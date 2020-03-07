Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
0:0
Перерыв
Стадион: Молинью
Брайтон
37' Желтая карточкаМонтойя Мартин
45' Желтая карточкаСаисс Ромен
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
18
Жота
Диогу
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
20
Марч
Соломон
7
Мопе
Нил
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
49 Килмен МаксЗащитник
-
59 Буур ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
37'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =6 -6Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =7 -9Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон
Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|54 - 28
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 39
|45
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|30 - 25
|43
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|42 - 30
|42
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|46 - 39
|40
|9.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|33 - 39
|38
|11.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|28
|8
|14
|6
|39 - 36
|38
|12.
|Эвертон
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|37 - 42
|37
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|29
|10
|5
|14
|35 - 51
|35
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|24 - 41
|33
|15.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|35 - 49
|28
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|0:1 Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Исход игры
Вулверхэмптон
91.4% (170)
Ничья
5.4% (10)
Брайтон
3.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.71% (86)
Меньше
50.29% (87)
Обе команды забьют
Да
52.6% (91)
Нет
47.4% (82)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
33.9% (63)
2:0 Вулверхэмптон
23.7% (44)
1:0 Вулверхэмптон
18.8% (35)
3:1 Вулверхэмптон
5.9% (11)
1:1 Ничья
3.8% (7)
1:2 Брайтон
1.6% (3)
3:0 Вулверхэмптон
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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