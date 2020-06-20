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Борнмут
0:2
Второй тайм: 63'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
0:1
12' Гол
Миливоевич Лука
0:2
23' Гол
Айю Джордан
45' Желтая карточка
Айю Джордан
45' Желтая карточка
Смит Адам
63'
12
Ремсдейл
Арон
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
5
Аке
Натан
15
Смит
Адам
8
Хефферсон
Лерма
22
Уилсон
Гарри
20
Брукс
Дэвид
16
Кук
Льюис
7
Кинг
Джошуа
13
Уилсон
Каллум
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
6
Дэнн
Скотт
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
8
Куйяте
Шейку
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
9
Айю
Джордан
17
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
Борнмут
4-1-4-1
Кристал Пэлас
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Миливоевич Лука
23'
0:2
Айю Джордан
(Ван Анхольт Патрик)
45'
 
Айю Джордан
45'
Смит Адам
 
46'
Данджума Арно
Уилсон Гарри
 
49'
Соланке Доминик
Кинг Джошуа
 
61'
Станислас Жуниор
Брукс Дэвид
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 0.21
2. Уилсон Гарри 7 0.18
3. Кинг Джошуа 4 (1) 0.11
4. Гослинг Дэн 2 0.05
5. Аке Натан 2 0.05
6. Фрейзер Райан 1 0.03
7. Хефферсон Лерма 1 0.03
8. Биллинг Филип 1 0.03
9. Кук Стив 1 0.03
10. Мефам Крис 1 0.03
11. Рико Диего 0 0
12. Стэйси Джек 0 0
13. Смит Адам 0 0
14. Соланке Доминик 0 0
15. Ремсдейл Арон 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айю Джордан 9 0.24
2. Заха Уилфрид 3 0.08
3. Ван Анхольт Патрик 3 (1) 0.08
4. Миливоевич Лука 3 (2) 0.08
5. Шлупп Джеффри 2 0.05
6. Томкинс Джеймс 1 0.03
7. Куйяте Шейку 1 0.03
8. Бентеке Кристиан 1 0.03
9. Таунсенд Андрос 1 0.03
10. Уикхэм Коннор 1 0.03
11. Тосун Дженк 1 0.03
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Кэхилл Гари 0 0
14. Дэнн Скотт 0 0
15. Келли Мартин 0 0

