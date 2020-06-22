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Манчестер Сити
3:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Бёрнли
0'
1:0
22' Гол
Фоден Фил
2:0
43' Гол
Марез Рияд
3:0
45' Пенальти
Марез Рияд
46'
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
30
Отаменди
Николас
25
Фернандиньо
Фернандо
11
Зинченко
Александр
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
21
Сильва
Давид
26
Марез
Рияд
10
Агуэро
Серхио
47
Фоден
Фил
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
8
Браунхилл
Джош
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
19
Родригес
Джей
27
Выдра
Матей
Манчестер Сити
4-3-3
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

22'
Фоден Фил
(Силва Бернарду)
1:0
43'
Марез Рияд
(Фернандиньо Фернандо)
2:0
45'
Марез Рияд
3:0
45'
Жезус Габриэль
Агуэро Серхио
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агуэро Серхио 16 (2) 0.42
2. Стерлинг Рахим 12 0.32
3. Жезус Габриэль 10 0.26
4. Де Брёйне Кевин 9 (1) 0.24
5. Марез Рияд 9 (1) 0.24
6. Силва Бернарду 5 0.13
7. Сильва Давид 3 0.08
8. Родри Эрнандес 3 0.08
9. Фоден Фил 2 0.05
10. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.05
11. Отаменди Николас 2 0.05
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Менди Бенджамин 0 0
14. Фернандиньо Фернандо 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 11 0.29
2. Барнс Эшли 6 (1) 0.16
3. Родригес Джей 5 (1) 0.13
4. Вествуд Эшли 2 0.05
5. Макнил Дуайт 2 0.05
6. Хендрик Джефф 2 0.05
7. Выдра Матей 2 0.05
8. Брэйди Роберт 1 0.03
9. Тарковски Джеймс 1 0.03
10. Гудмундссон Йоханн 1 0.03
11. Питерс Эрик 0 0
12. Бардсли Филипп 0 0
13. Лоутон Мэттью 0 0
14. Ми Бен 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 7 1
2. Родри Эрнандес 8 0
3. Гюндоган Илкай 7 0
4. Стерлинг Рахим 5 0
5. Силва Бернарду 5 0
6. Эдерсон Мораес 3 1
7. Уокер Кайл 4 0
8. Отаменди Николас 3 0
9. Зинченко Александр 1 1
10. Де Брёйне Кевин 2 0
11. Менди Бенджамин 2 0
12. Канселу Жоау 2 0
13. Жезус Габриэль 2 0
14. Агуэро Серхио 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Анхелиньо Хосе 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 9 0
2. Тарковски Джеймс 8 0
3. Хендрик Джефф 8 0
4. Ми Бен 7 0
5. Леннон Аарон 4 0
6. Бардсли Филипп 4 0
7. Барнс Эшли 4 0
8. Макнил Дуайт 4 0
9. Тэйлор Чарли 3 0
10. Лоутон Мэттью 2 0
11. Корк Джек 1 0
12. Родригес Джей 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Вуд Крис 1 0
15. Брэйди Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 11.59% (8) 18.84% (13) 15.94% (11) 17.39% (12) 14.49% (10) 21.74% (15)
 Бёрнли 18.75% (6) 3.13% (1) 9.38% (3) 18.75% (6) 18.75% (6) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Лестер Оксфорд Юнайтед 1:3 Манчестер Сити
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли
Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 3:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 30 27 2 1 66 - 21 83
2. Манчестер Сити 3:0 Заявка 30 20 3 7 74 - 31 63
3. Лестер Заявка 30 16 6 8 59 - 29 54
4. Челси Заявка 30 15 6 9 53 - 40 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 30 12 10 8 45 - 31 46
6. Вулверхэмптон Заявка 30 11 13 6 43 - 34 46
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 11 11 8 30 - 28 44
8. Тоттенхэм Заявка 30 11 9 10 48 - 41 42
9. Кристал Пэлас Заявка 30 11 9 10 28 - 32 42
10. Арсенал Заявка 30 9 13 8 41 - 41 40
11. Бёрнли 0:3 Заявка 30 11 6 13 34 - 43 39
12. Эвертон Заявка 30 10 8 12 37 - 46 38
13. Ньюкасл Заявка 30 10 8 12 28 - 41 38
14. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
15. Брайтон Заявка 30 7 11 12 34 - 41 32
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 30 7 6 17 35 - 52 27
18. Борнмут Заявка 30 7 6 17 29 - 49 27
19. Астон Вилла Заявка 30 7 5 18 35 - 58 26
20. Норвич Заявка 30 5 6 19 25 - 55 21
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. После первого тайма "Сити" громит "Бёрнли" со счетом 3:0. Второй тайм, скорее всего, будет банальной формальностью в этой встрече.
