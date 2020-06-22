Манчестер Сити
3:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Этихад Стэдиум
Бёрнли
1:0
22' ГолФоден Фил
2:0
43' ГолМарез Рияд
3:0
45' ПенальтиМарез Рияд
27
Канселу
Жоау
21
Сильва
Давид
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сане ЛеройНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
-
37 Bobby Thomas
-
33 Max Thompson
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
22'
1:0
43'
45'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агуэро Серхио
|16 (2)
|0.42
|2.
|Стерлинг Рахим
|12
|0.32
|3.
|Жезус Габриэль
|10
|0.26
|4.
|Де Брёйне Кевин
|9 (1)
|0.24
|5.
|Марез Рияд
|9 (1)
|0.24
|6.
|Силва Бернарду
|5
|0.13
|7.
|Сильва Давид
|3
|0.08
|8.
|Родри Эрнандес
|3
|0.08
|9.
|Фоден Фил
|2
|0.05
|10.
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.05
|11.
|Отаменди Николас
|2
|0.05
|12.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|13.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|14.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|11
|0.29
|2.
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.16
|3.
|Родригес Джей
|5 (1)
|0.13
|4.
|Вествуд Эшли
|2
|0.05
|5.
|Макнил Дуайт
|2
|0.05
|6.
|Хендрик Джефф
|2
|0.05
|7.
|Выдра Матей
|2
|0.05
|8.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|9.
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|10.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|11.
|Питерс Эрик
|0
|0
|12.
|Бардсли Филипп
|0
|0
|13.
|Лоутон Мэттью
|0
|0
|14.
|Ми Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|7
|1
|2.
|Родри Эрнандес
|8
|0
|3.
|Гюндоган Илкай
|7
|0
|4.
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|5.
|Силва Бернарду
|5
|0
|6.
|Эдерсон Мораес
|3
|1
|7.
|Уокер Кайл
|4
|0
|8.
|Отаменди Николас
|3
|0
|9.
|Зинченко Александр
|1
|1
|10.
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|11.
|Менди Бенджамин
|2
|0
|12.
|Канселу Жоау
|2
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|2
|0
|14.
|Агуэро Серхио
|1
|0
|15.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|16.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|9
|0
|2.
|Тарковски Джеймс
|8
|0
|3.
|Хендрик Джефф
|8
|0
|4.
|Ми Бен
|7
|0
|5.
|Леннон Аарон
|4
|0
|6.
|Бардсли Филипп
|4
|0
|7.
|Барнс Эшли
|4
|0
|8.
|Макнил Дуайт
|4
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|10.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|11.
|Корк Джек
|1
|0
|12.
|Родригес Джей
|1
|0
|13.
|Питерс Эрик
|1
|0
|14.
|Вуд Крис
|1
|0
|15.
|Брэйди Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|11.59% (8)
|18.84% (13)
|15.94% (11)
|17.39% (12)
|14.49% (10)
|21.74% (15)
|Бёрнли
|18.75% (6)
|3.13% (1)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|31.25% (10)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Лестер Оксфорд Юнайтед 1:3 Манчестер Сити
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли
Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Бёрнли 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 3:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|30
|27
|2
|1
|66 - 21
|83
|2.
|Манчестер Сити
|3:0 Заявка
|30
|20
|3
|7
|74 - 31
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|59 - 29
|54
|4.
|Челси
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|53 - 40
|51
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|45 - 31
|46
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 34
|46
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|30 - 28
|44
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|48 - 41
|42
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|28 - 32
|42
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|9
|13
|8
|41 - 41
|40
|11.
|Бёрнли
|0:3 Заявка
|30
|11
|6
|13
|34 - 43
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 46
|38
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|28 - 41
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|38 - 52
|37
|15.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|34 - 41
|32
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|35 - 52
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|29 - 49
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|35 - 58
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|25 - 55
|21
|Футбольный тест из 100 вопросов
Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:0 Бёрнли
Исход игры
Манчестер Сити
97.5% (193)
Ничья
2.5% (5)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.99% (105)
Меньше
41.01% (73)
Обе команды забьют
Да
32.02% (57)
Нет
67.98% (121)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
34.8% (69)
3:0 Манчестер Сити
19.7% (39)
3:1 Манчестер Сити
12.1% (24)
2:1 Манчестер Сити
11.6% (23)
4:0 Манчестер Сити
4.5% (9)
4:1 Манчестер Сити
2.5% (5)
1:0 Манчестер Сити
1% (2)
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