Борнмут
Позже
Стадион: Виталити
Кристал Пэлас
17
Стэйси
Джек
22
Уилсон
Гарри
16
Кук
Льюис
24
Кэхилл
Гари
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8
|0.21
|2.
|Уилсон Гарри
|7
|0.18
|3.
|Кинг Джошуа
|4 (1)
|0.11
|4.
|Гослинг Дэн
|2
|0.05
|5.
|Аке Натан
|2
|0.05
|6.
|Фрейзер Райан
|1
|0.03
|7.
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|8.
|Биллинг Филип
|1
|0.03
|9.
|Кук Стив
|1
|0.03
|10.
|Мефам Крис
|1
|0.03
|11.
|Рико Диего
|0
|0
|12.
|Стэйси Джек
|0
|0
|13.
|Смит Адам
|0
|0
|14.
|Соланке Доминик
|0
|0
|15.
|Ремсдейл Арон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Джордан
|8
|0.21
|2.
|Заха Уилфрид
|3
|0.08
|3.
|Ван Анхольт Патрик
|3 (1)
|0.08
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|5.
|Миливоевич Лука
|2 (2)
|0.05
|6.
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|8.
|Бентеке Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|10.
|Уикхэм Коннор
|1
|0.03
|11.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Кэхилл Гари
|0
|0
|14.
|Дэнн Скотт
|0
|0
|15.
|Келли Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хефферсон Лерма
|10
|1
|2.
|Уилсон Каллум
|8
|0
|3.
|Биллинг Филип
|7
|0
|4.
|Смит Адам
|6
|0
|5.
|Фрэнсис Саймон
|4
|1
|6.
|Кук Стив
|4
|1
|7.
|Рико Диего
|5
|0
|8.
|Кук Льюис
|3
|0
|9.
|Фрейзер Райан
|2
|0
|10.
|Стэйси Джек
|2
|0
|11.
|Сурман Эндрю
|1
|0
|12.
|Гослинг Дэн
|1
|0
|13.
|Аке Натан
|1
|0
|14.
|Уилсон Гарри
|1
|0
|15.
|Соланке Доминик
|1
|0
|16.
|Мефам Крис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|9
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|6
|0
|3.
|Томкинс Джеймс
|5
|0
|4.
|Макартур Джеймс
|5
|0
|5.
|Айю Джордан
|5
|0
|6.
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|7.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|8.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|9.
|Куйяте Шейку
|2
|0
|10.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|11.
|Сахо Мамаду
|0
|1
|12.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|13.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|14.
|Мейер Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Борнмут
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|Кристал Пэлас
|0
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут
Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Челси 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Лестер
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|71 - 31
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|58 - 28
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|51 - 39
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 30
|45
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|30 - 25
|44
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 40
|41
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|9
|13
|7
|40 - 39
|40
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 40
|39
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 46
|37
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|25 - 41
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|35 - 52
|34
|15.
|Брайтон
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|35 - 50
|27
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 56
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Борнмут - Кристал Пэлас
Исход игры
Борнмут
47.7% (62)
Ничья
40% (52)
Кристал Пэлас
12.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
69.23% (81)
Нет
30.77% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (39)
2:1 Борнмут
20.8% (27)
1:0 Борнмут
19.2% (25)
1:2 Кристал Пэлас
6.2% (8)
2:2 Ничья
4.6% (6)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:0 Борнмут
2.3% (3)
0:1 Кристал Пэлас
2.3% (3)
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