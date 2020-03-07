Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Саисс Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Саисс Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

46' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Брайтон имеет хороший шанс забить.

42' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Монтойя Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Хорошо играет на выходе Патрисиу Руй - мяч в ее руках

37' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Боли Вийи ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

36' Удар от ворот произведет Брайтон

35' Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали

34' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Брайтон

34' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

34' Плохо играет Уэбстер Адам - неудачный вынос, и мяч у соперниц

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Жота Диогу получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Жота Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

30' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

29' Удар от ворот произведет Брайтон

29' Хименес Рауль не смог попасть в створ ударом издали

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Брайтон

26' Винагре Рубен из команды Вулверхэмптон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

25' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

23' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Хорошо играет на выходе Патрисиу Руй - мяч в ее руках

19' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Брайтон имеет хороший шанс забить.

17' Троссар Леандро из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

16' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Муй Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Хорошие скиллы дриблинга показывает Винагре Рубен , обходя своих соперников

11' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Великолепное видение игры демонстрирует Прёппер Дэви из команды Брайтон , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

9' Удар от ворот произведет Брайтон

8' Хименес Рауль не смог попасть в створ ударом издали

8' Удар от ворот произведет Брайтон

8' Невеш Рубен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

7' Удар от ворот произведет Брайтон

6' Вулверхэмптон имеет хороший шанс забить.

5' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хорошие скиллы дриблинга показывает Жота Диогу , обходя своих соперников

4' Хорошо играет на выходе Райан Мэтт - мяч в ее руках

2' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брайтон начинает с центра поля