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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агуэро Серхио 16 (2) 0.42
2. Стерлинг Рахим 12 0.32
3. Жезус Габриэль 10 0.26
4. Де Брёйне Кевин 9 (1) 0.24
5. Марез Рияд 7 0.18
6. Силва Бернарду 5 0.13
7. Сильва Давид 3 0.08
8. Родри Эрнандес 3 0.08
9. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.05
10. Отаменди Николас 2 0.05
11. Уокер Кайл 1 0.03
12. Фоден Фил 1 0.03
13. Менди Бенджамин 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 11 0.29
2. Барнс Эшли 6 (1) 0.16
3. Родригес Джей 5 (1) 0.13
4. Вествуд Эшли 2 0.05
5. Макнил Дуайт 2 0.05
6. Хендрик Джефф 2 0.05
7. Выдра Матей 2 0.05
8. Брэйди Роберт 1 0.03
9. Тарковски Джеймс 1 0.03
10. Гудмундссон Йоханн 1 0.03
11. Питерс Эрик 0 0
12. Бардсли Филипп 0 0
13. Лоутон Мэттью 0 0
14. Ми Бен 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 7 1
2. Родри Эрнандес 8 0
3. Гюндоган Илкай 7 0
4. Стерлинг Рахим 5 0
5. Силва Бернарду 5 0
6. Эдерсон Мораес 3 1
7. Уокер Кайл 4 0
8. Отаменди Николас 3 0
9. Зинченко Александр 1 1
10. Де Брёйне Кевин 2 0
11. Менди Бенджамин 2 0
12. Канселу Жоау 2 0
13. Жезус Габриэль 2 0
14. Агуэро Серхио 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Анхелиньо Хосе 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 9 0
2. Тарковски Джеймс 8 0
3. Хендрик Джефф 8 0
4. Ми Бен 7 0
5. Леннон Аарон 4 0
6. Бардсли Филипп 4 0
7. Барнс Эшли 4 0
8. Макнил Дуайт 4 0
9. Тэйлор Чарли 3 0
10. Лоутон Мэттью 2 0
11. Корк Джек 1 0
12. Родригес Джей 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Вуд Крис 1 0
15. Брэйди Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 11.59% (8) 18.84% (13) 15.94% (11) 17.39% (12) 14.49% (10) 21.74% (15)
 Бёрнли 18.75% (6) 3.13% (1) 9.38% (3) 18.75% (6) 18.75% (6) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Лестер Оксфорд Юнайтед 1:3 Манчестер Сити
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли
Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 3:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 29 19 3 7 71 - 31 60
3. Лестер Заявка 29 16 5 8 58 - 28 53
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 30 12 10 8 45 - 31 46
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 11 11 7 30 - 25 44
7. Вулверхэмптон Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
8. Тоттенхэм Заявка 30 11 9 10 48 - 41 42
9. Арсенал Заявка 29 9 13 7 40 - 39 40
10. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
14. Ньюкасл Заявка 29 9 8 12 25 - 41 35
15. Брайтон Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм Заявка 29 7 6 16 35 - 50 27
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла Заявка 29 7 5 17 34 - 56 26
20. Норвич Заявка 30 5 6 19 25 - 55 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22.06.2020, осталось 2 дня 12 часов 40 минут.


Прогнозы 135
Манчестер Сити 96.3% (130)
X 3.7% (5)
Бёрнли 0% (0)
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Новости

Прогнозы на матч Манчестер Сити - Бёрнли

Исход игры
Манчестер Сити
96.3% (130)
Ничья
3.7% (5)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.83% (67)
Меньше
44.17% (53)
Обе команды забьют
Да
40% (48)
Нет
60% (72)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
36.3% (49)
2:1 Манчестер Сити
16.3% (22)
3:1 Манчестер Сити
14.1% (19)
3:0 Манчестер Сити
11.1% (15)
4:0 Манчестер Сити
3% (4)
4:1 Манчестер Сити
1.5% (2)
1:0 Манчестер Сити
1.5% (2)
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