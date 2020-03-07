Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
1:0
Перерыв

Стадион:
Норвич
0'
1:0
36' Гол
Шарп Билли
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
10
Шарп
Билли
9
Макбарни
Оливер
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
4
Годфри
Бен
5
Хэнли
Грант
12
Льюис
Джамал
27
Тетти
Александер
23
Маклин
Кенни
17
Буэндия
Эмилиано
25
Дуда
Ондрей
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Норвич
4-2-3-1

Ход матча

36'
Шарп Билли
(Ландстрем Джон)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед
Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли
Норвич Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль
Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич Норвич 0:2 Уотфорд

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Норвич: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Норвич 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:1 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Норвич Норвич 4:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Норвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Норвич Норвич 1:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 28 15 5 8 54 - 28 50
4. Челси Заявка 28 13 6 9 47 - 39 45
5. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 28 11 10 7 30 - 25 43
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
7. Манчестер Юнайтед Заявка 28 11 9 8 42 - 30 42
8. Тоттенхэм Заявка 28 11 7 10 46 - 39 40
9. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
10. Бёрнли Заявка 28 11 5 12 33 - 39 38
11. Арсенал 0:0 Заявка 28 8 14 6 39 - 36 38
12. Эвертон Заявка 28 10 7 11 37 - 42 37
13. Саутгемптон 0:0 Заявка 29 10 5 14 35 - 51 35
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 29 8 9 12 24 - 41 33
15. Брайтон 0:0 Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм 0:0 Заявка 29 7 7 15 35 - 49 28
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд 0:1 Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
20. Норвич 0:1 Заявка 29 5 6 18 25 - 52 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
79.7% (149)
Ничья
14.4% (27)
Норвич
5.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
39.08% (68)
Меньше
60.92% (106)
Обе команды забьют
Да
48.28% (84)
Нет
51.72% (90)
Популярный счёт
1:0 Шеффилд Юнайтед
27.3% (51)
2:1 Шеффилд Юнайтед
27.3% (51)
2:0 Шеффилд Юнайтед
18.2% (34)
1:1 Ничья
9.6% (18)
1:2 Норвич
4.3% (8)
2:2 Ничья
2.1% (4)
0:1 Норвич
1.1% (2)
3:1 Шеффилд Юнайтед
1.1% (2)
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Боруссия М - Боруссия Д
2,20
Бёрнли - Тоттенхэм
1,86
Суонси - Вест Бромвич
2,05
Барселона - Реал Сосьедад
2,53
Атлетико М - Севилья
1,88
Хетафе - Сельта
2,66
Реймс - Брест
1,50
Ницца - Монако
1,55
Анже - Нант
1,58
Дижон - Тулуза
1,85
Метц - Ним
2,12

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