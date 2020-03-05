Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ливерпуль
 
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Стадион:
Борнмут

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль
Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла
Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
Борнмут 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Борнмут Премьер-лига
Борнмут 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 4:3 Ливерпуль Премьер-лига Борнмут 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Борнмут Кубок лиги Ливерпуль 1:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Ливерпуль Кубок лиги Борнмут 0:2 Ливерпуль Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 28 26 1 1 64 - 20 79
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 28 15 5 8 54 - 28 50
4. Челси Заявка 28 13 6 9 47 - 39 45
5. Манчестер Юнайтед Заявка 28 11 9 8 42 - 30 42
6. Вулверхэмптон Заявка 28 10 12 6 41 - 34 42
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 10 10 7 29 - 25 40
8. Тоттенхэм Заявка 28 11 7 10 46 - 39 40
9. Бёрнли Заявка 28 11 5 12 33 - 39 38
10. Арсенал Заявка 27 8 13 6 39 - 36 37
11. Эвертон Заявка 28 10 7 11 37 - 42 37
12. Кристал Пэлас Заявка 28 9 9 10 25 - 32 36
13. Саутгемптон Заявка 28 10 4 14 35 - 51 34
14. Ньюкасл Заявка 28 8 8 12 24 - 41 32
15. Брайтон Заявка 28 6 10 12 32 - 40 28
16. Вест Хэм Заявка 28 7 6 15 35 - 49 27
17. Борнмут Заявка 28 7 6 15 28 - 45 27
18. Уотфорд Заявка 28 6 9 13 27 - 43 27
19. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
20. Норвич Заявка 28 5 6 17 25 - 51 21
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Борнмут

    До начала игры, которая состоится 07.03.2020, осталось 1 день 16 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ливерпуль - Борнмут
    Ливерпуль
    95.8% (92)
    Ничья
    3.1% (3)
    Борнмут
    1% (1)
    2:0 Ливерпуль
    27.1% (26)
    3:0 Ливерпуль
    15.6% (15)
    3:1 Ливерпуль
    14.6% (14)
    2:1 Ливерпуль
    14.6% (14)
    4:0 Ливерпуль
    4.2% (4)
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