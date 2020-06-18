Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|3.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|5.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|6.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|7.
|Трезеге
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|11.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|12.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|13.
|Конса Эзри
|0
|0
|14.
|Эль-Мухамади Ахмед
|0
|0
|15.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|13
|0.34
|2.
|Маунт Мэйсон
|6
|0.16
|3.
|Виллиан Боргес
|5 (1)
|0.13
|4.
|Пулишич Кристиан
|5
|0.13
|5.
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|6.
|Жоржиньо II
|4 (3)
|0.11
|7.
|Канте Н'Голо
|3
|0.08
|8.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0.05
|9.
|Жиру Оливье
|2
|0.05
|10.
|Рюдигер Антонио
|2
|0.05
|11.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|12.
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|13.
|Педро Родригес
|1
|0.03
|14.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|15.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|16.
|Баркли Росс
|0
|0
|17.
|Джеймс Рис III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0
|2.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|5
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|5
|0
|5.
|Трезеге
|3
|1
|6.
|Хурихан Конор
|4
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|4
|0
|8.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|9.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|10.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|11.
|Тейлор Нил
|2
|0
|12.
|Макгинн Джон
|2
|0
|13.
|Хаус Кортни
|2
|0
|14.
|Рейна Пепе
|1
|0
|15.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|16.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|17.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
|18.
|Конса Эзри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|10
|0
|2.
|Ковачич Матео
|7
|0
|3.
|Зума Курт
|5
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|5
|0
|5.
|Виллиан Боргес
|3
|0
|6.
|Алонсо Маркос
|3
|0
|7.
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|8.
|Канте Н'Голо
|3
|0
|9.
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|10.
|Томори Фикайо
|3
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|12.
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|13.
|Педро Родригес
|1
|0
|14.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|15.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|25% (7)
|10.71% (3)
|28.57% (8)
|7.14% (2)
|Челси
|14% (7)
|20% (10)
|18% (9)
|26% (13)
|8% (4)
|14% (7)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +5 =3 -12Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла
Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла
Челси Последние 20 матчей: +10 =4 -6Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси
Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Челси: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|71 - 31
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|58 - 28
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|51 - 39
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 30
|45
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|30 - 25
|44
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 40
|41
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|9
|13
|7
|40 - 39
|40
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 40
|39
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 46
|37
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|25 - 41
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|35 - 52
|34
|15.
|Брайтон
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|35 - 50
|27
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 56
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Астон Вилла - Челси
Исход игры
Астон Вилла
4.9% (6)
Ничья
7.3% (9)
Челси
87.8% (108)
Тотал 2.5
Больше
64.81% (70)
Меньше
35.19% (38)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:2 Челси
46.3% (57)
0:2 Челси
14.6% (18)
0:1 Челси
7.3% (9)
1:1 Ничья
6.5% (8)
2:3 Челси
4.1% (5)
1:3 Челси
4.1% (5)
1:0 Астон Вилла
2.4% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!