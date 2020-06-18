Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.34
|2.
|Ришарлисон
|10
|0.26
|3.
|Бернард Дуарте
|3
|0.08
|4.
|Мина Йерри
|2
|0.05
|5.
|Уолкотт Тео
|1
|0.03
|6.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0.03
|7.
|Кин Мойзе
|1
|0.03
|8.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|9.
|Кин Майкл
|1
|0.03
|10.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|11.
|Дэйвис Том
|1
|0.03
|12.
|Динь Люка
|0
|0
|13.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|14.
|Холгейт Мэйсон
|0
|0
|15.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|16 (3)
|0.42
|2.
|Мане Садио
|14
|0.37
|3.
|Фирмино Роберто
|8
|0.21
|4.
|Ван Дейк Виргил
|4
|0.11
|5.
|Хендерсон Джордан
|3
|0.08
|6.
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|7.
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0.08
|8.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|3
|0.08
|9.
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.05
|10.
|Милнер Джеймс
|2 (2)
|0.05
|11.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|12.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|13.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|14.
|Кейта Наби
|1
|0.03
|15.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Шакири Джердан
|1
|0.03
|17.
|Ловрен Деян
|0
|0
|18.
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дэйвис Том
|7
|0
|2.
|Калверт-Льюин Доминик
|7
|0
|3.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|4.
|Коулмэн Шеймус
|4
|1
|5.
|Делф Фабиан
|4
|1
|6.
|Гомеш Андре
|5
|0
|7.
|Ришарлисон
|5
|0
|8.
|Холгейт Мэйсон
|4
|0
|9.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|10.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|11.
|Мина Йерри
|3
|0
|12.
|Динь Люка
|2
|0
|13.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|14.
|Уолкотт Тео
|1
|0
|15.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|3.
|Милнер Джеймс
|3
|0
|4.
|Гомес Джо
|3
|0
|5.
|Мане Садио
|2
|0
|6.
|Алиссон Бекер
|0
|1
|7.
|Лаллана Адам
|1
|0
|8.
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|9.
|Ловрен Деян
|1
|0
|10.
|Салах Мохамед
|1
|0
|11.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|12.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0
|13.
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|14.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|15.
|Кейта Наби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|25% (8)
|15.63% (5)
|25% (8)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|Ливерпуль
|13.79% (8)
|13.79% (8)
|27.59% (16)
|15.52% (9)
|15.52% (9)
|13.79% (8)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас
Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль
Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 0, ничьи: 9, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 9, поражения: 0
Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 3:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|71 - 31
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|58 - 28
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|51 - 39
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 30
|45
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|30 - 25
|44
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 40
|41
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|9
|13
|7
|40 - 39
|40
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 40
|39
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 46
|37
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|25 - 41
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|35 - 52
|34
|15.
|Брайтон
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|35 - 50
|27
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 56
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль
Исход игры
Эвертон
3.1% (3)
Ничья
13.3% (13)
Ливерпуль
83.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
70.93% (61)
Меньше
29.07% (25)
Обе команды забьют
Да
79.07% (68)
Нет
20.93% (18)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
41.8% (41)
1:3 Ливерпуль
13.3% (13)
0:2 Ливерпуль
11.2% (11)
1:1 Ничья
8.2% (8)
0:1 Ливерпуль
5.1% (5)
2:2 Ничья
3.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!