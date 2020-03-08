Дания: Суперлига Дании 2019-2020
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Сидбанк Парк
Оденсе
3' Желтая карточкаКанструп Пьер
8' Желтая карточкаТверсков Йеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Victor Ekani
-
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-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Moses Opondo
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +6 =4 -10Раннерс 1:2 Сённерйюск Митьюлланд 3:0 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Хобро
Брондбю 1:3 Сённерйюск Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Бачка Топола Сённерйюск 2:0 Богемианс-1905 Виборг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Коллинг Сённерйюск 1:1 Хорсенс Хорсенс 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:1 Эсбьерг Раннерс 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 2:2 Люнгбю Орхус 4:2 Сённерйюск Копенгаген 3:0 Сённерйюск Брондбю 0:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Ольборг Сённерйюск 1:4 Нордшелланн
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =5 -7Оденсе 1:1 Силькеборг Раннерс 0:0 Оденсе Оденсе 0:2 Брондбю Оденсе 3:0 Хорсенс
Оденсе 1:1 Радник Сурдулица Рубин 0:1 Оденсе Рапид Вена 0:0 Оденсе Оденсе 3:1 Хельсинборг Оденсе 3:0 Мидделфарт Копенгаген 2:1 Оденсе Оденсе 0:0 Ольборг Хорсенс 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Митьюлланд Мальмё 1:2 Оденсе Люнгбю 4:3 Оденсе Оденсе 2:1 Хобро Орхус 1:0 Оденсе Оденсе 3:1 Нордшелланн Ольборг 1:0 Оденсе Оденсе 3:0 Хорсенс
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Оденсе: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:5 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:1 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|23
|19
|2
|2
|39 - 13
|59
|2.
|Копенгаген
|23
|16
|3
|4
|41 - 25
|51
|3.
|Орхус
|22
|12
|4
|6
|36 - 23
|40
|4.
|Брондбю
|23
|12
|2
|9
|42 - 32
|38
|5.
|Нордшелланн
|23
|11
|4
|8
|44 - 32
|37
|6.
|Ольборг
|1:0
|24
|10
|5
|9
|38 - 29
|35
|7.
|Раннерс
|22
|10
|4
|8
|37 - 29
|34
|8.
|Люнгбю
|0:1
|24
|9
|4
|11
|28 - 37
|31
|9.
|Оденсе
|0:0
|24
|8
|6
|10
|30 - 27
|30
|10.
|Сённерйюск
|0:0
|24
|6
|8
|10
|28 - 40
|26
|11.
|Хорсенс
|23
|7
|4
|12
|20 - 42
|25
|12.
|Хобро
|24
|2
|13
|9
|22 - 33
|19
|13.
|Эсбьерг
|24
|4
|5
|15
|20 - 40
|17
|14.
|Силькеборг
|23
|2
|6
|15
|27 - 50
|12