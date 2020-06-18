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Норвич
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
4
Годфри
Бен
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
27
Тетти
Александер
23
Маклин
Кенни
17
Буэндия
Эмилиано
25
Дуда
Ондрей
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
1
Маккарти
Алекс
43
Валери
Ян
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
21
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
16
Уорд-Праус
Джеймс
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
20
Обафеми
Майкл
Норвич
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 11 (2) 0.29
2. Кантуэлл Тодд 6 0.16
3. Тетти Александер 1 0.03
4. Маклин Кенни 1 0.03
5. Эрнандес Онел 1 0.03
6. Вранчич Марио 1 0.03
7. Дрмич Йосип 1 0.03
8. Србени Деннис 1 0.03
9. Льюис Джамал 1 0.03
10. Буэндия Эмилиано 0 0
11. Циммерман Кристоф 0 0
12. Ааронс Макс 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 15 0.39
2. Уорд-Праус Джеймс 4 (1) 0.11
3. Редмонд Натан 3 0.08
4. Армстронг Стюарт 3 0.08
5. Лонг Шейн 2 0.05
6. Дженепо Мусса 2 0.05
7. Обафеми Майкл 2 0.05
8. Стивенс Джек 1 0.03
9. Бертранд Райан 1 0.03
10. Вестергор Янник 1 0.03
11. Беднарек Ян 1 0.03
12. Буфаль Софьян 0 0
13. Адамс Че 0 0
14. Седрик Соареш 0 0
15. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
16. Дансо Кевин 0 0

Карточки

Норвич
# Игрок      
1. Ааронс Макс 6 0
2. Крул Тим 4 0
3. Тетти Александер 4 0
4. Штайперманн Марко 4 0
5. Маклин Кенни 4 0
6. Хэнли Грант 4 0
7. Байрам Сэм 4 0
8. Буэндия Эмилиано 4 0
9. Кантуэлл Тодд 4 0
10. Годфри Бен 2 1
11. Пукки Теэму 3 0
12. Вранчич Марио 2 0
13. Трибулл Том 2 0
14. Циммерман Кристоф 2 0
15. Льюис Джамал 2 0
16. Ляйтнер Мориц 1 0
17. Амаду Ибрагим 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Уорд-Праус Джеймс 7 0
2. Дженепо Мусса 4 1
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
4. Бертранд Райан 3 1
5. Ромеу Ориоль 3 0
6. Армстронг Стюарт 3 0
7. Беднарек Ян 3 0
8. Дансо Кевин 1 1
9. Редмонд Натан 2 0
10. Стивенс Джек 2 0
11. Ингс Дэнни 2 0
12. Вестергор Янник 2 0
13. Буфаль Софьян 2 0
14. Йосида Майя 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Валери Ян 1 0
17. Обафеми Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвич 8.7% (2) 34.78% (8) 13.04% (3) 8.7% (2) 26.09% (6) 8.7% (2)
 Саутгемптон 12.12% (4) 21.21% (7) 18.18% (6) 24.24% (8) 12.12% (4) 12.12% (4)

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич
Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1 Норвич Норвич 2:2 Арсенал Эвертон 0:2 Норвич
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли
Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон

Последние игры между собой

Норвич: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Саутгемптон 2:1 Норвич Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Норвич Кубок Норвич 2:2 Саутгемптон Кубок Норвич 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 3:0 Норвич Премьер-лига Саутгемптон 4:2 Норвич Премьер-лига Норвич 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Норвич 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:2 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 2:2 Норвич Трофей Футбольной лиги Саутгемптон 2:2 Норвич Первая лига Норвич 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Норвич Саутгемптон 0:1 Норвич
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 29 19 3 7 71 - 31 60
3. Лестер Заявка 29 16 5 8 58 - 28 53
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 12 9 8 44 - 30 45
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 11 11 7 30 - 25 44
7. Вулверхэмптон Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
8. Тоттенхэм Заявка 29 11 8 10 47 - 40 41
9. Арсенал Заявка 29 9 13 7 40 - 39 40
10. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Ньюкасл Заявка 29 9 8 12 25 - 41 35
14. Саутгемптон Заявка 29 10 4 15 35 - 52 34
15. Брайтон Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм Заявка 29 7 6 16 35 - 50 27
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла Заявка 29 7 5 17 34 - 56 26
20. Норвич Заявка 29 5 6 18 25 - 52 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19.06.2020, осталось 16 часов 7 минут.


    • Прогнозы 151
    Норвич 29.8% (45)
    X 35.8% (54)
    Саутгемптон 34.4% (52)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Норвич - Саутгемптон

    Исход игры
    Норвич
    29.8% (45)
    Ничья
    35.8% (54)
    Саутгемптон
    34.4% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.03% (49)
    Меньше
    63.97% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    66.91% (91)
    Нет
    33.09% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (44)
    1:0 Норвич
    14.6% (22)
    1:2 Саутгемптон
    13.9% (21)
    2:1 Норвич
    11.9% (18)
    0:1 Саутгемптон
    6.6% (10)
    2:2 Ничья
    4% (6)
    0:2 Саутгемптон
    4% (6)
    0:0 Ничья
    2% (3)
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