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Эвертон
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
2. Ришарлисон 10 0.26
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Мина Йерри 2 0.05
5. Уолкотт Тео 1 0.03
6. Сигурдссон Гильфи 1 0.03
7. Кин Мойзе 1 0.03
8. Тосун Дженк 1 0.03
9. Кин Майкл 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 16 (3) 0.42
2. Мане Садио 14 0.37
3. Фирмино Роберто 8 0.21
4. Ван Дейк Виргил 4 0.11
5. Хендерсон Джордан 3 0.08
6. Ориги Дивок 3 0.08
7. Вейналдум Джорджиньо 3 0.08
8. Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.08
9. Александер-Арнольд Трент 2 0.05
10. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
11. Робертсон Эндрю 1 0.03
12. Фабиньо Энрике 1 0.03
13. Лаллана Адам 1 0.03
14. Кейта Наби 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Ловрен Деян 0 0
18. Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дэйвис Том 7 0
2. Калверт-Льюин Доминик 7 0
3. Шнайдерлин Морган 5 1
4. Коулмэн Шеймус 4 1
5. Делф Фабиан 4 1
6. Гомеш Андре 5 0
7. Ришарлисон 5 0
8. Холгейт Мэйсон 4 0
9. Сидибе Джибриль 3 0
10. Сигурдссон Гильфи 3 0
11. Мина Йерри 3 0
12. Динь Люка 2 0
13. Бернард Дуарте 2 0
14. Уолкотт Тео 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Александер-Арнольд Трент 4 0
3. Милнер Джеймс 3 0
4. Гомес Джо 3 0
5. Мане Садио 2 0
6. Алиссон Бекер 0 1
7. Лаллана Адам 1 0
8. Хендерсон Джордан 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Салах Мохамед 1 0
11. Ван Дейк Виргил 1 0
12. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
13. Адриан Сан-Мигель 1 0
14. Робертсон Эндрю 1 0
15. Кейта Наби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 25% (8) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3) 12.5% (4) 12.5% (4)
 Ливерпуль 13.79% (8) 13.79% (8) 27.59% (16) 15.52% (9) 15.52% (9) 13.79% (8)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас
Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:2 Норвич Саутгемптон 1:2 Эвертон
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль
Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 0, ничьи: 9, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 9, поражения: 0
Ливерпуль 1:0 Эвертон Кубок Ливерпуль 5:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 3:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 29 19 3 7 71 - 31 60
3. Лестер Заявка 29 16 5 8 58 - 28 53
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 12 9 8 44 - 30 45
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 11 11 7 30 - 25 44
7. Вулверхэмптон Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
8. Тоттенхэм Заявка 29 11 8 10 47 - 40 41
9. Арсенал Заявка 29 9 13 7 40 - 39 40
10. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Ньюкасл Заявка 29 9 8 12 25 - 41 35
14. Саутгемптон Заявка 29 10 4 15 35 - 52 34
15. Брайтон Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм Заявка 29 7 6 16 35 - 50 27
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла Заявка 29 7 5 17 34 - 56 26
20. Норвич Заявка 29 5 6 18 25 - 52 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21.06.2020, осталось 2 дня 9 часов 8 минут.


    • Прогнозы 98
    Эвертон 3.1% (3)
    X 13.3% (13)
    Ливерпуль 83.7% (82)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль

    Исход игры
    Эвертон
    3.1% (3)
    Ничья
    13.3% (13)
    Ливерпуль
    83.7% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.93% (61)
    Меньше
    29.07% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    79.07% (68)
    Нет
    20.93% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    41.8% (41)
    1:3 Ливерпуль
    13.3% (13)
    0:2 Ливерпуль
    11.2% (11)
    1:1 Ничья
    8.2% (8)
    0:1 Ливерпуль
    5.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (3)
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