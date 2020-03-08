Дания: Суперлига Дании 2019-2020

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  4. Суперлига Дании 2019-2020
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Оденсе
0'
3' Желтая карточка
Канструп Пьер
8' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
25'
28
Милиц
Себастьян
21
Jeppe
Simonsen
12
Канструп
Пьер
5
Theofanis
Mavromatis
2
Stefan
Gartenmann
22
Фредериксен
Эмиль
6
Йонссон
Эггерт
24
Rasmus
Vinderslev
9
Alexander
Bah
10
Anders
Jacobsen
II
15
Абсалонсен
Йохан
27
Oliver
Christensen
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
24
Лунд
Марко
3
Alexander
Juel
Andersen
23
Клеве
Троэльс
8
Джанус
Драчманн
19
Трандарсон
Арон-Элис
16
Шельвик
Йорген
9
Лидер
Март
7
Джейбали
Иссам
Сённерйюск
4-3-3
Оденсе
3-5-2

Ход матча

3'
Канструп Пьер
 
8'
 
Тверсков Йеппе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро
Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Коллинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Люнгбю Орхус 4:2 Сённерйюск Копенгаген 3:0 Сённерйюск Брондбю 0:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Ольборг Сённерйюск 1:4 Нордшелланн
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс
Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе Оденсе 2:1 Хобро Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе Оденсе 3:0 Хорсенс

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Оденсе: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:5 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:1 Оденсе Суперлига Дании
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 23 19 2 2 39 - 13 59
2. Копенгаген 23 16 3 4 41 - 25 51
3. Орхус 22 12 4 6 36 - 23 40
4. Брондбю 23 12 2 9 42 - 32 38
5. Нордшелланн 23 11 4 8 44 - 32 37
6. Ольборг 1:0 24 10 5 9 38 - 29 35
7. Раннерс 22 10 4 8 37 - 29 34
8. Люнгбю 0:1 24 9 4 11 28 - 37 31
9. Оденсе 0:0 24 8 6 10 30 - 27 30
10. Сённерйюск 0:0 24 6 8 10 28 - 40 26
11. Хорсенс 23 7 4 12 20 - 42 25
12. Хобро 24 2 13 9 22 - 33 19
13. Эсбьерг 24 4 5 15 20 - 40 17
14. Силькеборг 23 2 6 15 27 - 50 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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