Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Челси
 
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Стадион:
Эвертон

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм
Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон
Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон Эвертон 1:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Эвертон: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Эвертон 3:1 Челси Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига Челси 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Челси Премьер-лига
Челси 2:1 Эвертон Кубок лиги Челси 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 5:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Кубок Челси 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:6 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:2 Челси Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига Эвертон 1:2 Челси Кубок Carling Челси 3:1 Эвертон Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 28 26 1 1 64 - 20 79
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 28 15 5 8 54 - 28 50
4. Челси Заявка 28 13 6 9 47 - 39 45
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 11 9 8 42 - 30 42
6. Вулверхэмптон Заявка 28 10 12 6 41 - 34 42
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 10 10 7 29 - 25 40
8. Тоттенхэм Заявка 28 11 7 10 46 - 39 40
9. Бёрнли Заявка 28 11 5 12 33 - 39 38
10. Арсенал Заявка 27 8 13 6 39 - 36 37
11. Эвертон Заявка 28 10 7 11 37 - 42 37
12. Кристал Пэлас Заявка 28 9 9 10 25 - 32 36
13. Саутгемптон Заявка 28 10 4 14 35 - 51 34
14. Ньюкасл Заявка 28 8 8 12 24 - 41 32
15. Брайтон Заявка 28 6 10 12 32 - 40 28
16. Вест Хэм Заявка 28 7 6 15 35 - 49 27
17. Борнмут Заявка 28 7 6 15 28 - 45 27
18. Уотфорд Заявка 28 6 9 13 27 - 43 27
19. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
20. Норвич Заявка 28 5 6 17 25 - 51 21
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Эвертон

    До начала игры, которая состоится 08.03.2020, осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Эвертон
    Челси
    87.5% (63)
    Ничья
    6.9% (5)
    Эвертон
    5.6% (4)
    2:1 Челси
    50% (36)
    2:0 Челси
    19.4% (14)
    1:0 Челси
    5.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (2)
    1:2 Эвертон
    2.8% (2)
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