  • Замена
    45'
    Жезус вместо Агуэро на поле появился. Все-таки Серхио продолжить встречу не сможет.
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРЕЗ! 3:0!
    Ну что, есть ли смысл выходить команда на второй тайм? Уверенно в левый от себя угол пробить Рияд, туда же ринулся и кипер, который не добрался до сферы, несмотря на все желание.
  • Пенальти!
    45'
    ПЕНАЛЬТИ! Ничего себе! Ми сбивал все-таки Агуэро в своей штрафной. Посмотрели повтор судьи, и приняли они решение указать на "точку".
  • 45'
    Зинченко выполнял в центр передачу на Агуэро, но пробить никто из соперников не позволил Серхио. Проблемы у аргентинца. Держится он за ногу. продолжит ли форвард эту встречу? Вроде как, пока продолжает.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРЕЗ! 2:0!
    Только чуть-чуть раскрылся "Бёрнли", перешел на чужую половину поля, как развернули атаку хозяева справа. Ушел под левую ногу в штрафной соперника Рияд, после чего уверенно выстрелил в дальний угол. 8-й в сезоне гол забивает Марез!!!
  • 43'
    "Бёрнли" вышел сейчас на половину поля соперника. Никуда не спешат они. Вводят мяч очень медленно. Такое ощущение, что именно гости в счете ведут, но это не так.
  • Опасный момент
    42'
    Зинченко с 24-х метров нанес удар по воротам соперника. Украинец выстреливал по центру рамки, где как раз стоял голкипер "Бёрнли".
  • 41'
    Эдерсону пришлось выбегать из ворот и выбивать мяч у прорывающегося по центру партнера. Мяч выбит за пределы футбольного газона.
  • 40'
    Лероя Сане показывают нам сейчас режиссеры трансляции. Ни разу в сезоне он не играл из-за травмы. Грядущим летом уйдет он, скорее всего, в Германию. А, если быть точным, в "Баварию".
  • 38'
    Силва догоняет сферу на правом фланге. Не идеальная передача была от Зинченко. Тем не менее, благодаря Бернарду за этот навес партнера по команде.
  • 37'
    Уверенно чувствует себя "Манчестер Сити", несмотря на тот факт, что ведут всего в один гол "горожане". Этого может быть недостаточно.
  • Опасный момент
    36'
    Прострел от Силвы, и с линии штрафной пробивает Агуэро, однако попадает он в Тарковски. Сфера снова прилетает в сторону Серхио, который подыгрывает себе рукой.
  • 34'
    Зинченко играет на Отаменди, обратный пас на Александра. Играют пока в основном через экс-игрока "Уфы" манчестерцы.
  • 33'
    Марез сыграл на Родриго. Тот играет на Зинченко. Александр играет в сторону Фодена, против которого на половине поля "Сити" нарушаются правила.
  • 32'
    Выговаривает что-то арбитру сейчас наставник "Бёрнли". Ну, а что тут может ему не нравиться? Все-таки "Манчестер Сити" играет пока очень достойно и заслуживает того, чтобы вести в счете.
  • Угловой
    31'
    Марез пошел по правому флангу к лицевой, но играет Чарли Тэйлор в подкате, переводя сферу за лицевую линию. Угловой удар "горожане" подадут.
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники. Зинченко играет на правом фланге сейчас на опережении. Что есть силы выбивает Александр сферу в сторону трибун "Этихада".
  • 29'
    Прострел последовал в штрафную площадку "Манчестер Сити". Выдра играет на опережении и пробивает, но прямиком в одного из защитников "Манчестер Сити".
  • 28'
    10 англичан сегодня в стартовом составе у "Бёрнли". Лишь только Выдра выделяется из общего состава. А так чисто британский состав у "бордовых" в этот вечер.
  • 27'
    Марез получил от Сильвы передачу на правом фланге. Быстрый прострел с бровки следует на дальнюю стойку, и до снаряда не добирается Агуэро, который, к тому же, еще и фолит.
