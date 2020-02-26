Россия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Локомотив Москва
 
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Стадион:
Ахмат

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс
Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин Оренбург 1:2 Ахмат Ахмат 0:0 Урал Динамо Москва 1:1 Ахмат Ахмат 5:1 Луч Ахмат 1:1 Арсенал Тула Ахмат 0:2 Локомотив Москва Уфа 0:1 Ахмат

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Ахмат: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Ахмат 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Локомотив Москва Кубок Ахмат 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 14 4 2 37 - 9 46
2. Краснодар Заявка 20 10 8 2 35 - 20 38
3. ЦСКА Москва Заявка 20 10 5 5 27 - 19 35
4. Локомотив Москва Заявка 20 10 5 5 28 - 24 35
5. Ростов Заявка 20 10 5 5 35 - 29 35
6. Арсенал Тула Заявка 20 8 4 8 25 - 24 28
7. Уфа Заявка 20 6 7 7 16 - 19 25
8. Урал Заявка 20 6 7 7 25 - 32 25
9. Спартак Москва Заявка 20 7 4 9 21 - 21 25
10. Динамо Москва Заявка 20 6 6 8 16 - 23 24
11. Тамбов Заявка 20 6 4 10 23 - 26 22
12. Оренбург Заявка 19 5 5 9 22 - 28 20
13. Рубин Заявка 20 4 8 8 11 - 21 20
14. Ахмат Заявка 20 4 8 8 14 - 25 20
15. Крылья Советов Заявка 20 5 4 11 21 - 26 19
16. Сочи Заявка 19 3 6 10 17 - 27 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ахмат

    До начала игры, которая состоится 08.03.2020, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости
    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ахмат
    Локомотив Москва
    94.4% (68)
    Ничья
    2.8% (2)
    Ахмат
    2.8% (2)
    2:0 Локомотив Москва
    37.5% (27)
    1:0 Локомотив Москва
    26.4% (19)
    2:1 Локомотив Москва
    20.8% (15)
    3:1 Локомотив Москва
    2.8% (2)
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