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Борнмут
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
12
Ремсдейл
Арон
17
Стэйси
Джек
2
Фрэнсис
Саймон
5
Аке
Натан
25
Симпсон
Джек
III
22
Уилсон
Гарри
29
Биллинг
Филип
8
Хефферсон
Лерма
16
Кук
Льюис
24
Фрейзер
Райан
13
Уилсон
Каллум
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
6
Дэнн
Скотт
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
8
Куйяте
Шейку
22
Маккарти
Джеймс
18
Макартур
Джеймс
9
Айю
Джордан
17
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
Борнмут
4-5-1
Кристал Пэлас
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 0.21
2. Уилсон Гарри 7 0.18
3. Кинг Джошуа 4 (1) 0.11
4. Гослинг Дэн 2 0.05
5. Аке Натан 2 0.05
6. Фрейзер Райан 1 0.03
7. Хефферсон Лерма 1 0.03
8. Биллинг Филип 1 0.03
9. Кук Стив 1 0.03
10. Мефам Крис 1 0.03
11. Рико Диего 0 0
12. Стэйси Джек 0 0
13. Смит Адам 0 0
14. Соланке Доминик 0 0
15. Ремсдейл Арон 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айю Джордан 8 0.21
2. Заха Уилфрид 3 0.08
3. Ван Анхольт Патрик 3 (1) 0.08
4. Шлупп Джеффри 2 0.05
5. Миливоевич Лука 2 (2) 0.05
6. Томкинс Джеймс 1 0.03
7. Куйяте Шейку 1 0.03
8. Бентеке Кристиан 1 0.03
9. Таунсенд Андрос 1 0.03
10. Уикхэм Коннор 1 0.03
11. Тосун Дженк 1 0.03
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Кэхилл Гари 0 0
14. Дэнн Скотт 0 0
15. Келли Мартин 0 0

Карточки

Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 10 1
2. Уилсон Каллум 8 0
3. Биллинг Филип 7 0
4. Смит Адам 6 0
5. Фрэнсис Саймон 4 1
6. Кук Стив 4 1
7. Рико Диего 5 0
8. Кук Льюис 3 0
9. Фрейзер Райан 2 0
10. Стэйси Джек 2 0
11. Сурман Эндрю 1 0
12. Гослинг Дэн 1 0
13. Аке Натан 1 0
14. Уилсон Гарри 1 0
15. Соланке Доминик 1 0
16. Мефам Крис 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 9 0
2. Маккарти Джеймс 6 0
3. Томкинс Джеймс 5 0
4. Макартур Джеймс 5 0
5. Айю Джордан 5 0
6. Бентеке Кристиан 4 0
7. Заха Уилфрид 4 0
8. Уорд Джоэл 3 0
9. Куйяте Шейку 2 0
10. Шлупп Джеффри 2 0
11. Сахо Мамаду 0 1
12. Кэхилл Гари 1 0
13. Гуаита Висенте 1 0
14. Мейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Борнмут 26.92% (7) 7.69% (2) 26.92% (7) 15.38% (4) 19.23% (5) 3.85% (1)
 Кристал Пэлас 0 9.52% (2) 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут
Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Премьер-лига Кристал Пэлас 5:3 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Борнмут 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Борнмут Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 29 19 3 7 71 - 31 60
3. Лестер Заявка 29 16 5 8 58 - 28 53
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 12 9 8 44 - 30 45
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 11 11 7 30 - 25 44
7. Вулверхэмптон Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
8. Тоттенхэм Заявка 29 11 8 10 47 - 40 41
9. Арсенал Заявка 29 9 13 7 40 - 39 40
10. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Ньюкасл Заявка 29 9 8 12 25 - 41 35
14. Саутгемптон Заявка 29 10 4 15 35 - 52 34
15. Брайтон Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм Заявка 29 7 6 16 35 - 50 27
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла Заявка 29 7 5 17 34 - 56 26
20. Норвич Заявка 29 5 6 18 25 - 52 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20.06.2020, осталось 1 день 17 часов 52 минуты.


    • Прогнозы 130
    Борнмут 47.7% (62)
    X 40% (52)
    Кристал Пэлас 12.3% (16)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Борнмут - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Борнмут
    47.7% (62)
    Ничья
    40% (52)
    Кристал Пэлас
    12.3% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (42)
    Меньше
    64.1% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (81)
    Нет
    30.77% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30% (39)
    2:1 Борнмут
    20.8% (27)
    1:0 Борнмут
    19.2% (25)
    1:2 Кристал Пэлас
    6.2% (8)
    2:2 Ничья
    4.6% (6)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    2:0 Борнмут
    2.3% (3)
    0:1 Кристал Пэлас
    2.3% (3)
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