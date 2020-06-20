Лерма в своей штрафной площади ускользнул из-под прессинга двух соперников, сыграл направо на Брукса и дальше у него игрок "Крисла Пэласа" выбил сферу за боковую линию.

Защитники "орлов" решили взять футбольный снаряд под свой контроль, отходят они к воротам Гуаита.

Третья замена в составе "Борнмута": Дэвид Брукс покидает поле, а выходит вместо него Жуниор Станислас.

После подачи с углового Аке выиграл верховое единоборство у Киэхилла, пробил головой по воротам, но Гуаита оказался на месте.

Оказывают помощь Аке, в моменте удара головой он задел голову Кэхилла.

Первая замена в перерыве состоялась в составе "Борнмута": Арно Данджума вышел на поле вместо Гарри Уилсона.

Кэхилл выполнил перевод на левую бровку Куйяте, но он остался без поддержки и сыграл назад.

Джошуа Кинг серьёзно пострадал после подката прямой ногой от Кэхилла, арбитры пересматривают этот момент по ВАР на предмет красной карточки.

После просмотра повтора эпизода принято решение, что фол на красную карточку не тянет.

Брукс пробежал по левому флангу, прострелил в штрафную на Уилсона, но мяч до последнего не дошёл.

Брукс сыграл на подключившегося в атаку Аке, который возле края штрафной после контакта с соперником оказался на газоне, но арбитр на это никак не отреагировал.

Соланке получил мяч на правой бровке, на него насели сразу два соперника, но он смог заработать аут для своей команды.

Кук подключился в атаку, нанёс удар по воротам метров с двадцати пяти, но круглый пролетел в паре метрах от каркаса.

Теперь Кук выполнил подачу в штрафную площадь "Кристал Пэласа", но Соланке теперь забрался в положение "вне игры".

Лерма отбросил мяч назад на Кука, который пошёл вперёд, но его накрывает Бентеке и мешает сделать точный пас вперёд.

Лерма выполнил заброс на левый фланг Бруксу, который пошёл в штрафную и Уорд сумел выбить в подкате мяч за пределы поля.

Соланке сыграл в стенку с Уилсоном, который пошёл в лицевую, но Ван Анхольт перехватить снаряд и через соперника отправил круглого за боковую линию.

Кук забросил мяч на правый край штрафной Стэйси, который головой скинул мяч в лицевую и дальше выпустил его за пределы поля.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв.

45' Кэхилл выполнил подачу со своей половине поля вперёд, мяч попал в голову Кука и потом полетел в сторону Ремсдейла.

45' Снова игра остановлена, Адам Смит срезал в центре поля Заха и получил за это предупреждение.

45' Стэйси подключился в атаку, пошёл в лицевую и прострелил вдоль ворот, но Ван Анхольт в подкате переводит сферу за пределы поля.

45' Ещё две минуты добавляет арбитр к первому тайму.

45' Джордан Айю получает жёлтую карточку за фол против Лермы в центре поля.

44' Джошуа выполнил подачу на дальнюю штангу, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за пределы поля.

43' Лерма просит передачу на правой бровке, получает мяч и против него снова фолил Заха.

42' Брукс выполнил снова подачу с углового с левого фланга и игроки "орлов" выбивают сферу на противоположную бровку в аут.

41' Смит выполнил подачу на ближнюю штангу, Гуаита выходил на мяч, а его партнёр срезал мяч в сторону собственных ворот, но повезло, что круглый вылетел за пределы поля, а был у "Кристал Пэласа" - это Бентеке.

40' Аке выполнил подачу на правый край штрафной площади Уилсону, но Ван Анхольт оказался быстрее и отправил игровой снаряд за пределы поля.

39' Айю снова фолит на чужой половине поля против Адама Смита, схватит его сзади за спину.

38' Кэхилл сыграл вперёд на Заха, но тот не рискует обострять игру и сыграл понадёжней назад.

37' Куйяте прошёл по правому флангу вперёд, выполнил подачу в центр штрафной, где Кук в борьбе с Бентеке выбивает сферу за пределы поля.

36' Брукс с правой бровки выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Скотт Данн выбил сферу за пределы поля.

35' Брукс попробовал прострелить с правого фланга в штрафную и мяч от соперника вылетел за пределы поля на угловой.

34' Брукс здорово ушёл на правой бровке от Макартура, прострелил в штрафную на Уилсона, но гости сумели перехватить сферу.

33' Совсем ничего пока не получается у игроков "Борнмута" впереди, доиграть бы им до перерыва без пропущенных мячей и тогда это уже будет неплохим результатом.