Карточки

Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 10 1
2. Уилсон Каллум 8 0
3. Смит Адам 7 0
4. Биллинг Филип 7 0
5. Фрэнсис Саймон 4 1
6. Кук Стив 4 1
7. Рико Диего 5 0
8. Кук Льюис 3 0
9. Фрейзер Райан 2 0
10. Стэйси Джек 2 0
11. Сурман Эндрю 1 0
12. Гослинг Дэн 1 0
13. Аке Натан 1 0
14. Уилсон Гарри 1 0
15. Соланке Доминик 1 0
16. Мефам Крис 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 9 0
2. Маккарти Джеймс 6 0
3. Айю Джордан 6 0
4. Томкинс Джеймс 5 0
5. Макартур Джеймс 5 0
6. Бентеке Кристиан 4 0
7. Заха Уилфрид 4 0
8. Уорд Джоэл 3 0
9. Куйяте Шейку 2 0
10. Шлупп Джеффри 2 0
11. Сахо Мамаду 0 1
12. Кэхилл Гари 1 0
13. Гуаита Висенте 1 0
14. Мейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Борнмут 26.92% (7) 7.69% (2) 26.92% (7) 15.38% (4) 19.23% (5) 3.85% (1)
 Кристал Пэлас 0 9.52% (2) 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут
Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Премьер-лига Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Борнмут 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Борнмут Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 29 19 3 7 71 - 31 60
3. Лестер Заявка 30 16 6 8 59 - 29 54
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 30 12 10 8 45 - 31 46
6. Вулверхэмптон Заявка 30 11 13 6 43 - 34 46
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 11 11 7 30 - 25 44
8. Тоттенхэм Заявка 30 11 9 10 48 - 41 42
9. Кристал Пэлас 2:0 Заявка 30 11 9 10 28 - 32 42
10. Арсенал Заявка 30 9 13 8 41 - 41 40
11. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
14. Ньюкасл Заявка 29 9 8 12 25 - 41 35
15. Брайтон Заявка 30 7 11 12 34 - 41 32
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 30 7 6 17 35 - 52 27
18. Борнмут 0:2 Заявка 30 7 6 17 29 - 49 27
19. Астон Вилла Заявка 29 7 5 17 34 - 56 26
20. Норвич Заявка 30 5 6 19 25 - 55 21
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    63'
    Оказывают помощь Аке, в моменте удара головой он задел голову Кэхилла.
  • Угловой
    62'
    После подачи с углового Аке выиграл верховое единоборство у Киэхилла, пробил головой по воротам, но Гуаита оказался на месте.
  • Замена
    61'
    Третья замена в составе "Борнмута": Дэвид Брукс покидает поле, а выходит вместо него Жуниор Станислас.
  • 60'
    Защитники "орлов" решили взять футбольный снаряд под свой контроль, отходят они к воротам Гуаита.
  • 59'
    Лерма в своей штрафной площади ускользнул из-под прессинга двух соперников, сыграл направо на Брукса и дальше у него игрок "Крисла Пэласа" выбил сферу за боковую линию.
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  • 58'
    Кук забросил мяч на правый край штрафной Стэйси, который головой скинул мяч в лицевую и дальше выпустил его за пределы поля.
  • 57'
    Соланке сыграл в стенку с Уилсоном, который пошёл в лицевую, но Ван Анхольт перехватить снаряд и через соперника отправил круглого за боковую линию.
  • 56'
    Лерма выполнил заброс на левый фланг Бруксу, который пошёл в штрафную и Уорд сумел выбить в подкате мяч за пределы поля.
  • 55'
    Лерма отбросил мяч назад на Кука, который пошёл вперёд, но его накрывает Бентеке и мешает сделать точный пас вперёд.
  • 55'
    Теперь Кук выполнил подачу в штрафную площадь "Кристал Пэласа", но Соланке теперь забрался в положение "вне игры".
  • 54'
    Кук подключился в атаку, нанёс удар по воротам метров с двадцати пяти, но круглый пролетел в паре метрах от каркаса.
  • 53'
    Соланке получил мяч на правой бровке, на него насели сразу два соперника, но он смог заработать аут для своей команды.
  • 53'
    Брукс сыграл на подключившегося в атаку Аке, который возле края штрафной после контакта с соперником оказался на газоне, но арбитр на это никак не отреагировал.
  • 52'
    Брукс пробежал по левому флангу, прострелил в штрафную на Уилсона, но мяч до последнего не дошёл.
  • Замена
    51'
    Вторая замена в составе "Борнмута": Доминик Соланке заменил Джошуа Кинга.
  • Судья
    50'
    После просмотра повтора эпизода принято решение, что фол на красную карточку не тянет.
  • Фол, нарушение
    49'
    Джошуа Кинг серьёзно пострадал после подката прямой ногой от Кэхилла, арбитры пересматривают этот момент по ВАР на предмет красной карточки.
  • 48'
    Кэхилл выполнил перевод на левую бровку Куйяте, но он остался без поддержки и сыграл назад.
  • Замена
    47'
    Первая замена в перерыве состоялась в составе "Борнмута": Арно Данджума вышел на поле вместо Гарри Уилсона.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв.
  • 45'
    Кэхилл выполнил подачу со своей половине поля вперёд, мяч попал в голову Кука и потом полетел в сторону Ремсдейла.
