Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +15 =1 -4Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль
Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =2 -13Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла
Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 1
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 10
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|26
|1
|1
|64 - 20
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|54 - 28
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 39
|45
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|42 - 30
|42
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|41 - 34
|42
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|29 - 25
|40
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|46 - 39
|40
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|33 - 39
|38
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|39 - 36
|37
|11.
|Эвертон
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|37 - 42
|37
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|25 - 32
|36
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|35 - 51
|34
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|24 - 41
|32
|15.
|Брайтон
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 40
|28
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|35 - 49
|27
|17.
|Борнмут
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 45
|27
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|27 - 43
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|20.
|Норвич
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|25 - 51
|21
Ливерпуль
95.8% (92)
Ничья
3.1% (3)
Борнмут
1% (1)
2:0 Ливерпуль
27.1% (26)
3:0 Ливерпуль
15.6% (15)
3:1 Ливерпуль
14.6% (14)
2:1 Ливерпуль
14.6% (14)
4:0 Ливерпуль
4.2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный