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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 11 (2) 0.29
2. Сон Хынмин 9 0.24
3. Алли Деле 8 (1) 0.21
4. Лукас Моура 4 0.11
5. Эриксен Кристиан 2 0.05
6. Н'Домбеле Тангай 2 0.05
7. Сиссоко Мусса 2 0.05
8. Ламела Эрик 2 0.05
9. Бергвейн Стевен 2 0.05
10. Орье Серж 1 0.03
11. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
12. Вертонген Ян 1 0.03
13. Дайер Эрик 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 14 (5) 0.37
2. Марсьяль Антони 11 0.29
3. Гринвуд Мэйсон 5 0.13
4. Джеймс Дэниэл 3 0.08
5. Мактоминай Скотт 3 0.08
6. Фернандеш Бруну 2 (1) 0.05
7. Перейра Андреас 1 0.03
8. Магуайр Гарри 1 0.03
9. Линделоф Виктор 1 0.03
10. Уильямс Брендон 1 0.03
11. Мата Хуан 0 0
12. Погба Поль 0 0
13. Уан-Биссака Аарон 0 0
14. Матич Неманья 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Уинкс Гарри 8 0
2. Сиссоко Мусса 6 0
3. Роуз Дэнни 5 0
4. Эриксен Кристиан 5 0
5. Санчес Давинсон 5 0
6. Ло Чельсо Джовани 5 0
7. Алдервейрельд Тоби 4 0
8. Дайер Эрик 4 0
9. Орье Серж 2 1
10. Сон Хынмин 0 2
11. Ламела Эрик 3 0
12. Вертонген Ян 2 0
13. Кейн Гарри 2 0
14. Лукас Моура 2 0
15. Дэвис Бен 2 0
16. Алли Деле 2 0
17. Н'Домбеле Тангай 2 0
18. Ваньяма Виктор 1 0
19. Гассанига Пауло 1 0
20. Бергвейн Стевен 1 0
21. Фойт Хуан 1 0
22. Танганга Джафет 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 7 0
2. Янг Эшли 5 0
3. Шоу Люк 5 0
4. Линделоф Виктор 5 0
5. Уан-Биссака Аарон 5 0
6. Уильямс Брендон 5 0
7. Магуайр Гарри 4 0
8. Лингард Джесси 3 0
9. Перейра Андреас 3 0
10. Джеймс Дэниэл 3 0
11. Де Хеа Давид 2 0
12. Рэшфорд Маркус 2 0
13. Мактоминай Скотт 2 0
14. Фернандеш Бруну 1 0
15. Мата Хуан 1 0
16. Матич Неманья 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 16.67% (7) 14.29% (6) 23.81% (10) 19.05% (8) 16.67% (7) 9.52% (4)
 Манчестер Юнайтед 7.5% (3) 25% (10) 20% (8) 12.5% (5) 20% (8) 15% (6)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон
Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Международный кубок чемпионов Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 28 18 3 7 68 - 31 57
3. Лестер Заявка 29 16 5 8 58 - 28 53
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 12 9 8 44 - 30 45
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 11 10 7 30 - 25 43
7. Вулверхэмптон Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
8. Тоттенхэм Заявка 29 11 8 10 47 - 40 41
9. Арсенал Заявка 28 9 13 6 40 - 36 40
10. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Ньюкасл Заявка 29 9 8 12 25 - 41 35
14. Саутгемптон Заявка 29 10 4 15 35 - 52 34
15. Брайтон Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм Заявка 29 7 6 16 35 - 50 27
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла Заявка 28 7 4 17 34 - 56 25
20. Норвич Заявка 29 5 6 18 25 - 52 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19.06.2020, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.


    • Прогнозы 111
    Тоттенхэм 17.1% (19)
    X 36% (40)
    Манчестер Юнайтед 46.8% (52)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Тоттенхэм
    17.1% (19)
    Ничья
    36% (40)
    Манчестер Юнайтед
    46.8% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (62)
    Меньше
    38% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    84% (84)
    Нет
    16% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    29.7% (33)
    1:1 Ничья
    20.7% (23)
    2:1 Тоттенхэм
    10.8% (12)
    2:2 Ничья
    9% (10)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    4.5% (5)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4.5% (5)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    3.6% (4)
    1:0 Тоттенхэм
    2.7% (3)
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