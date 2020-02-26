Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Рубин
 
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Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия-Мозырь
Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Уфа Химки 3:0 Рубин Зенит 5:0 Рубин
Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет
Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала Крылья Советов 2:3 Урал Крылья Советов 0:1 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Рубин

Последние игры между собой

Рубин: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Крылья Советов 0:0 Рубин Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 1:2 Крылья Советов Кубок
Крылья Советов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Рубин Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 14 4 2 37 - 9 46
2. Краснодар Заявка 20 10 8 2 35 - 20 38
3. ЦСКА Москва Заявка 20 10 5 5 27 - 19 35
4. Локомотив Москва Заявка 20 10 5 5 28 - 24 35
5. Ростов Заявка 20 10 5 5 35 - 29 35
6. Арсенал Тула Заявка 20 8 4 8 25 - 24 28
7. Уфа Заявка 20 6 7 7 16 - 19 25
8. Урал Заявка 20 6 7 7 25 - 32 25
9. Спартак Москва Заявка 20 7 4 9 21 - 21 25
10. Динамо Москва Заявка 20 6 6 8 16 - 23 24
11. Тамбов Заявка 20 6 4 10 23 - 26 22
12. Оренбург Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
13. Рубин Заявка 20 4 8 8 11 - 21 20
14. Ахмат Заявка 20 4 8 8 14 - 25 20
15. Крылья Советов Заявка 20 5 4 11 21 - 26 19
16. Сочи Заявка 19 3 6 10 17 - 27 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 08.03.2020, осталось 2 дня 6 часов 44 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости
    Прогнозы на матч Рубин - Крылья Советов
    Рубин
    76.6% (59)
    Ничья
    15.6% (12)
    Крылья Советов
    7.8% (6)
    1:0 Рубин
    36.4% (28)
    2:1 Рубин
    27.3% (21)
    1:1 Ничья
    10.4% (8)
    2:0 Рубин
    7.8% (6)
    0:1 Крылья Советов
    3.9% (3)
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