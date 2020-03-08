Польша: Экстракласса 2019-2020
Ракув
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Stadion Rakow
Погонь Щецин
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
17
Petr
Schwarz
27
Бартл
Даниэл
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Petr SchwarzПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
-
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +9 =2 -9Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия
Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =4 -9Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск
Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Погонь Щецин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|25
|16
|3
|6
|53 - 24
|51
|2.
|Краковия
|26
|13
|3
|10
|35 - 25
|42
|3.
|Шлёнск
|26
|11
|9
|6
|34 - 29
|42
|4.
|Лех
|25
|11
|8
|6
|44 - 24
|41
|5.
|Погонь Щецин
|0:0
|26
|11
|8
|7
|27 - 23
|41
|6.
|Пяст
|25
|12
|4
|9
|26 - 24
|40
|7.
|Лехия Гданьск
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Ягеллония
|26
|10
|7
|9
|35 - 35
|37
|9.
|Ракув
|0:0
|26
|11
|3
|12
|32 - 37
|36
|10.
|Висла Плоцк
|26
|10
|6
|10
|32 - 41
|36
|11.
|Заглембе Любин
|26
|9
|6
|11
|41 - 40
|33
|12.
|Гурник Забже
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|13.
|Висла Краков
|25
|9
|3
|13
|32 - 37
|30
|14.
|Арка Гдыня
|26
|6
|7
|13
|22 - 37
|25
|15.
|Корона Кельце
|25
|6
|5
|14
|14 - 30
|23
|16.
|ЛКС Лодзь
|25
|5
|5
|15
|25 - 43
|20