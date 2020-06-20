Борнмут
0:2
Второй тайм: 63'
Стадион: Виталити
Кристал Пэлас
0:1
12' ГолМиливоевич Лука
0:2
23' ГолАйю Джордан
45' Желтая карточкаАйю Джордан
45' Желтая карточкаСмит Адам
17
Стэйси
Джек
3
Кук
Стив
15
Смит
Адам
22
Уилсон
Гарри
20
Брукс
Дэвид
16
Кук
Льюис
24
Кэхилл
Гари
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
- Полузащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
-
20 Брукс ДэвидПолузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
26 Келли ЛлойдЗащитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
0:1
23'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8
|0.21
|2.
|Уилсон Гарри
|7
|0.18
|3.
|Кинг Джошуа
|4 (1)
|0.11
|4.
|Гослинг Дэн
|2
|0.05
|5.
|Аке Натан
|2
|0.05
|6.
|Фрейзер Райан
|1
|0.03
|7.
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|8.
|Биллинг Филип
|1
|0.03
|9.
|Кук Стив
|1
|0.03
|10.
|Мефам Крис
|1
|0.03
|11.
|Рико Диего
|0
|0
|12.
|Стэйси Джек
|0
|0
|13.
|Смит Адам
|0
|0
|14.
|Соланке Доминик
|0
|0
|15.
|Ремсдейл Арон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Джордан
|9
|0.24
|2.
|Заха Уилфрид
|3
|0.08
|3.
|Ван Анхольт Патрик
|3 (1)
|0.08
|4.
|Миливоевич Лука
|3 (2)
|0.08
|5.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|6.
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|8.
|Бентеке Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|10.
|Уикхэм Коннор
|1
|0.03
|11.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Кэхилл Гари
|0
|0
|14.
|Дэнн Скотт
|0
|0
|15.
|Келли Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хефферсон Лерма
|10
|1
|2.
|Уилсон Каллум
|8
|0
|3.
|Смит Адам
|7
|0
|4.
|Биллинг Филип
|7
|0
|5.
|Фрэнсис Саймон
|4
|1
|6.
|Кук Стив
|4
|1
|7.
|Рико Диего
|5
|0
|8.
|Кук Льюис
|3
|0
|9.
|Фрейзер Райан
|2
|0
|10.
|Стэйси Джек
|2
|0
|11.
|Сурман Эндрю
|1
|0
|12.
|Гослинг Дэн
|1
|0
|13.
|Аке Натан
|1
|0
|14.
|Уилсон Гарри
|1
|0
|15.
|Соланке Доминик
|1
|0
|16.
|Мефам Крис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|9
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|6
|0
|3.
|Айю Джордан
|6
|0
|4.
|Томкинс Джеймс
|5
|0
|5.
|Макартур Джеймс
|5
|0
|6.
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|7.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|8.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|9.
|Куйяте Шейку
|2
|0
|10.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|11.
|Сахо Мамаду
|0
|1
|12.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|13.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|14.
|Мейер Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Борнмут
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|Кристал Пэлас
|0
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут
Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|71 - 31
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|59 - 29
|54
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|51 - 39
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|45 - 31
|46
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 34
|46
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|30 - 25
|44
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|48 - 41
|42
|9.
|Кристал Пэлас
|2:0 Заявка
|30
|11
|9
|10
|28 - 32
|42
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|9
|13
|8
|41 - 41
|40
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 40
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 46
|37
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|38 - 52
|37
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|25 - 41
|35
|15.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|34 - 41
|32
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|35 - 52
|27
|18.
|Борнмут
|0:2 Заявка
|30
|7
|6
|17
|29 - 49
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 56
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|25 - 55
|21
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Прогнозы на матч Борнмут 0:2 Кристал Пэлас
Исход игры
Борнмут
45.6% (88)
Ничья
39.9% (77)
Кристал Пэлас
14.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
34.88% (60)
Меньше
65.12% (112)
Обе команды забьют
Да
68.02% (117)
Нет
31.98% (55)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (57)
2:1 Борнмут
20.2% (39)
1:0 Борнмут
17.1% (33)
1:2 Кристал Пэлас
5.7% (11)
0:1 Кристал Пэлас
4.7% (9)
2:2 Ничья
4.1% (8)
2:0 Борнмут
3.1% (6)
0:0 Ничья
3.1% (6)
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