  • 26'
    Вернулись команды на поле. Спокойно сферой владеют горожане. Следует заброс в штрафную Эдерсона. Играет на выходе кипер "Сити", забирая сферу в свои перчатки.
  • 25'
    На водопой ушли команды сейчас. Самое время, чтобы пообщаться с наставниками и получить несколько наставлений.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОДЕН! 1:0!
    Силва делает передачу на Фоден от углового фланга в центр, Фил пробивает в правый от себя нижний угол. Сфера впритирку со стойкой "укладывает в ворота!
  • Угловой
    22'
    Марез отдал передачу гна Агуэро, который с правого края выполнял передачу в центр штрафной, но попал в ногу защитнику. В итоге угловой.
  • 21'
    Марез с дальнего расстояния пробил по воротам соперника, но мяч намного выше ворот полетел. Слишком много неточностей в нашей игре.
  • 20'
    20 минут отыграли соперники на поле. Почти ничего не создал манчестерский коллектив у ворот своего соперника.
  • Опасный момент
    19'
    Силва получил мяч от Сильвы, после чего выполнил удар с правого края в ближний угол. Мяч просвистел рядом с правой "девяткой". Это было опасно.
  • 17'
    Фоден с левой бровки выполнял прострел в центр штрафной, но слишком сильный навес в его исполнении мы увидели. Сфера улетает за лицевую линию. Сам на себя не похож манчестерский коллектив пока что.
  • 16'
    Тяжеловато играет пока что "Манчестер Сити". Не получается у горожан ровным счетом ничего. Что там футболисты "Бёрнли" нам ответят? Также тишина?
  • Фол, нарушение
    15'
    Фол от Сильвы. Слишком много испанца на поле в последние минуты встречи. Все атаки проходят через Давида. Впрочем, его роль чудесного диспетчера никто не отменял.
  • 14'
    Подача от Давида Сильвы летит за шиворот голкиперу, однако сфера меняет траекторию полета и улетает чуть правее цели.
  • 13'
    Сильве на ногу Тарковски наступает сейчас. Штрафной удар сейчас исполнят хозяева поля.
  • 12'
    Эдерсон сейчас далеко вышел из ворот и выбил мяч в центр поля. Работа есть и у голкипера манчестерского коллектива, честно говоря.
  • Фол, нарушение
    10'
    Марез фолит в отборе. Фиксирует нарушение правил в районе центрального круга главный арбитр встречи.
  • 9'
    Практически 10 минут команды отыграли в этой встрече. Почти что ничего серьезного не создали манчестерцы у ворот противника.
  • 8'
    То слева, то справа манчестерцы атакуют, но "Бернли" очень спокойно в обороне играет. Практически стоя играют гости. Особо не напрягаются.
  • 7'
    Пытался пробросить сферу себе на ход Зинченко, однако мяч у него все-таки отобрали соперники, которые уверенно сыграли в подкате.
  • 6'
    Совсем какой-то у нас спокойный поединок пока что. В районе центрального круга мяч перекатывают футболисты "Манчестер Сити", который не позволяют добраться сопернику до мяча.
  • 5'
    Давид Сильва замедлил шаг сейчас, но почему-то потом ускорился, однако спасти снаряд от выхода за пределы поля уже не получилось.
  • 4'
    Если сегодня удастся победить игрокам "Манчестер Сити", то они сократят отставание от "Ливерпуля" до 20 очков. В общем, большое отставание.
  • 3'
    Футболисты "Манчестер Сити" сегодня предстали на поле в бело-голубом обмундировании, а игроки "Бёрнли" вышли на газон в темно-зеленом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Манчестере стартовала у нас! Удачи командам! Поехали!
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:0 Бёрнли

Исход игры
Манчестер Сити
97.5% (193)
Ничья
2.5% (5)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.99% (105)
Меньше
41.01% (73)
Обе команды забьют
Да
32.02% (57)
Нет
67.98% (121)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
34.8% (69)
3:0 Манчестер Сити
19.7% (39)
3:1 Манчестер Сити
12.1% (24)
2:1 Манчестер Сити
11.6% (23)
4:0 Манчестер Сити
4.5% (9)
4:1 Манчестер Сити
2.5% (5)
1:0 Манчестер Сити
1% (2)
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