32' Брукс сыграл в одно касание с Лерма, после чего мяч был потерян, но Лерма отборолся до конца и нанёс удар по воротам и круглый пролетел над перекладиной.

31' Бентеке в центре поля выиграл верховое единоборство, но затем Лерма завладел мячом.

30' Смит и Кук пытались что-то придумать на левой бровке, но в итоге пришлось последнему отдавать мяч назад своим партнёрам.

29' Снова защитники "Борнмута" взяли игровой снаряд под свой контроль, но последнего паса и удара не хватает хозяевам на протяжении всего сезона.

28' Уилсон здорово подстроился под мяч, послал мяч в центр штрафной "Кристал Пэласа", куда врывался Джошуа Кинг, но ему поставил корпус Кэхилл и выбил сферу на брвоку.

27' Кук сыграл направо на Уилсона, который пытался рвануть вперёд по бровке, но Миливоевич совершил тактический фол и прервал атаку "вишенок".

26' С лёгкостью перехватывает игровой снаряд Макартур на левой бровке и после этого играет назад на своих защитников.

25' Минутка водопоя у нас, Эдди Хау пользуется моментом и пихает своим игроками по-поводу невзрачного начала встречи.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ДЖОРДАН АЙЮ!!! Передача вразрез от Заха с левого фланга в центр, откуда Айю в касание переправляет мяч в сетку ворот.

23' Ван Анхольт выполнил подачу в центр штрафной, откуда Аке выбил сферу в сторону центрального круга на Макартура.

22' Бентеке сбросил мяч в угловой флаг налево Макартура, который ушёл из-под прессинга и сыграл чуть назад на партнёра.

21' Джошуа Кинг в борьбе за мяч около штрафной "орлов" сыграл по ноге Куйяте и арбитр зафиксировал фол.

20' Миливоевич снова решается на удар по воротам метров с тридцати, но выходит на сей раз выше перекладины! Пока это самый бьющий игрок в матче.

19' Бентеке сыграл на Уорда, который набирал скорость по правому флангу и сыграл в центр на Миливоевича.

18' Айю в штрафной площади "Борнмута" подкатился под соперника и арбитр зафиксировал фол.

17' Брукс выполнил подачу с углового в центр штрафной, откуда Уилсон головой пробил по воротам, но получилось на метр выше перекладины.

16' Джошуа Кинг выполнил проникающий пас на Уилсона, который не сумел разобраться с мячом и Кэхилл сильным ударом отправил снаряд за пределы поля на угловой.

15' После пропущенного мяча больше стали "вишенки" двигать мяч на половине поля соперника, правда пока только с фланга на фланг около центрального круга.

14' Смит побежал вперёд, сместился в центр с левого фланга и под прессингом соперника пришлось играть ему назад.

13' Макартур выполнил подачу в центр штрафной, куда выходит самый молодой голкипер в этом сезоне АПЛ Ремсдейл и в прыжке забирает игровой снаряд.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЛУКА МИЛИВОЕВИЧ!!! Миливоевич ударом со стандарта отправил мяч выше стенки и от перекладины влетает в сетку ворот!

11' Снова активность Заха мы видим, который рвался вперёд с мячом и возле кромки штрафной против него сфолил Брукс.

10' Макартур с угла штрафной сыграл на край Заха, который продвинулся на пару метров с мячом к воротам, пробил и круглый пролетел над перекладиной!

9' Заха в борьбе за мяч налетел на Лерму около центрального круга и арбитр зафиксировал фол.

8' Лерма здорово перехватил мяч около своей штрафной площади, пошёл вперёд, от центрального круга сделал передачу направо и вышло неточно.

7' Бентеке отошёл за пределы штрафной, принял мяч спиной к воротам, но затем потерял игровой снаряд.

6' Игроки "Кристал Пэлас" решили теперь немного подержать игровой снаряд около центрального круга.

5' Брукс удивительную технику продемонстрировал, прошёл он по лицевой с правого фланга, но вместе с мячом на мгновение он вышел за пределы поля.

4' Гуаита угодил под прессинг Джошуа Кинга и пришлось ему просто выбивать мяч из своей вратарской в аут, лишь бы не срезать снаряд.

3' Защитники "Борнмута" наконец смогли взять мяч под контроль, Смит пошёл в прорыв по левому флангу, сместился в центр и Уорд выбил сферу сильным ударом в аут.

2' Кэхилл сделал передачу вперёд на Бентеке, который пяткой пытался переправить мяч на левую бровку из центрального круга, но не получился у него этот финт.

1' Ван Анхольт подключился в атаку, пробросил мяч к углу штрафной, но хозяева выбили сферу в сторону центра поля.