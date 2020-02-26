Россия: Премьер-лига 2019-2020
Динамо Москва
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Стадион: ВТБ Арена
Тамбов
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи
Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Краснодар
Тамбов Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов
Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Уфа Тамбов 1:2 Урал Рубин 2:1 Тамбов Крылья Советов 2:0 Тамбов Томь 4:0 Тамбов
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|37 - 9
|46
|2.
|Краснодар
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|35 - 20
|38
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|27 - 19
|35
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 24
|35
|5.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 29
|35
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 24
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|16 - 19
|25
|8.
|Урал
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|21 - 21
|25
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|16 - 23
|24
|11.
|Тамбов
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 26
|22
|12.
|Оренбург
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|13.
|Рубин
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|11 - 21
|20
|14.
|Ахмат
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|14 - 25
|20
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|21 - 26
|19
|16.
|Сочи
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 27
|15
Динамо Москва
87.2% (82)
Ничья
8.5% (8)
Тамбов
4.3% (4)
1:0 Динамо Москва
28.7% (27)
2:1 Динамо Москва
24.5% (23)
2:0 Динамо Москва
20.2% (19)
1:1 Ничья
6.4% (6)
3:1 Динамо Москва
3.2% (3)
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