|30 - 25
|43
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|42 - 30
|42
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|46 - 39
|40
|9.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|33 - 39
|38
|11.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|28
|8
|14
|6
|39 - 36
|38
|12.
|Эвертон
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|37 - 42
|37
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|29
|10
|5
|14
|35 - 51
|35
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|24 - 41
|33
|15.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|35 - 49
|28
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
79.7% (149)
Ничья
14.4% (27)
Норвич
5.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
39.08% (68)
Меньше
60.92% (106)
Обе команды забьют
Да
48.28% (84)
Нет
51.72% (90)
Популярный счёт
1:0 Шеффилд Юнайтед
27.3% (51)
2:1 Шеффилд Юнайтед
27.3% (51)
2:0 Шеффилд Юнайтед
18.2% (34)
1:1 Ничья
9.6% (18)
1:2 Норвич
4.3% (8)
2:2 Ничья
2.1% (4)
0:1 Норвич
1.1% (2)
3:1 Шеффилд Юнайтед
1.1% (2)
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