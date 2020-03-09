Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Корона Кельце
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4678
ЛКС Лодзь
0'
52' Желтая карточка
Carlos Moros
1:0
53' Пенальти
Ковачевич Аднан
68' Желтая карточка
Цимопулос Темис
90'+6
88
Marek
Koziol
22
Mateusz
Spychala
5
Ковачевич
Аднан
4
Цимопулос
Темис
25
Grzegorz
Szymusik
14
Jakub
Zubrowski
6
Ognjen
Gnjatic
27
Пучко
Матей
8
Радин
Милан
70
Форселль
Петтери
9
Bojan
Cecaric
1
Маляж
Аркадиуш
4
Artur
Bogusz
17
Carlos
Moros
5
Maciej
Dabrowski1
92
Видмайер
Тадей
42
Срнич
Драголюб
19
Тромбка
Михал
10
Antonio
Dominguez
14
Guima
II
16
Adam
Ratajczyk
99
Jakub
Wrobel
Корона Кельце
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-4-1-1

Ход матча

31'
Rodrigo Zalazar
Bojan Cecaric
 
52'
 
Carlos Moros
53'
Ковачевич Аднан
1:0
60'
 
Секульски Лукаш
Jakub Wrobel
61'
 
Pirulo I
Antonio Dominguez
68'
Цимопулос Темис
 
73'
Келб Яцек
Радин Милан
 
79'
 
Samuel Corral
Тромбка Михал
90'
Dawid Lisowski
Форселль Петтери
 

Предыдущие игры

Корона Кельце Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце
Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:1 Висла Краков
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк
Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Сосновец 0:3 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:4 Арка Гдыня

Последние игры между собой

Корона Кельце: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
ЛКС Лодзь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Экстракласса ЛКС Лодзь 0:2 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:2 ЛКС Лодзь Экстракласса Корона Кельце 2:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 26 16 3 7 54 - 26 51
2. Пяст 26 13 4 9 28 - 25 43
3. Краковия 26 13 3 10 35 - 25 42
4. Лех 26 11 9 6 45 - 25 42
5. Шлёнск 26 11 9 6 34 - 29 42
6. Погонь Щецин 26 11 8 7 27 - 23 41
7. Лехия Гданьск 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Ягеллония 26 10 7 9 35 - 35 37
9. Ракув 26 11 3 12 32 - 37 36
10. Висла Плоцк 26 10 6 10 32 - 41 36
11. Заглембе Любин 26 9 6 11 41 - 40 33
12. Гурник Забже 26 8 9 9 34 - 36 33
13. Висла Краков 26 9 4 13 33 - 38 31
14. Корона Кельце 26 7 5 14 15 - 30 26
15. Арка Гдыня 26 6 7 13 22 - 37 25
16. ЛКС Лодзь 26 5 5 16 25 - 44 20
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 31'
    Bojan Cecaric уходит, Родриго Саласар вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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