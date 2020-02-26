Россия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Тамбов

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи
Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Краснодар
Тамбов Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов
Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Тамбов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 1:2 Динамо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 14 4 2 37 - 9 46
2. Краснодар Заявка 20 10 8 2 35 - 20 38
3. ЦСКА Москва Заявка 20 10 5 5 27 - 19 35
4. Локомотив Москва Заявка 20 10 5 5 28 - 24 35
5. Ростов Заявка 20 10 5 5 35 - 29 35
6. Арсенал Тула Заявка 20 8 4 8 25 - 24 28
7. Уфа Заявка 20 6 7 7 16 - 19 25
8. Урал Заявка 20 6 7 7 25 - 32 25
9. Спартак Москва Заявка 20 7 4 9 21 - 21 25
10. Динамо Москва Заявка 20 6 6 8 16 - 23 24
11. Тамбов Заявка 20 6 4 10 23 - 26 22
12. Оренбург Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
13. Рубин Заявка 20 4 8 8 11 - 21 20
14. Ахмат Заявка 20 4 8 8 14 - 25 20
15. Крылья Советов Заявка 20 5 4 11 21 - 26 19
16. Сочи Заявка 19 3 6 10 17 - 27 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Тамбов

    До начала игры, которая состоится 07.03.2020, осталось 1 день 17 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Динамо Москва - Тамбов
    Динамо Москва
    87.2% (82)
    Ничья
    8.5% (8)
    Тамбов
    4.3% (4)
    1:0 Динамо Москва
    28.7% (27)
    2:1 Динамо Москва
    24.5% (23)
    2:0 Динамо Москва
    20.2% (19)
    1:1 Ничья
    6.4% (6)
    3:1 Динамо Москва
    3.2% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

     