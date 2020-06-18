Норвич
Позже
Стадион: Кэрроу Роуд
Саутгемптон
1
Крул
Тим
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
23
Маклин
Кенни
25
Дуда
Ондрей
22
Пукки
Теэму
43
Валери
Ян
35
Беднарек
Ян
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Клозе ТиммЗащитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|11 (2)
|0.29
|2.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0.16
|3.
|Тетти Александер
|1
|0.03
|4.
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|5.
|Эрнандес Онел
|1
|0.03
|6.
|Вранчич Марио
|1
|0.03
|7.
|Дрмич Йосип
|1
|0.03
|8.
|Србени Деннис
|1
|0.03
|9.
|Льюис Джамал
|1
|0.03
|10.
|Буэндия Эмилиано
|0
|0
|11.
|Циммерман Кристоф
|0
|0
|12.
|Ааронс Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|15
|0.39
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|4 (1)
|0.11
|3.
|Редмонд Натан
|3
|0.08
|4.
|Армстронг Стюарт
|3
|0.08
|5.
|Лонг Шейн
|2
|0.05
|6.
|Дженепо Мусса
|2
|0.05
|7.
|Обафеми Майкл
|2
|0.05
|8.
|Стивенс Джек
|1
|0.03
|9.
|Бертранд Райан
|1
|0.03
|10.
|Вестергор Янник
|1
|0.03
|11.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|12.
|Буфаль Софьян
|0
|0
|13.
|Адамс Че
|0
|0
|14.
|Седрик Соареш
|0
|0
|15.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|16.
|Дансо Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ааронс Макс
|6
|0
|2.
|Крул Тим
|4
|0
|3.
|Тетти Александер
|4
|0
|4.
|Штайперманн Марко
|4
|0
|5.
|Маклин Кенни
|4
|0
|6.
|Хэнли Грант
|4
|0
|7.
|Байрам Сэм
|4
|0
|8.
|Буэндия Эмилиано
|4
|0
|9.
|Кантуэлл Тодд
|4
|0
|10.
|Годфри Бен
|2
|1
|11.
|Пукки Теэму
|3
|0
|12.
|Вранчич Марио
|2
|0
|13.
|Трибулл Том
|2
|0
|14.
|Циммерман Кристоф
|2
|0
|15.
|Льюис Джамал
|2
|0
|16.
|Ляйтнер Мориц
|1
|0
|17.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уорд-Праус Джеймс
|7
|0
|2.
|Дженепо Мусса
|4
|1
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|4.
|Бертранд Райан
|3
|1
|5.
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|6.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|7.
|Беднарек Ян
|3
|0
|8.
|Дансо Кевин
|1
|1
|9.
|Редмонд Натан
|2
|0
|10.
|Стивенс Джек
|2
|0
|11.
|Ингс Дэнни
|2
|0
|12.
|Вестергор Янник
|2
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|14.
|Йосида Майя
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Валери Ян
|1
|0
|17.
|Обафеми Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвич
|8.7% (2)
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|Саутгемптон
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|18.18% (6)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич
Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли
Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон
Последние игры между собой
Норвич: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Саутгемптон 3:0 Норвич Премьер-лига Саутгемптон 4:2 Норвич Премьер-лига Норвич 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Норвич 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 2:2 Норвич Трофей Футбольной лиги Саутгемптон 2:2 Норвич Первая лига Норвич 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Норвич Саутгемптон 0:1 Норвич
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|71 - 31
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|58 - 28
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|51 - 39
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 30
|45
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|30 - 25
|44
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 40
|41
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|9
|13
|7
|40 - 39
|40
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 40
|39
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 46
|37
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|25 - 41
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|35 - 52
|34
|15.
|Брайтон
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|35 - 50
|27
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 56
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Норвич - Саутгемптон
Исход игры
Норвич
29.8% (45)
Ничья
35.8% (54)
Саутгемптон
34.4% (52)
Тотал 2.5
Больше
36.03% (49)
Меньше
63.97% (87)
Обе команды забьют
Да
66.91% (91)
Нет
33.09% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (44)
1:0 Норвич
14.6% (22)
1:2 Саутгемптон
13.9% (21)
2:1 Норвич
11.9% (18)
0:1 Саутгемптон
6.6% (10)
2:2 Ничья
4% (6)
0:2 Саутгемптон
4% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
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