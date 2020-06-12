Уотфорд
Позже
Стадион: Викарадж Роад
Лестер
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
11
Масина
Адам
19
Хьюз
Уилл
29
Капу
Этьен
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дини Трой
|6 (2)
|0.16
|2.
|Сарр Исмаила
|5
|0.13
|3.
|Делофеу Херард
|4 (1)
|0.11
|4.
|Дюкур Абдулайе
|4
|0.11
|5.
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.08
|6.
|Грэй Андре
|2
|0.05
|7.
|Хьюз Уилл
|1
|0.03
|8.
|Клеверли Том
|1
|0.03
|9.
|Масина Адам
|1
|0.03
|10.
|Капу Этьен
|0
|0
|11.
|Янмат Дарил
|0
|0
|12.
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|13.
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|19 (4)
|0.5
|2.
|Перес Айосе
|7 (1)
|0.18
|3.
|Барнс Харви
|6
|0.16
|4.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.16
|5.
|Тилеманс Юри
|3
|0.08
|6.
|Ихеначо Келечи
|3
|0.08
|7.
|Рикарду Перейра II
|3
|0.08
|8.
|Чилвел Бенджамин
|2
|0.05
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0.05
|10.
|Прает Деннис
|1
|0.03
|11.
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|12.
|Грэй Демарай
|1
|0.03
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|14.
|Чодури Хамза
|1
|0.03
|15.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|16.
|Джастин Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Капу Этьен
|7
|0
|2.
|Дюкур Абдулайе
|7
|0
|3.
|Каткарт Крейг
|6
|0
|4.
|Кабаселе Кристиан
|2
|2
|5.
|Холебас Хосе
|5
|0
|6.
|Фемения Кико
|5
|0
|7.
|Мариаппа Эдриан
|3
|1
|8.
|Доусон Крэйг
|4
|0
|9.
|Делофеу Херард
|4
|0
|10.
|Хьюз Уилл
|4
|0
|11.
|Дини Трой
|3
|0
|12.
|Перейра Роберто
|3
|0
|13.
|Масина Адам
|3
|0
|14.
|Фостер Бен
|1
|0
|15.
|Янмат Дарил
|1
|0
|16.
|Грэй Андре
|1
|0
|17.
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Саксесс Исаак
|1
|0
|20.
|Сарр Исмаила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Чодури Хамза
|3
|1
|3.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|4.
|Сёюнджю Чаглар
|4
|0
|5.
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|6.
|Шмейхель Каспер
|2
|0
|7.
|Варди Джейми
|2
|0
|8.
|Прает Деннис
|2
|0
|9.
|Чилвел Бенджамин
|2
|0
|10.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|11.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|12.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|13.
|Ихеначо Келечи
|1
|0
|14.
|Грэй Демарай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уотфорд
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|Лестер
|5.77% (3)
|11.54% (6)
|23.08% (12)
|15.38% (8)
|25% (13)
|19.23% (10)
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +6 =5 -9Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд
Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд Саутгемптон 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:3 Бёрнли Норвич 0:2 Уотфорд
Лестер Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Лестер: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Уотфорд 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 2:1 Лестер Премьер-лига Уотфорд 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Уотфорд Премьер-лига Лестер 2:2 Уотфорд Уотфорд 0:3 Лестер Уотфорд 3:1 Лестер Лестер 1:0 Уотфорд Лестер 1:2 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Уотфорд 3:2 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 4:2 Уотфорд Уотфорд 3:2 Лестер Лестер 4:1 Уотфорд
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|71 - 31
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|58 - 28
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|51 - 39
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 30
|45
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|30 - 25
|44
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 40
|41
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|9
|13
|7
|40 - 39
|40
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 40
|39
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 46
|37
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|25 - 41
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|35 - 52
|34
|15.
|Брайтон
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|35 - 50
|27
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 56
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Уотфорд - Лестер
Исход игры
Уотфорд
13.3% (18)
Ничья
29.6% (40)
Лестер
57% (77)
Тотал 2.5
Больше
57.85% (70)
Меньше
42.15% (51)
Обе команды забьют
Да
81.82% (99)
Нет
18.18% (22)
Популярный счёт
1:2 Лестер
35.6% (48)
1:1 Ничья
22.2% (30)
2:1 Уотфорд
5.9% (8)
0:1 Лестер
5.9% (8)
0:2 Лестер
5.2% (7)
2:2 Ничья
4.4% (6)
1:3 Лестер
3.7% (5)
1:0 Уотфорд
3.7% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!