Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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Ольборг
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Люнгбю
0'
1:0
19' Гол
Ван Веерт Том
22'
1
Ринне
Якоб
26
Теландер
Расмус
5
Окоре
Жорес
24
Mathias
Ross
Jensen
2
Кристенсен
Патрик
8
Фоссум
Ивер
21
Ольсен
Патрик
3
Альманн
Якоб
9
Ван
Веерт
Том
17
Куск
Каспер
10
Андерсен
Лукас
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
18
Шиембе
Кевин
23
Грегор
Паскаль
6
Frederik
Winther2
30
Ромер
Марсель
2
Kasper
Enghardt
21
Хебо
Матиас
10
Чорлу
Резан
11
Andre
Riel
16
Нильсен
Эмиль
Ольборг
3-4-3
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

19'
Ван Веерт Том
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг
Вендсиссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро ХБ Кеге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс Раннерс 3:3 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Сённерйюск 1:3 Ольборг Ольборг 1:0 Оденсе Хобро 0:2 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Вайгорд 0:6 Ольборг
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг
Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
Люнгбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Ольборг 1:0 Люнгбю Суперлига Дании
Люнгбю 1:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Кубок Люнгбю 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Люнгбю САС Лигаен Ольборг 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 2:4 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 0:2 Ольборг САС Лигаен
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 23 19 2 2 39 - 13 59
2. Копенгаген 23 16 3 4 41 - 25 51
3. Орхус 22 12 4 6 36 - 23 40
4. Брондбю 23 12 2 9 42 - 32 38
5. Нордшелланн 23 11 4 8 44 - 32 37
6. Ольборг 1:0 24 10 5 9 38 - 29 35
7. Раннерс 22 10 4 8 37 - 29 34
8. Люнгбю 0:1 24 9 4 11 28 - 37 31
9. Оденсе 0:0 24 8 6 10 30 - 27 30
10. Сённерйюск 0:0 24 6 8 10 28 - 40 26
11. Хорсенс 23 7 4 12 20 - 42 25
12. Хобро 24 2 13 9 22 - 33 19
13. Эсбьерг 24 4 5 15 20 - 40 17
14. Силькеборг 23 2 6 15 27 - 50 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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