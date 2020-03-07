Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Макартур Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Фемения Кико из команды Уотфорд пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

46' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

43' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Заха Уилфрид получил желтую карточку от судьи

40' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

39' Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Капу Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Масина Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Капу Этьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Уотфорд

34' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Фемения Кико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Ох, нехорошо это выглядит. Кабаселе Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кристал Пэлас будет все-таки засчитан.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Кабаселе Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Отличный командный гол!

28' Капу Этьен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

27' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Уотфорд

21' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хьюз Уилл не смог попасть в створ ударом издали

19' Кэхилл Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Перейра Роберто из команды Уотфорд плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

16' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Сарр Исмаила наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

13' Хорошие скиллы дриблинга показывает Дюкур Абдулайе , обходя своих соперников

12' Хорошо играет на выходе Гуаита Висенте - мяч в ее руках

12' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хорошо играет на выходе Фостер Бен - мяч в ее руках

12' Маккарти Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Матч возобновлен

11' Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Дюкур Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Уотфорд

8' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Фемения Кико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Уотфорд начинает с центра поля