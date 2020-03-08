Дания: Суперлига Дании 2019-2020
7' Желтая карточкаChristian Cappis
31' Желтая карточкаЭрцег Анте
39' Желтая карточкаJesper Boege
17
Бабаян
Эдгар
17
Конбой
Кевин
12
Кужава
Рафал
38
Лунги
Якоб
77
Эрцег
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
-
12 Кужава РафалПолузащитник
-
38 Лунги ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Эрцег АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Mads Larsen
-
-
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
31'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 5
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Предыдущие игры
Хобро Последние 20 матчей: +3 =8 -9Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скив
Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро
Эсбьерг Последние 20 матчей: +3 =3 -14Эсбьерг 1:4 Орхус Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген
Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Коллинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг
Последние игры между собой
Хобро: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|23
|19
|2
|2
|39 - 13
|59
|2.
|Копенгаген
|23
|16
|3
|4
|41 - 25
|51
|3.
|Орхус
|22
|12
|4
|6
|36 - 23
|40
|4.
|Брондбю
|23
|12
|2
|9
|42 - 32
|38
|5.
|Нордшелланн
|23
|11
|4
|8
|44 - 32
|37
|6.
|Раннерс
|22
|10
|4
|8
|37 - 29
|34
|7.
|Ольборг
|23
|9
|5
|9
|37 - 29
|32
|8.
|Люнгбю
|23
|9
|4
|10
|28 - 36
|31
|9.
|Оденсе
|23
|8
|5
|10
|30 - 27
|29
|10.
|Хорсенс
|23
|7
|4
|12
|20 - 42
|25
|11.
|Сённерйюск
|23
|6
|7
|10
|28 - 40
|25
|12.
|Хобро
|0:0
|24
|2
|13
|9
|21 - 32
|19
|13.
|Эсбьерг
|0:0
|24
|4
|5
|15
|19 - 39
|17
|14.
|Силькеборг
|23
|2
|6
|15
|27 - 50
|12