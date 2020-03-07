Англия: Премьер-лига 2019-2020
Кристал Пэлас
1:0
Перерыв
Стадион: Селхерст Парк
Уотфорд
1:0
28' ГолАйю Джордан
31' Желтая карточкаФемения Кико
41' Желтая карточкаЗаха Уилфрид
24
Кэхилл
Гари
11
Заха
Уилфрид
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
11
Масина
Адам
19
Хьюз
Уилл
29
Капу
Этьен
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уэлбек ДанниНападающий
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
1:0
31'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =7 -8Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер Арсенал 2:2 Кристал Пэлас
Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =5 -9Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон
Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд Уотфорд 1:2 Челси
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Уотфорд: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд Кубок Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Уотфорд Кристал Пэлас 4:0 Уотфорд Уотфорд 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:2 Уотфорд Уотфорд 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Уотфорд
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|54 - 28
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 39
|45
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|30 - 25
|43
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|42 - 30
|42
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|46 - 39
|40
|9.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|33 - 39
|38
|11.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|28
|8
|14
|6
|39 - 36
|38
|12.
|Эвертон
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|37 - 42
|37
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|29
|10
|5
|14
|35 - 51
|35
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|24 - 41
|33
|15.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|35 - 49
|28
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд
Исход игры
Кристал Пэлас
60.8% (113)
Ничья
27.4% (51)
Уотфорд
11.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
44.51% (77)
Меньше
55.49% (96)
Обе команды забьют
Да
67.05% (116)
Нет
32.95% (57)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
27.4% (51)
1:0 Кристал Пэлас
25.3% (47)
1:1 Ничья
21% (39)
1:2 Уотфорд
5.9% (11)
2:2 Ничья
3.8% (7)
0:1 Уотфорд
2.7% (5)
3:2 Кристал Пэлас
1.6% (3)
2:0 Кристал Пэлас
1.6% (3)
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