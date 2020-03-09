Польша: Экстракласса 2019-2020
Корона Кельце
1:0
Конец матча
Стадион: Kolporter Arena Зрители: 4678
ЛКС Лодзь
52' Желтая карточкаCarlos Moros
1:0
53' ПенальтиКовачевич Аднан
68' Желтая карточкаЦимопулос Темис
88
Marek
Koziol
27
Пучко
Матей
17
Carlos
Moros
14
Guima
II
99
Jakub
Wrobel
- Основной состав
-
88 Marek KoziolВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Келб ЯцекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
19 Andres Lioi
-
-
Главный тренер: Miroslaw Smyla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Guima IIПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Jakub WrobelНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
Ход матча
52'
53'
1:0
68'
73'
Предыдущие игры
Корона Кельце Последние 20 матчей: +5 =5 -10Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце
Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +6 =4 -10ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк
Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|26
|16
|3
|7
|54 - 26
|51
|2.
|Пяст
|26
|13
|4
|9
|28 - 25
|43
|3.
|Краковия
|26
|13
|3
|10
|35 - 25
|42
|4.
|Лех
|26
|11
|9
|6
|45 - 25
|42
|5.
|Шлёнск
|26
|11
|9
|6
|34 - 29
|42
|6.
|Погонь Щецин
|26
|11
|8
|7
|27 - 23
|41
|7.
|Лехия Гданьск
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Ягеллония
|26
|10
|7
|9
|35 - 35
|37
|9.
|Ракув
|26
|11
|3
|12
|32 - 37
|36
|10.
|Висла Плоцк
|26
|10
|6
|10
|32 - 41
|36
|11.
|Заглембе Любин
|26
|9
|6
|11
|41 - 40
|33
|12.
|Гурник Забже
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|13.
|Висла Краков
|26
|9
|4
|13
|33 - 38
|31
|14.
|Корона Кельце
|26
|7
|5
|14
|15 - 30
|26
|15.
|Арка Гдыня
|26
|6
|7
|13
|22 - 37
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|26
|5
|5
|16
|25 - 44
|20