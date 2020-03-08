Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Легия
1:2
Второй тайм: 69'

Стадион:
Пяст
0'
7' Желтая карточка
Канте Хосе
10' Красная карточка
Канте Хосе
1:0
12' Гол
Антолич Домагой
1:1
35' Гол
Феликс Хорхе
41' Желтая карточка
Гвилия Валериане
1:2
52' Гол
Бадиа Жерар
69'
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
14
Michal
Karbownik
24
Andre
Martins1
7
Антолич
Домагой
8
Гвилия
Валериане
82
Luquinhas1
22
Вшолек
Павел
20
Канте
Хосе
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
19
Sebastian
Milewski
6
Хэйтли
Том
18
Соколовски
Патрик
21
Бадиа
Жерар
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
Легия
4-2-3-1
Пяст
4-4-2

Ход матча

7'
Канте Хосе
 
10'
Канте Хосе
 
12'
Антолич Домагой
(Michal Karbownik)
1:0
35'
1:1
Феликс Хорхе
(Хэйтли Том)
41'
Гвилия Валериане
 
52'
1:2
Бадиа Жерар
55'
Mateusz Cholewiak
Гвилия Валериане
 

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия
Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков Легия 2:1 Лех Пяст 2:0 Легия Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия
Пяст Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст
Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст Пяст 2:0 Легия Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув

Последние игры между собой

Легия: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Пяст: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Пяст 2:0 Легия Экстракласса Легия 0:1 Пяст Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Легия Кубок
Пяст 1:3 Легия Экстракласса Пяст 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:5 Легия Экстракласса Легия 0:0 Пяст Экстракласса Легия 4:0 Пяст Экстракласса Легия 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Легия Экстракласса Пяст 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Легия Экстракласса Легия 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Легия Кубок Польши Легия 3:0 Пяст Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 1:2 26 16 3 7 54 - 26 51
2. Пяст 2:1 26 13 4 9 28 - 25 43
3. Краковия 26 13 3 10 35 - 25 42
4. Лех 26 11 9 6 45 - 25 42
5. Шлёнск 26 11 9 6 34 - 29 42
6. Погонь Щецин 26 11 8 7 27 - 23 41
7. Лехия Гданьск 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Ягеллония 26 10 7 9 35 - 35 37
9. Ракув 26 11 3 12 32 - 37 36
10. Висла Плоцк 26 10 6 10 32 - 41 36
11. Заглембе Любин 26 9 6 11 41 - 40 33
12. Гурник Забже 26 8 9 9 34 - 36 33
13. Висла Краков 26 9 4 13 33 - 38 31
14. Арка Гдыня 26 6 7 13 22 - 37 25
15. Корона Кельце 25 6 5 14 14 - 30 23
16. ЛКС Лодзь 25 5 5 15 25 - 43 20
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Гвилия Валериане получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Феликс Хорхе бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Антолич Домагой бьет в цель!
  • 10'
    УДАЛЕНА! - Канте Хосе получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    7'
    Канте Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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