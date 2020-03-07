Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
0:0
Перерыв

Стадион:
Брайтон
0'
37' Желтая карточка
Монтойя Мартин
45' Желтая карточка
Саисс Ромен
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
29
Винагре
Рубен
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
1
Райан
Мэтт
22
Монтойя
Мартин
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
8
Биссума
Ив
24
Прёппер
Дэви
11
Троссар
Леандро
18
Муй
Аарон
20
Марч
Соломон
7
Мопе
Нил
Вулверхэмптон
3-5-2
Брайтон
4-2-3-1

Ход матча

37'
 
Монтойя Мартин
45'
Саисс Ромен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон
Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич Брайтон 3:2 Эвертон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Брайтон
Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Брайтон Брайтон 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:3 Брайтон
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 28 15 5 8 54 - 28 50
4. Челси Заявка 28 13 6 9 47 - 39 45
5. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 28 11 10 7 30 - 25 43
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
7. Манчестер Юнайтед Заявка 28 11 9 8 42 - 30 42
8. Тоттенхэм Заявка 28 11 7 10 46 - 39 40
9. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
10. Бёрнли Заявка 28 11 5 12 33 - 39 38
11. Арсенал 0:0 Заявка 28 8 14 6 39 - 36 38
12. Эвертон Заявка 28 10 7 11 37 - 42 37
13. Саутгемптон 0:0 Заявка 29 10 5 14 35 - 51 35
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 29 8 9 12 24 - 41 33
15. Брайтон 0:0 Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм 0:0 Заявка 29 7 7 15 35 - 49 28
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд 0:1 Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
20. Норвич 0:1 Заявка 29 5 6 18 25 - 52 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Брайтон

Исход игры
Вулверхэмптон
91.4% (170)
Ничья
5.4% (10)
Брайтон
3.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.71% (86)
Меньше
50.29% (87)
Обе команды забьют
Да
52.6% (91)
Нет
47.4% (82)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
33.9% (63)
2:0 Вулверхэмптон
23.7% (44)
1:0 Вулверхэмптон
18.8% (35)
3:1 Вулверхэмптон
5.9% (11)
1:1 Ничья
3.8% (7)
1:2 Брайтон
1.6% (3)
3:0 Вулверхэмптон
1.1% (2)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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Боруссия М - Боруссия Д
2,20
Бёрнли - Тоттенхэм
1,86
Суонси - Вест Бромвич
2,05
Барселона - Реал Сосьедад
2,53
Атлетико М - Севилья
1,88
Хетафе - Сельта
2,66
Реймс - Брест
1,50
Ницца - Монако
1,55
Анже - Нант
1,58
Дижон - Тулуза
1,85
Метц - Ним
2,12

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