Россия: Премьер-лига 2019-2020
Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Крылья Советов
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +7 =7 -6Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия-Мозырь
Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов Рубин 0:0 Уфа Химки 3:0 Рубин Зенит 5:0 Рубин
Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет
Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала Крылья Советов 2:3 Урал Крылья Советов 0:1 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Рубин
Последние игры между собой
Рубин: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Крылья Советов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 3:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Рубин Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Рубин 4:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 3:0 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|37 - 9
|46
|2.
|Краснодар
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|35 - 20
|38
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|27 - 19
|35
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 24
|35
|5.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 29
|35
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 24
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|16 - 19
|25
|8.
|Урал
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|21 - 21
|25
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|16 - 23
|24
|11.
|Тамбов
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 26
|22
|12.
|Оренбург
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|13.
|Рубин
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|11 - 21
|20
|14.
|Ахмат
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|14 - 25
|20
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|21 - 26
|19
|16.
|Сочи
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 27
|15
Рубин
76.6% (59)
Ничья
15.6% (12)
Крылья Советов
7.8% (6)
1:0 Рубин
36.4% (28)
2:1 Рубин
27.3% (21)
1:1 Ничья
10.4% (8)
2:0 Рубин
7.8% (6)
0:1 Крылья Советов
3.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный