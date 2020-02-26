Россия: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2019-2020
Ростов
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов
Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона
Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
ЦСКА Москва 1:3 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ростов Премьер-лига
Ростов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 14 4 2 37 - 9 46
2. Краснодар Заявка 20 10 8 2 35 - 20 38
3. ЦСКА Москва Заявка 20 10 5 5 27 - 19 35
4. Локомотив Москва Заявка 20 10 5 5 28 - 24 35
5. Ростов Заявка 20 10 5 5 35 - 29 35
6. Арсенал Тула Заявка 20 8 4 8 25 - 24 28
7. Уфа Заявка 20 6 7 7 16 - 19 25
8. Урал Заявка 20 6 7 7 25 - 32 25
9. Спартак Москва Заявка 20 7 4 9 21 - 21 25
10. Динамо Москва Заявка 20 6 6 8 16 - 23 24
11. Тамбов Заявка 20 6 4 10 23 - 26 22
12. Оренбург Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
13. Рубин Заявка 20 4 8 8 11 - 21 20
14. Ахмат Заявка 20 4 8 8 14 - 25 20
15. Крылья Советов Заявка 20 5 4 11 21 - 26 19
16. Сочи Заявка 19 3 6 10 17 - 27 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 09.03.2020, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва
    Ростов
    27.3% (24)
    Ничья
    48.9% (43)
    ЦСКА Москва
    23.9% (21)
    1:1 Ничья
    35.2% (31)
    2:1 Ростов
    18.2% (16)
    1:2 ЦСКА Москва
    14.8% (13)
    1:0 Ростов
    5.7% (5)
    2:2 Ничья
    5.7% (5)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
    Читайте прогнозы на матчи
    Бавария - Аугсбург
    1,10
    Боруссия М - Боруссия Д
    2,20
    Ливерпуль - Борнмут
    1,76
    Вулверхэмптон - Брайтон
    1,67
    Кристал Пэлас - Уотфорд
    1,65
    Шеффилд Юнайтед - Норвич
    2,00

    Ещё больше футбольных прогнозов
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

     