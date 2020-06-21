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Эвертон
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
2
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
42
Гордон
Энтони
21
Гомеш
Андре
26
Дэйвис
Том
17
Айуоби
Алекс
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
7
Милнер
Джеймс
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
8
Кейта
Наби
18
Минамино
Такуми
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Эвертон
4-4-2
Ливерпуль
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
2. Ришарлисон 10 0.26
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Мина Йерри 2 0.05
5. Уолкотт Тео 1 0.03
6. Сигурдссон Гильфи 1 0.03
7. Кин Мойзе 1 0.03
8. Тосун Дженк 1 0.03
9. Кин Майкл 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 16 (3) 0.42
2. Мане Садио 14 0.37
3. Фирмино Роберто 8 0.21
4. Ван Дейк Виргил 4 0.11
5. Хендерсон Джордан 3 0.08
6. Ориги Дивок 3 0.08
7. Вейналдум Джорджиньо 3 0.08
8. Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.08
9. Александер-Арнольд Трент 2 0.05
10. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
11. Робертсон Эндрю 1 0.03
12. Фабиньо Энрике 1 0.03
13. Лаллана Адам 1 0.03
14. Кейта Наби 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Ловрен Деян 0 0
18. Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дэйвис Том 7 0
2. Калверт-Льюин Доминик 7 0
3. Шнайдерлин Морган 5 1
4. Коулмэн Шеймус 4 1
5. Делф Фабиан 4 1
6. Гомеш Андре 5 0
7. Ришарлисон 5 0
8. Холгейт Мэйсон 4 0
9. Сидибе Джибриль 3 0
10. Сигурдссон Гильфи 3 0
11. Мина Йерри 3 0
12. Динь Люка 2 0
13. Бернард Дуарте 2 0
14. Уолкотт Тео 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Александер-Арнольд Трент 4 0
3. Милнер Джеймс 3 0
4. Гомес Джо 3 0
5. Мане Садио 2 0
6. Алиссон Бекер 0 1
7. Лаллана Адам 1 0
8. Хендерсон Джордан 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Салах Мохамед 1 0
11. Ван Дейк Виргил 1 0
12. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
13. Адриан Сан-Мигель 1 0
14. Робертсон Эндрю 1 0
15. Кейта Наби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 25% (8) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3) 12.5% (4) 12.5% (4)
 Ливерпуль 13.79% (8) 13.79% (8) 27.59% (16) 15.52% (9) 15.52% (9) 13.79% (8)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас
Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль
Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 0, ничьи: 9, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 9, поражения: 0
Ливерпуль 1:0 Эвертон Кубок Ливерпуль 5:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 3:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 29 19 3 7 71 - 31 60
3. Лестер Заявка 30 16 6 8 59 - 29 54
4. Челси Заявка 30 15 6 9 53 - 40 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 30 12 10 8 45 - 31 46
6. Вулверхэмптон Заявка 30 11 13 6 43 - 34 46
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 11 11 8 30 - 28 44
8. Тоттенхэм Заявка 30 11 9 10 48 - 41 42
9. Кристал Пэлас Заявка 30 11 9 10 28 - 32 42
10. Арсенал Заявка 30 9 13 8 41 - 41 40
11. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
12. Ньюкасл Заявка 30 10 8 12 28 - 41 38
13. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
14. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
15. Брайтон Заявка 30 7 11 12 34 - 41 32
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 30 7 6 17 35 - 52 27
18. Борнмут Заявка 30 7 6 17 29 - 49 27
19. Астон Вилла Заявка 30 7 5 18 35 - 58 26
20. Норвич Заявка 30 5 6 19 25 - 55 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июня 2020, осталось 37 минут.


    • Прогнозы 178
    Эвертон 2.8% (5)
    X 10.1% (18)
    Ливерпуль 87.1% (155)
    Все прогнозы
    Новости
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Анонс
      Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ливерпуль от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 21 июня 2020, осталось 37 минут.


    Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль

    Исход игры
    Эвертон
    2.8% (5)
    Ничья
    10.1% (18)
    Ливерпуль
    87.1% (155)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (115)
    Меньше
    28.57% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    76.4% (123)
    Нет
    23.6% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    46.6% (83)
    1:3 Ливерпуль
    12.9% (23)
    0:2 Ливерпуль
    12.4% (22)
    0:1 Ливерпуль
    6.2% (11)
    1:1 Ничья
    5.1% (9)
    2:2 Ничья
    2.2% (4)
    1:0 Эвертон
    1.1% (2)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
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