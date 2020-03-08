Польша: Экстракласса 2019-2020

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Ракув
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Погонь Щецин
0' 20'
29
Шумски
Якуб
89
Daniel
Mikolajewski
2
Tomas
Petrasek
33
Ях
Ярослав
7
Тудор
Фран
10
Сапала
Игор
17
Petr
Schwarz
20
Полетанович
Марко
27
Бартл
Даниэл
30
Щепаньски
Милош
9
Sebastian
Musiolik
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
55
Ласицки
Игор
33
Mariusz
Malec
15
Hubert
Matynia
8
Дабровски
Дамьян
17
Кожуль
Звонимир
27
Sebastian
Kowalczyk
29
Листковски
Марчин
10
Спиридонович
Срдан
25
Цибицки
Павел
Ракув
3-5-2
Погонь Щецин
4-2-3-1

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия
Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ракув Ракув 1:2 Висла Плоцк Пяст 2:1 Ракув
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск
Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув Ягеллония 2:3 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Погонь Щецин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Погонь Щецин 1:2 Ракув Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 25 16 3 6 53 - 24 51
2. Краковия 26 13 3 10 35 - 25 42
3. Шлёнск 26 11 9 6 34 - 29 42
4. Лех 25 11 8 6 44 - 24 41
5. Погонь Щецин 0:0 26 11 8 7 27 - 23 41
6. Пяст 25 12 4 9 26 - 24 40
7. Лехия Гданьск 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Ягеллония 26 10 7 9 35 - 35 37
9. Ракув 0:0 26 11 3 12 32 - 37 36
10. Висла Плоцк 26 10 6 10 32 - 41 36
11. Заглембе Любин 26 9 6 11 41 - 40 33
12. Гурник Забже 26 8 9 9 34 - 36 33
13. Висла Краков 25 9 3 13 32 - 37 30
14. Арка Гдыня 26 6 7 13 22 - 37 25
15. Корона Кельце 25 6 5 14 14 - 30 23
16. ЛКС Лодзь 25 5 5 15 25 - 43 20
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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