  • Желтая карточка
    45'
    Снова игра остановлена, Адам Смит срезал в центре поля Заха и получил за это предупреждение.
  • 45'
    Стэйси подключился в атаку, пошёл в лицевую и прострелил вдоль ворот, но Ван Анхольт в подкате переводит сферу за пределы поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Ещё две минуты добавляет арбитр к первому тайму.
  • Желтая карточка
    45'
    Джордан Айю получает жёлтую карточку за фол против Лермы в центре поля.
  • 44'
    Джошуа выполнил подачу на дальнюю штангу, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    43'
    Лерма просит передачу на правой бровке, получает мяч и против него снова фолил Заха.
  • Угловой
    42'
    Брукс выполнил снова подачу с углового с левого фланга и игроки "орлов" выбивают сферу на противоположную бровку в аут.
  • Угловой
    41'
    Смит выполнил подачу на ближнюю штангу, Гуаита выходил на мяч, а его партнёр срезал мяч в сторону собственных ворот, но повезло, что круглый вылетел за пределы поля, а был у "Кристал Пэласа" - это Бентеке.
  • 40'
    Аке выполнил подачу на правый край штрафной площади Уилсону, но Ван Анхольт оказался быстрее и отправил игровой снаряд за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    39'
    Айю снова фолит на чужой половине поля против Адама Смита, схватит его сзади за спину.
  • 38'
    Кэхилл сыграл вперёд на Заха, но тот не рискует обострять игру и сыграл понадёжней назад.
  • 37'
    Куйяте прошёл по правому флангу вперёд, выполнил подачу в центр штрафной, где Кук в борьбе с Бентеке выбивает сферу за пределы поля.
  • Угловой
    36'
    Брукс с правой бровки выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Скотт Данн выбил сферу за пределы поля.
  • 35'
    Брукс попробовал прострелить с правого фланга в штрафную и мяч от соперника вылетел за пределы поля на угловой.
  • 34'
    Брукс здорово ушёл на правой бровке от Макартура, прострелил в штрафную на Уилсона, но гости сумели перехватить сферу.
  • 33'
    Совсем ничего пока не получается у игроков "Борнмута" впереди, доиграть бы им до перерыва без пропущенных мячей и тогда это уже будет неплохим результатом.
  • 32'
    Брукс сыграл в одно касание с Лерма, после чего мяч был потерян, но Лерма отборолся до конца и нанёс удар по воротам и круглый пролетел над перекладиной.
  • 31'
    Бентеке в центре поля выиграл верховое единоборство, но затем Лерма завладел мячом.
  • 30'
    Смит и Кук пытались что-то придумать на левой бровке, но в итоге пришлось последнему отдавать мяч назад своим партнёрам.
  • 29'
    Снова защитники "Борнмута" взяли игровой снаряд под свой контроль, но последнего паса и удара не хватает хозяевам на протяжении всего сезона.
  • 28'
    Уилсон здорово подстроился под мяч, послал мяч в центр штрафной "Кристал Пэласа", куда врывался Джошуа Кинг, но ему поставил корпус Кэхилл и выбил сферу на брвоку.
  • Фол, нарушение
    27'
    Кук сыграл направо на Уилсона, который пытался рвануть вперёд по бровке, но Миливоевич совершил тактический фол и прервал атаку "вишенок".
  • 26'
    С лёгкостью перехватывает игровой снаряд Макартур на левой бровке и после этого играет назад на своих защитников.
  • 25'
    Минутка водопоя у нас, Эдди Хау пользуется моментом и пихает своим игроками по-поводу невзрачного начала встречи.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ДЖОРДАН АЙЮ!!! Передача вразрез от Заха с левого фланга в центр, откуда Айю в касание переправляет мяч в сетку ворот.
  • 23'
    Ван Анхольт выполнил подачу в центр штрафной, откуда Аке выбил сферу в сторону центрального круга на Макартура.
  • 22'
    Бентеке сбросил мяч в угловой флаг налево Макартура, который ушёл из-под прессинга и сыграл чуть назад на партнёра.
  • Фол, нарушение
    21'
    Джошуа Кинг в борьбе за мяч около штрафной "орлов" сыграл по ноге Куйяте и арбитр зафиксировал фол.
  • 20'
    Миливоевич снова решается на удар по воротам метров с тридцати, но выходит на сей раз выше перекладины! Пока это самый бьющий игрок в матче.
  • 19'
    Бентеке сыграл на Уорда, который набирал скорость по правому флангу и сыграл в центр на Миливоевича.
  • Фол, нарушение
    18'
    Айю в штрафной площади "Борнмута" подкатился под соперника и арбитр зафиксировал фол.
  • Угловой
    17'
    Брукс выполнил подачу с углового в центр штрафной, откуда Уилсон головой пробил по воротам, но получилось на метр выше перекладины.
  • 16'
    Джошуа Кинг выполнил проникающий пас на Уилсона, который не сумел разобраться с мячом и Кэхилл сильным ударом отправил снаряд за пределы поля на угловой.
