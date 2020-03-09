Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Силькеборг
2:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Орхус
0'
1:0
36' Гол
Junior Brumado
39' Желтая карточка
Мунксгор Александер
2:0
40' Гол
Валлис Николай
52'
30
Ромо
Рафаэль
5
Кроне
Свенн
32
Фредерик
Алвес
Ибсен
4
Люикс
Кес
6
Меллер
Фредерик
21
Мадсен
Мадс
Эмиль
23
Лесняк
Филип
17
Mads
Kaalund
III
7
Jeppe
Okkels
19
Валлис
Николай
29
Junior
Brumado
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
3
Бакман
Никлас
37
Sebastian
Hausner
16
Нильсен
Каспер
8
Амини
Мустафа
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
35
Kasper
Lunding
9
Мортенсен
Патрик
7
Анкерсен
Якоб
Силькеборг
4-3-2-1
Орхус
4-3-3

Ход матча

36'
Junior Brumado
(Jeppe Okkels)
1:0
39'
 
Мунксгор Александер
40'
Валлис Николай
2:0
41'
 
Дикс Кевин
Мунксгор Александер

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Предыдущие игры

Силькеборг Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг
Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг
Орхус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд
Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус

Последние игры между собой

Силькеборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Орхус: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Орхус 3:4 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 2:5 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:1 Силькеборг Суперлига Дании Орхус 3:1 Силькеборг Суперлига Дании
Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Силькеборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Орхус Кубок Силькеборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Орхус Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Орхус 0:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Орхус САС Лигаен Силькеборг 1:4 Орхус САС Лигаен Орхус 1:2 Силькеборг САС Лигаен Орхус 2:2 Силькеборг САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 24 20 2 2 41 - 13 62
2. Копенгаген 24 16 3 5 41 - 26 51
3. Орхус 0:2 23 12 4 7 36 - 25 40
4. Брондбю 24 12 3 9 44 - 34 39
5. Нордшелланн 24 11 5 8 46 - 34 38
6. Ольборг 24 10 5 9 40 - 29 35
7. Раннерс 23 10 4 9 37 - 31 34
8. Люнгбю 24 9 4 11 28 - 39 31
9. Оденсе 24 8 6 10 31 - 28 30
10. Хорсенс 24 8 4 12 21 - 42 28
11. Сённерйюск 24 6 8 10 29 - 41 26
12. Хобро 24 2 13 9 22 - 33 19
13. Эсбьерг 24 4 5 15 20 - 40 17
14. Силькеборг 2:0 24 3 6 15 29 - 50 15
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