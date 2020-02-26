Россия: Премьер-лига 2019-2020
Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов
Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +13 =4 -3Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона
Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Ростов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ростов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|37 - 9
|46
|2.
|Краснодар
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|35 - 20
|38
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|27 - 19
|35
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 24
|35
|5.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 29
|35
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 24
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|16 - 19
|25
|8.
|Урал
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|21 - 21
|25
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|16 - 23
|24
|11.
|Тамбов
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 26
|22
|12.
|Оренбург
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|13.
|Рубин
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|11 - 21
|20
|14.
|Ахмат
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|14 - 25
|20
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|21 - 26
|19
|16.
|Сочи
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 27
|15
Ростов
27.3% (24)
Ничья
48.9% (43)
ЦСКА Москва
23.9% (21)
1:1 Ничья
35.2% (31)
2:1 Ростов
18.2% (16)
1:2 ЦСКА Москва
14.8% (13)
1:0 Ростов
5.7% (5)
2:2 Ничья
5.7% (5)
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