  • 15'
    После пропущенного мяча больше стали "вишенки" двигать мяч на половине поля соперника, правда пока только с фланга на фланг около центрального круга.
  • 14'
    Смит побежал вперёд, сместился в центр с левого фланга и под прессингом соперника пришлось играть ему назад.
  • 13'
    Макартур выполнил подачу в центр штрафной, куда выходит самый молодой голкипер в этом сезоне АПЛ Ремсдейл и в прыжке забирает игровой снаряд.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЛУКА МИЛИВОЕВИЧ!!! Миливоевич ударом со стандарта отправил мяч выше стенки и от перекладины влетает в сетку ворот!
  • Фол, нарушение
    11'
    Снова активность Заха мы видим, который рвался вперёд с мячом и возле кромки штрафной против него сфолил Брукс.
  • 10'
    Макартур с угла штрафной сыграл на край Заха, который продвинулся на пару метров с мячом к воротам, пробил и круглый пролетел над перекладиной!
  • Фол, нарушение
    9'
    Заха в борьбе за мяч налетел на Лерму около центрального круга и арбитр зафиксировал фол.
  • 8'
    Лерма здорово перехватил мяч около своей штрафной площади, пошёл вперёд, от центрального круга сделал передачу направо и вышло неточно.
  • 7'
    Бентеке отошёл за пределы штрафной, принял мяч спиной к воротам, но затем потерял игровой снаряд.
  • 6'
    Игроки "Кристал Пэлас" решили теперь немного подержать игровой снаряд около центрального круга.
  • 5'
    Брукс удивительную технику продемонстрировал, прошёл он по лицевой с правого фланга, но вместе с мячом на мгновение он вышел за пределы поля.
  • 4'
    Гуаита угодил под прессинг  Джошуа Кинга и пришлось ему просто выбивать мяч из своей вратарской в аут, лишь бы не срезать снаряд.
  • 3'
    Защитники "Борнмута" наконец смогли взять мяч под контроль, Смит пошёл в прорыв по левому флангу, сместился в центр и Уорд выбил сферу сильным ударом в аут.
  • 2'
    Кэхилл сделал передачу вперёд на Бентеке, который пяткой пытался переправить мяч на левую бровку из центрального круга, но не получился у него этот финт.
  • 1'
    Ван Анхольт подключился в атаку, пробросил мяч к углу штрафной, но хозяева выбили сферу в сторону центра поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал.
  • До матча
  • С составами "Борнмут" и "Кристал Пэлас" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • "Борнмут" - "Кристал Пэлас": прогноз на матч чемпионата Англии от Евро-Футбол.ру.
  • Анонс
    "Борнмут" рассчитывает сегодня одержать первую победу в пяти матчах. Последний раз "вишенки" брали очки 1 февраля у "Астон Виллы". "Кристал Пэлас" находится на 11-м месте и будет стремиться победить в четвёртый раз подряд, после трёх побед кряду со счётом 1:0. Дэвид Брукс полностью восстановился и готов сегодня выйти на поле у "Борнмута" впервые в этом сезоне. С другой стороны, как сказал Эдди Хау уже точно не поможет команде Райан Фрейзер. У "Кристал Пэлас"  сегодня сможет выйти на поле тройка игроков в лице Джеймса Томкинса, Джеффри Шлуппа и Мартина Келли. Несколько слов о статической информации: Каллум Уилсон забил 3 мяча в последних 6 матчах английской Премьер-лиги, после 15 матчей без голов. После победы "Борнмута" над "Челси" со счётом 1:0 в декабре, "вишни" набрали всего 8 очков в последних 12 матчах (2 победы, 2 ничьи, 8 поражений). Все 8 очков "Борнмут" завоевал у себя дома. 8 голов в английской Премьер-лиги Джордана Аью принесли "Кристал Пэлас" 14 очков, пять из голов были победными. Три гола Патрика ван Аанхольта в английской Премьер-лиге против "Борнмута" - наилучший результат в его карьере против одной из команд.
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 30-го тура английской Премьер-лиги. В рамках этой игры на стадионе "Виталити" в Борнмуте, вместимостью 11700 мест, лицом к лицу сойдутся "Борнмут" и "Кристал Пэлас". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Стюарт Атвеллом. Помощники судьи - Константин Хатцидакис, Саймон Лонг; резервный арбитр - Тим Робинсон. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 193
    Борнмут 45.6% (88)
    X 39.9% (77)
    Кристал Пэлас 14.5% (28)
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Борнмут 0:2 Кристал Пэлас

Исход игры
Борнмут
45.6% (88)
Ничья
39.9% (77)
Кристал Пэлас
14.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
34.88% (60)
Меньше
65.12% (112)
Обе команды забьют
Да
68.02% (117)
Нет
31.98% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (57)
2:1 Борнмут
20.2% (39)
1:0 Борнмут
17.1% (33)
1:2 Кристал Пэлас
5.7% (11)
0:1 Кристал Пэлас
4.7% (9)
2:2 Ничья
4.1% (8)
2:0 Борнмут
3.1% (6)
0:0 Ничья
3.1% (6)
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