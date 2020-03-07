Польша: Экстракласса 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
1:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Шлёнск
0'
55' Желтая карточка
Mark Tamas
1:0
56' Пенальти
Поспишил Мартин
59'
96
Венгларз
Дамиан
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
15
Zoran
Arsenic
8
Борысюк
Ариэль
6
Романчук
Тарас
Макушевски
Мацей
26
Поспишил
Мартин
16
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
1
Путноцки
Матуш
18
Мусонда
Лубамба
5
Пуэрто
Исраэль
15
Mark
Tamas
2
Котуньо
Гильермо
21
Jakub
Labojko
29
Мончиньски
Кжиштоф
7
Пих
Роберт
6
Храпек
Михал
8
Плахета
Пшемыслав
9
Экспозито
Эрик
Ягеллония
4-2-3-1
Шлёнск
4-2-3-1

Ход матча

46'
 
Целебан Пётр
Пуэрто Исраэль
50'
 
Маркович Филип
Храпек Михал
55'
 
Mark Tamas
56'
Поспишил Мартин
1:0

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце
Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск
Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Шлёнск 1:1 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:4 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 1:0 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 1:1 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:4 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Шлёнск 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Ягеллония Кубок Польши Шлёнск 2:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:3 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Легия 25 16 3 6 53 - 24 51
2. Шлёнск 0:0 26 11 10 5 34 - 28 43
3. Краковия 26 13 3 10 35 - 25 42
4. Лех 25 11 8 6 44 - 24 41
5. Пяст 25 12 4 9 26 - 24 40
6. Погонь Щецин 25 11 7 7 27 - 23 40
7. Лехия Гданьск 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Висла Плоцк 26 10 6 10 32 - 41 36
9. Ракув 25 11 2 12 32 - 37 35
10. Ягеллония 0:0 26 9 8 9 34 - 35 35
11. Заглембе Любин 26 9 6 11 41 - 40 33
12. Гурник Забже 26 8 9 9 34 - 36 33
13. Висла Краков 25 9 3 13 32 - 37 30
14. Арка Гдыня 26 6 7 13 22 - 37 25
15. Корона Кельце 25 6 5 14 14 - 30 23
16. ЛКС Лодзь 25 5 5 15 25 - 43 20
Фрибет до 10000 рублей! Бонус до 20000 рублей!
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 