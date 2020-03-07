Польша: Экстракласса 2019-2020
Ягеллония
1:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Городской стадион Белостока
Шлёнск
55' Желтая карточкаMark Tamas
1:0
56' ПенальтиПоспишил Мартин
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Бида БартошНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Mark TamasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
Ход матча
55'
56'
1:0
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +5 =5 -10Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце
Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:0 Легия
Шлёнск Последние 20 матчей: +8 =6 -6Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск
Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония Корона Кельце 1:0 Шлёнск Видзев Лодзь 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Гурник Забже 0:0 Шлёнск
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ягеллония 1:1 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 4:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:4 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Шлёнск Ekstraklasa Final Round Шлёнск 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Ягеллония 3:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:1 Ягеллония Кубок Польши Шлёнск 2:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:3 Ягеллония Экстракласса Шлёнск 3:1 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|25
|16
|3
|6
|53 - 24
|51
|2.
|Шлёнск
|0:0
|26
|11
|10
|5
|34 - 28
|43
|3.
|Краковия
|26
|13
|3
|10
|35 - 25
|42
|4.
|Лех
|25
|11
|8
|6
|44 - 24
|41
|5.
|Пяст
|25
|12
|4
|9
|26 - 24
|40
|6.
|Погонь Щецин
|25
|11
|7
|7
|27 - 23
|40
|7.
|Лехия Гданьск
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Висла Плоцк
|26
|10
|6
|10
|32 - 41
|36
|9.
|Ракув
|25
|11
|2
|12
|32 - 37
|35
|10.
|Ягеллония
|0:0
|26
|9
|8
|9
|34 - 35
|35
|11.
|Заглембе Любин
|26
|9
|6
|11
|41 - 40
|33
|12.
|Гурник Забже
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|13.
|Висла Краков
|25
|9
|3
|13
|32 - 37
|30
|14.
|Арка Гдыня
|26
|6
|7
|13
|22 - 37
|25
|15.
|Корона Кельце
|25
|6
|5
|14
|14 - 30
|23
|16.
|ЛКС Лодзь
|25
|5
|5
|15
|25 - 43
|20