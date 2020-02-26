Россия: Премьер-лига 2019-2020
Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Ахмат
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =5 -9Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Ахмат: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:1 Локомотив Москва Кубок Ахмат 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Ахмат 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Ахмат Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|37 - 9
|46
|2.
|Краснодар
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|35 - 20
|38
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|27 - 19
|35
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 24
|35
|5.
|Ростов
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 29
|35
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|25 - 24
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|16 - 19
|25
|8.
|Урал
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|21 - 21
|25
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|16 - 23
|24
|11.
|Тамбов
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 26
|22
|12.
|Оренбург
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 28
|20
|13.
|Рубин
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|11 - 21
|20
|14.
|Ахмат
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|14 - 25
|20
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|21 - 26
|19
|16.
|Сочи
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 27
|15
Локомотив Москва
94.4% (68)
Ничья
2.8% (2)
Ахмат
2.8% (2)
2:0 Локомотив Москва
37.5% (27)
1:0 Локомотив Москва
26.4% (19)
2:1 Локомотив Москва
20.8% (15)
3:1 Локомотив Москва
2.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный