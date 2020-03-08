Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Хобро
0:0
Перерыв

Стадион:
Эсбьерг
0'
7' Желтая карточка
Christian Cappis
31' Желтая карточка
Эрцег Анте
39' Желтая карточка
Jesper Boege
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
2
Якобсен
Симон
24
Rasmus
Minor
Petersen
4
Jacob
Tjoernelund
11
Emmanuel
Sabbi
18
Christian
Cappis
12
Дамборг
Йонас
9
Imed
Louati1
17
Бабаян
Эдгар
10
Киркеволд
Пол
1
Манноне
Вито
4
Транберг
Виктор
8
Остин
Родольф
14
Брорссон
Франц
17
Конбой
Кевин
12
Кужава
Рафал
38
Лунги
Якоб
6
Парунашвили
Лаша
77
Эрцег
Анте
7
Кауко
Йони
23
Яковенко
Юрий
Хобро
4-4-1-1
Эсбьерг
4-4-1-1

Ход матча

7'
Christian Cappis
 
31'
 
Эрцег Анте
39'
Jesper Boege
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Предыдущие игры

Хобро Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Орхус 0:0 Хобро Хобро 0:2 Митьюлланд Сённерйюск 3:1 Хобро Хобро 0:0 Скив
Хобро 2:0 Фредерисия Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Хобро 4:2 Хорсенс Брондбю 1:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Ольборг 1:1 Хобро Копенгаген 2:1 Хобро Хобро 2:2 Нордшелланн Оденсе 2:1 Хобро Хобро 1:1 Силькеборг Хорсенс 1:0 Хобро Хобро 0:2 Ольборг Люнгбю 2:1 Хобро Хобро 1:1 Сённерйюск Хобро 2:1 Копенгаген Вайгорд 2:1 Хобро
Эсбьерг Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Эсбьерг 1:4 Орхус Эсбьерг 1:2 Нордшелланн Люнгбю 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Копенгаген
Словацко 2:0 Эсбьерг Оренбург 1:0 Эсбьерг Фредерисия 2:2 Эсбьерг Митьюлланд 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 3:4 Коллинг Раннерс 3:0 Эсбьерг Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Орхус Силькеборг 1:2 Эсбьерг Брондбю 2:1 Эсбьерг АБ 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хорсенс Эсбьерг 1:2 Митьюлланд Копенгаген 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Хорсенс 1:1 Эсбьерг

Последние игры между собой

Хобро: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Эсбьерг: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Эсбьерг 1:1 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании
Эсбьерг 4:4 Хобро Суперлига Дании Хобро 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Хобро 3:1 Эсбьерг Суперлига Дании Хобро 0:3 Эсбьерг Товарищеские матчи Эсбьерг 4:2 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:0 Хобро Первый дивизион Хобро 1:2 Эсбьерг Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 23 19 2 2 39 - 13 59
2. Копенгаген 23 16 3 4 41 - 25 51
3. Орхус 22 12 4 6 36 - 23 40
4. Брондбю 23 12 2 9 42 - 32 38
5. Нордшелланн 23 11 4 8 44 - 32 37
6. Раннерс 22 10 4 8 37 - 29 34
7. Ольборг 23 9 5 9 37 - 29 32
8. Люнгбю 23 9 4 10 28 - 36 31
9. Оденсе 23 8 5 10 30 - 27 29
10. Хорсенс 23 7 4 12 20 - 42 25
11. Сённерйюск 23 6 7 10 28 - 40 25
12. Хобро 0:0 24 2 13 9 21 - 32 19
13. Эсбьерг 0:0 24 4 5 15 19 - 39 17
14. Силькеборг 23 2 6 15 27 - 50 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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