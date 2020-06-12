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Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Лестер
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
27
Кабаселе
Кристиан
15
Каткарт
Крейг
11
Масина
Адам
19
Хьюз
Уилл
29
Капу
Этьен
23
Сарр
Исмаила
16
Дюкур
Абдулайе
37
Перейра
Роберто
9
Дини
Трой
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
3
Чилвел
Бенджамин
25
Ндиди
Уилфред
11
Олбрайтон
Марк
26
Прает
Деннис
8
Тилеманс
Юри
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Уотфорд
4-2-3-1
Лестер
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 6 (2) 0.16
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Хьюз Уилл 1 0.03
8. Клеверли Том 1 0.03
9. Масина Адам 1 0.03
10. Капу Этьен 0 0
11. Янмат Дарил 0 0
12. Кабаселе Кристиан 0 0
13. Чалоба Натаниэл 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 19 (4) 0.5
2. Перес Айосе 7 (1) 0.18
3. Барнс Харви 6 0.16
4. Мэддисон Джеймс 6 0.16
5. Тилеманс Юри 3 0.08
6. Ихеначо Келечи 3 0.08
7. Рикарду Перейра II 3 0.08
8. Чилвел Бенджамин 2 0.05
9. Ндиди Уилфред 2 0.05
10. Прает Деннис 1 0.03
11. Эванс Джонни 1 0.03
12. Грэй Демарай 1 0.03
13. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
14. Чодури Хамза 1 0.03
15. Олбрайтон Марк 0 0
16. Джастин Джеймс 0 0

Карточки

Уотфорд
# Игрок      
1. Капу Этьен 7 0
2. Дюкур Абдулайе 7 0
3. Каткарт Крейг 6 0
4. Кабаселе Кристиан 2 2
5. Холебас Хосе 5 0
6. Фемения Кико 5 0
7. Мариаппа Эдриан 3 1
8. Доусон Крэйг 4 0
9. Делофеу Херард 4 0
10. Хьюз Уилл 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Фостер Бен 1 0
15. Янмат Дарил 1 0
16. Грэй Андре 1 0
17. Чалоба Натаниэл 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Саксесс Исаак 1 0
20. Сарр Исмаила 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Чодури Хамза 3 1
3. Мэддисон Джеймс 4 0
4. Сёюнджю Чаглар 4 0
5. Ндиди Уилфред 3 0
6. Шмейхель Каспер 2 0
7. Варди Джейми 2 0
8. Прает Деннис 2 0
9. Чилвел Бенджамин 2 0
10. Олбрайтон Марк 1 0
11. Рикарду Перейра II 1 0
12. Тилеманс Юри 1 0
13. Ихеначо Келечи 1 0
14. Грэй Демарай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уотфорд 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7) 15.38% (4) 7.69% (2)
 Лестер 5.77% (3) 11.54% (6) 23.08% (12) 15.38% (8) 25% (13) 19.23% (10)

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд
Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд
Лестер Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Лестер: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Лестер 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Уотфорд Премьер-лига Лестер 2:0 Уотфорд Премьер-лига
Уотфорд 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Лестер Премьер-лига Уотфорд 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Уотфорд Премьер-лига Лестер 2:2 Уотфорд Уотфорд 0:3 Лестер Уотфорд 3:1 Лестер Лестер 1:0 Уотфорд Лестер 1:2 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Уотфорд 3:2 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 4:2 Уотфорд Уотфорд 3:2 Лестер Лестер 4:1 Уотфорд
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 29 19 3 7 71 - 31 60
3. Лестер Заявка 29 16 5 8 58 - 28 53
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 12 9 8 44 - 30 45
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 11 11 7 30 - 25 44
7. Вулверхэмптон Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
8. Тоттенхэм Заявка 29 11 8 10 47 - 40 41
9. Арсенал Заявка 29 9 13 7 40 - 39 40
10. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Ньюкасл Заявка 29 9 8 12 25 - 41 35
14. Саутгемптон Заявка 29 10 4 15 35 - 52 34
15. Брайтон Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм Заявка 29 7 6 16 35 - 50 27
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла Заявка 29 7 5 17 34 - 56 26
20. Норвич Заявка 29 5 6 18 25 - 52 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20.06.2020, осталось 2 дня 7 часов 12 минут.


Прогнозы 135
Уотфорд 13.3% (18)
X 29.6% (40)
Лестер 57% (77)
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Прогнозы на матч Уотфорд - Лестер

Исход игры
Уотфорд
13.3% (18)
Ничья
29.6% (40)
Лестер
57% (77)
Тотал 2.5
Больше
57.85% (70)
Меньше
42.15% (51)
Обе команды забьют
Да
81.82% (99)
Нет
18.18% (22)
Популярный счёт
1:2 Лестер
35.6% (48)
1:1 Ничья
22.2% (30)
2:1 Уотфорд
5.9% (8)
0:1 Лестер
5.9% (8)
0:2 Лестер
5.2% (7)
2:2 Ничья
4.4% (6)
1:3 Лестер
3.7% (5)
1:0 Уотфорд
3.7% (5)
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