Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Силькеборг
2:0
Второй тайм: 52'
Стадион: JYSK Park
Орхус
1:0
36' ГолJunior Brumado
39' Желтая карточкаМунксгор Александер
2:0
40' ГолВаллис Николай
30
Ромо
Рафаэль
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
-
30 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Герцен ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Gift LinksПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
36'
1:0
40'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Предыдущие игры
Силькеборг Последние 20 матчей: +5 =3 -12Хорсенс 1:1 Силькеборг Оденсе 1:1 Силькеборг Силькеборг 1:1 Копенгаген Силькеборг 0:2 Ольборг
Силькеборг 0:2 Виборг Согндаль 1:0 Силькеборг ЛАСК 6:2 Силькеборг Силькеборг 3:2 Митьюлланд Люнгбю 1:0 Силькеборг Силькеборг 2:1 Раннерс Митьюлланд 2:1 Силькеборг Силькеборг 1:2 Эсбьерг Хорсенс 2:1 Силькеборг Силькеборг 0:1 Брондбю Хобро 1:1 Силькеборг Орхус 3:4 Силькеборг Фредерисия 3:4 Силькеборг Силькеборг 1:2 Митьюлланд ХИК 0:1 Силькеборг Копенгаген 4:2 Силькеборг
Орхус Последние 20 матчей: +13 =3 -4Эсбьерг 1:4 Орхус Орхус 0:0 Хобро Хорсенс 1:2 Орхус Орхус 1:1 Эстерсунд
Копенгаген 0:1 Орхус Орхус 2:0 Хеккен Славия Прага 3:3 Орхус Нордшелланн 4:5 Орхус Орхус 0:2 Ольборг Орхус 2:1 Виборг Митьюлланд 1:3 Орхус Орхус 1:1 Люнгбю Эсбьерг 1:2 Орхус Орхус 2:1 Брондбю Орхус 4:2 Сённерйюск Нордшелланн 0:1 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:2 Копенгаген Орхус 3:4 Силькеборг Раннерс 2:0 Орхус
Последние игры между собой
Силькеборг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Орхус: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи Силькеборг 0:2 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:3 Силькеборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Орхус Кубок Силькеборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:4 Орхус Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Орхус 0:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:1 Орхус САС Лигаен Силькеборг 1:4 Орхус САС Лигаен Орхус 1:2 Силькеборг САС Лигаен Орхус 2:2 Силькеборг САС Лигаен
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|24
|20
|2
|2
|41 - 13
|62
|2.
|Копенгаген
|24
|16
|3
|5
|41 - 26
|51
|3.
|Орхус
|0:2
|23
|12
|4
|7
|36 - 25
|40
|4.
|Брондбю
|24
|12
|3
|9
|44 - 34
|39
|5.
|Нордшелланн
|24
|11
|5
|8
|46 - 34
|38
|6.
|Ольборг
|24
|10
|5
|9
|40 - 29
|35
|7.
|Раннерс
|23
|10
|4
|9
|37 - 31
|34
|8.
|Люнгбю
|24
|9
|4
|11
|28 - 39
|31
|9.
|Оденсе
|24
|8
|6
|10
|31 - 28
|30
|10.
|Хорсенс
|24
|8
|4
|12
|21 - 42
|28
|11.
|Сённерйюск
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|12.
|Хобро
|24
|2
|13
|9
|22 - 33
|19
|13.
|Эсбьерг
|24
|4
|5
|15
|20 - 40
|17
|14.
|Силькеборг
|2:0
|24
|3
|6
|15
|29 - 50
|15