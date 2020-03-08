Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Ольборг
1:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Aalborg Portland Park
Люнгбю
1:0
19' ГолВан Веерт Том
17
Куск
Каспер
18
Шиембе
Кевин
21
Хебо
Матиас
10
Чорлу
Резан
11
Andre
Riel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
-
10 Чорлу РезанНападающий
-
11 Andre RielНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
19'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ольборг 2:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Ольборг Ольборг 3:2 Брондбю Силькеборг 0:2 Ольборг
Вендсиссель 0:3 Ольборг Ольборг 1:1 Фрайбург-2 Гётеборг 2:3 Ольборг Орхус 0:2 Ольборг Ольборг 1:3 Нордшелланн Оденсе 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро ХБ Кеге 0:3 Ольборг Ольборг 4:0 Хорсенс Раннерс 3:3 Ольборг Ольборг 0:1 Митьюлланд Сённерйюск 1:3 Ольборг Ольборг 1:0 Оденсе Хобро 0:2 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Вайгорд 0:6 Ольборг
Люнгбю Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брондбю 1:0 Люнгбю Люнгбю 2:0 Эсбьерг Митьюлланд 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Нюкёбинг
Эстерсунд 1:1 Люнгбю Хельсинборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 3:1 Видовре Ганза 2:0 Люнгбю Люнгбю 1:0 Силькеборг Орхус 1:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Нордшелланн Сённерйюск 2:2 Люнгбю Люнгбю 4:3 Оденсе Раннерс 2:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хорсенс Люнгбю 0:3 Брондбю Нордшелланн 1:1 Люнгбю Люнгбю 2:1 Хобро Силькеборг 2:3 Люнгбю Люнгбю 0:3 Митьюлланд
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Люнгбю: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|23
|19
|2
|2
|39 - 13
|59
|2.
|Копенгаген
|23
|16
|3
|4
|41 - 25
|51
|3.
|Орхус
|22
|12
|4
|6
|36 - 23
|40
|4.
|Брондбю
|23
|12
|2
|9
|42 - 32
|38
|5.
|Нордшелланн
|23
|11
|4
|8
|44 - 32
|37
|6.
|Ольборг
|1:0
|24
|10
|5
|9
|38 - 29
|35
|7.
|Раннерс
|22
|10
|4
|8
|37 - 29
|34
|8.
|Люнгбю
|0:1
|24
|9
|4
|11
|28 - 37
|31
|9.
|Оденсе
|0:0
|24
|8
|6
|10
|30 - 27
|30
|10.
|Сённерйюск
|0:0
|24
|6
|8
|10
|28 - 40
|26
|11.
|Хорсенс
|23
|7
|4
|12
|20 - 42
|25
|12.
|Хобро
|24
|2
|13
|9
|22 - 33
|19
|13.
|Эсбьерг
|24
|4
|5
|15
|20 - 40
|17
|14.
|Силькеборг
|23
|2
|6
|15
|27 - 50
|12