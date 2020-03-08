Польша: Экстракласса 2019-2020
Легия
1:2
Второй тайм: 69'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
Пяст
7' Желтая карточкаКанте Хосе
10' Красная карточкаКанте Хосе
1:0
12' ГолАнтолич Домагой
1:1
35' ГолФеликс Хорхе
41' Желтая карточкаГвилия Валериане
1:2
52' ГолБадиа Жерар
82
Luquinhas1
22
Вшолек
Павел
20
Канте
Хосе
88
Корун
Урош
21
Бадиа
Жерар
11
Феликс
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Luquinhas1Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Астис ИньякиЗащитник
-
13 Роша ЛуисЗащитник
-
19 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Piotr Pyrdol
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
7'
10'
12'
35'
1:1
41'
52'
1:2
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +14 =1 -5Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия
Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия
Пяст Последние 20 матчей: +12 =2 -6Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув
Последние игры между собой
Легия: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Пяст: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Пяст 1:3 Легия Экстракласса Пяст 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:5 Легия Экстракласса Легия 0:0 Пяст Экстракласса Легия 4:0 Пяст Экстракласса Легия 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Легия Экстракласса Пяст 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Легия Экстракласса Легия 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Легия Кубок Польши Легия 3:0 Пяст Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|1:2
|26
|16
|3
|7
|54 - 26
|51
|2.
|Пяст
|2:1
|26
|13
|4
|9
|28 - 25
|43
|3.
|Краковия
|26
|13
|3
|10
|35 - 25
|42
|4.
|Лех
|26
|11
|9
|6
|45 - 25
|42
|5.
|Шлёнск
|26
|11
|9
|6
|34 - 29
|42
|6.
|Погонь Щецин
|26
|11
|8
|7
|27 - 23
|41
|7.
|Лехия Гданьск
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Ягеллония
|26
|10
|7
|9
|35 - 35
|37
|9.
|Ракув
|26
|11
|3
|12
|32 - 37
|36
|10.
|Висла Плоцк
|26
|10
|6
|10
|32 - 41
|36
|11.
|Заглембе Любин
|26
|9
|6
|11
|41 - 40
|33
|12.
|Гурник Забже
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|13.
|Висла Краков
|26
|9
|4
|13
|33 - 38
|31
|14.
|Арка Гдыня
|26
|6
|7
|13
|22 - 37
|25
|15.
|Корона Кельце
|25
|6
|5
|14
|14 - 30
|23
|16.
|ЛКС Лодзь
|25
|5
|5
|15
|25 - 43
|20