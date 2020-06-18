  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 7 0.18
2. Уэсли Мораес 5 0.13
3. Эль-Гази Анвар 4 (1) 0.11
4. Хурихан Конор 3 0.08
5. Макгинн Джон 3 0.08
6. Соарес Дуглас 3 0.08
7. Трезеге 3 0.08
8. Мингс Тайрон 2 0.05
9. Таргет Мэтт 1 0.03
10. Энгельс Бьорн 1 0.03
11. Саматта Мбвана 1 0.03
12. Гильберт Фредерик 0 0
13. Конса Эзри 0 0
14. Эль-Мухамади Ахмед 0 0
15. Йота Пелетейро 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 13 0.34
2. Маунт Мэйсон 6 0.16
3. Виллиан Боргес 5 (1) 0.13
4. Пулишич Кристиан 5 0.13
5. Алонсо Маркос 4 0.11
6. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
7. Канте Н'Голо 3 0.08
8. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
9. Жиру Оливье 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
12. Ковачич Матео 1 0.03
13. Педро Родригес 1 0.03
14. Бачуайи Миши 1 0.03
15. Томори Фикайо 1 0.03
16. Баркли Росс 0 0
17. Джеймс Рис III 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Грилиш Джек 7 0
2. Гильберт Фредерик 6 0
3. Мингс Тайрон 5 0
4. Соарес Дуглас 5 0
5. Трезеге 3 1
6. Хурихан Конор 4 0
7. Накамба Марвелус 4 0
8. Эль-Гази Анвар 3 0
9. Таргет Мэтт 3 0
10. Уэсли Мораес 3 0
11. Тейлор Нил 2 0
12. Макгинн Джон 2 0
13. Хаус Кортни 2 0
14. Рейна Пепе 1 0
15. Коджиа Жонатан 1 0
16. Дринкуотер Дэнни 1 0
17. Энгельс Бьорн 1 0
18. Конса Эзри 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 7 0
3. Зума Курт 5 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Виллиан Боргес 3 0
6. Алонсо Маркос 3 0
7. Рюдигер Антонио 3 0
8. Канте Н'Голо 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 10.71% (3) 17.86% (5) 25% (7) 10.71% (3) 28.57% (8) 7.14% (2)
 Челси 14% (7) 20% (10) 18% (9) 26% (13) 8% (4) 14% (7)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла
Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла
Челси Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси
Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Челси: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига
Челси 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Челси Премьер-лига Челси 8:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Товарищеские матчи Астон Вилла 0:2 Челси Товарищеские матчи Челси 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Челси Кубок Челси 7:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Челси Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 29 19 3 7 71 - 31 60
3. Лестер Заявка 29 16 5 8 58 - 28 53
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 12 9 8 44 - 30 45
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 11 11 7 30 - 25 44
7. Вулверхэмптон Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
8. Тоттенхэм Заявка 29 11 8 10 47 - 40 41
9. Арсенал Заявка 29 9 13 7 40 - 39 40
10. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Ньюкасл Заявка 29 9 8 12 25 - 41 35
14. Саутгемптон Заявка 29 10 4 15 35 - 52 34
15. Брайтон Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм Заявка 29 7 6 16 35 - 50 27
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла Заявка 29 7 5 17 34 - 56 26
20. Норвич Заявка 29 5 6 18 25 - 52 21

Прогнозы на матч Астон Вилла - Челси

Исход игры
Астон Вилла
4.9% (6)
Ничья
7.3% (9)
Челси
87.8% (108)
Тотал 2.5
Больше
64.81% (70)
Меньше
35.19% (38)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:2 Челси
46.3% (57)
0:2 Челси
14.6% (18)
0:1 Челси
7.3% (9)
1:1 Ничья
6.5% (8)
2:3 Челси
4.1% (5)
1:3 Челси
4.1% (5)
1:0 Астон Вилла
2.4% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 