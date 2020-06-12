Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|11 (2)
|0.29
|2.
|Сон Хынмин
|9
|0.24
|3.
|Алли Деле
|8 (1)
|0.21
|4.
|Лукас Моура
|4
|0.11
|5.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.05
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.05
|7.
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|8.
|Ламела Эрик
|2
|0.05
|9.
|Бергвейн Стевен
|2
|0.05
|10.
|Орье Серж
|1
|0.03
|11.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.03
|12.
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|13.
|Дайер Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|14 (5)
|0.37
|2.
|Марсьяль Антони
|11
|0.29
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.13
|4.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.08
|5.
|Мактоминай Скотт
|3
|0.08
|6.
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.05
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|8.
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|9.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|10.
|Уильямс Брендон
|1
|0.03
|11.
|Мата Хуан
|0
|0
|12.
|Погба Поль
|0
|0
|13.
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|14.
|Матич Неманья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уинкс Гарри
|8
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|6
|0
|3.
|Роуз Дэнни
|5
|0
|4.
|Эриксен Кристиан
|5
|0
|5.
|Санчес Давинсон
|5
|0
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|5
|0
|7.
|Алдервейрельд Тоби
|4
|0
|8.
|Дайер Эрик
|4
|0
|9.
|Орье Серж
|2
|1
|10.
|Сон Хынмин
|0
|2
|11.
|Ламела Эрик
|3
|0
|12.
|Вертонген Ян
|2
|0
|13.
|Кейн Гарри
|2
|0
|14.
|Лукас Моура
|2
|0
|15.
|Дэвис Бен
|2
|0
|16.
|Алли Деле
|2
|0
|17.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|18.
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|19.
|Гассанига Пауло
|1
|0
|20.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|21.
|Фойт Хуан
|1
|0
|22.
|Танганга Джафет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|7
|0
|2.
|Янг Эшли
|5
|0
|3.
|Шоу Люк
|5
|0
|4.
|Линделоф Виктор
|5
|0
|5.
|Уан-Биссака Аарон
|5
|0
|6.
|Уильямс Брендон
|5
|0
|7.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|8.
|Лингард Джесси
|3
|0
|9.
|Перейра Андреас
|3
|0
|10.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0
|11.
|Де Хеа Давид
|2
|0
|12.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|13.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|14.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|15.
|Мата Хуан
|1
|0
|16.
|Матич Неманья
|1
|0
|17.
|Рохо Маркос
|1
|0
|18.
|Марсьяль Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|16.67% (7)
|14.29% (6)
|23.81% (10)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|9.52% (4)
|Манчестер Юнайтед
|7.5% (3)
|25% (10)
|20% (8)
|12.5% (5)
|20% (8)
|15% (6)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон
Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|68 - 31
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|58 - 28
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|51 - 39
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 30
|45
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|30 - 25
|43
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 40
|41
|9.
|Арсенал
|Заявка
|28
|9
|13
|6
|40 - 36
|40
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 40
|39
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 46
|37
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|25 - 41
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|35 - 52
|34
|15.
|Брайтон
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|35 - 50
|27
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|34 - 56
|25
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Тоттенхэм
17.1% (19)
Ничья
36% (40)
Манчестер Юнайтед
46.8% (52)
Тотал 2.5
Больше
62% (62)
Меньше
38% (38)
Обе команды забьют
Да
84% (84)
Нет
16% (16)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
29.7% (33)
1:1 Ничья
20.7% (23)
2:1 Тоттенхэм
10.8% (12)
2:2 Ничья
9% (10)
0:2 Манчестер Юнайтед
4.5% (5)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.5% (5)
2:3 Манчестер Юнайтед
3.6% (4)
1:0 Тоттенхэм
2.7% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!