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  3. Англия
Брайтон
0:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Арсенал
0'
30' Желтая карточка
Бёрн Дэн
45' Желтая карточка
Муй Аарон
54' Желтая карточка
Ляказетт Александр
67'
1
Райан
Мэтт
21
Скелотто
Эзекиль
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
8
Биссума
Ив
13
Гросс
Паскаль
18
Муй
Аарон
11
Троссар
Леандро
7
Мопе
Нил
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
20
Мустафи
Шкодран
16
Холдинг
Роб
31
Колашинац
Сеад
19
Пепе
Николя
8
Себальос
Дани
29
Гендузи
Маттео
77
Сака
Букайо
9
Ляказетт
Александр
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Брайтон
4-2-3-1
Арсенал
4-4-2

Ход матча

30'
Бёрн Дэн
 
41'
 
Мартинес Эмилиано
Лено Бернд
45'
Муй Аарон
 
46'
Марч Соломон
Муй Аарон
 
54'
 
Ляказетт Александр

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 8 (1) 0.21
2. Троссар Леандро 3 0.08
3. Уэбстер Адам 3 0.08
4. Гросс Паскаль 2 0.05
5. Данк Льюис 2 0.05
6. Муй Аарон 2 0.05
7. Коннолли Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Стивенс Дейл 0 0
14. Монтойя Мартин 0 0
15. Марч Соломон 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 17 (1) 0.45
2. Ляказетт Александр 7 0.18
3. Пепе Николя 4 (1) 0.11
4. Мартинелли Габриэл 3 0.08
5. Луис Давид 2 0.05
6. Папастатопулос Сократис 2 0.05
7. Озил Месут 1 0.03
8. Чамберс Калум 1 0.03
9. Торрейра Лукас 1 0.03
10. Бельерин Эктор 1 0.03
11. Нкетиа Эдди 1 0.03
12. Сака Букайо 0 0
13. Колашинац Сеад 0 0
14. Себальос Дани 0 0
15. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
16. Мустафи Шкодран 0 0
17. Джака Гранит 0 0
18. Гендузи Маттео 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 6 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Прёппер Дэви 4 0
6. Муй Аарон 2 1
7. Уэбстер Адам 3 0
8. Мопе Нил 3 0
9. Гросс Паскаль 2 0
10. Скелотто Эзекиль 2 0
11. Марч Соломон 2 0
12. Биссума Ив 2 0
13. Андоне Флорин 0 1
14. Даффи Шейн 1 0
15. Бернардо Фернандес 1 0
16. Альсате Стивен 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Луис Давид 4 2
2. Джака Гранит 7 0
3. Папастатопулос Сократис 6 0
4. Гендузи Маттео 6 0
5. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 4 1
6. Ляказетт Александр 5 0
7. Чамберс Калум 5 0
8. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1
9. Торрейра Лукас 4 0
10. Сака Букайо 4 0
11. Колашинац Сеад 3 0
12. Пепе Николя 3 0
13. Лено Бернд 2 0
14. Бельерин Эктор 2 0
15. Тирни Киран 2 0
16. Озил Месут 1 0
17. Мхитарян Генрих 1 0
18. Нелсон Райс 1 0
19. Уиллок Джо 1 0
20. Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 10.71% (3) 7.14% (2) 21.43% (6) 7.14% (2) 21.43% (6) 32.14% (9)
 Арсенал 18.92% (7) 13.51% (5) 13.51% (5) 24.32% (9) 16.22% (6) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд
Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич
Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм
Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Арсенал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Арсенал 1:2 Брайтон Премьер-лига Арсенал 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Арсенал Премьер-лига Брайтон 2:1 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:3 Арсенал Кубок Брайтон 2:3 Арсенал Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 29 19 3 7 71 - 31 60
3. Лестер Заявка 30 16 6 8 59 - 29 54
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 30 12 10 8 45 - 31 46
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 11 11 7 30 - 25 44
7. Вулверхэмптон Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
8. Тоттенхэм Заявка 30 11 9 10 48 - 41 42
9. Арсенал 0:0 Заявка 30 9 14 7 40 - 39 41
10. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
14. Ньюкасл Заявка 29 9 8 12 25 - 41 35
15. Брайтон 0:0 Заявка 30 6 12 12 32 - 40 30
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 29 7 6 16 35 - 50 27
18. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
19. Астон Вилла Заявка 29 7 5 17 34 - 56 26
20. Норвич Заявка 30 5 6 19 25 - 55 21
  • Второй тайм
  • Описание гола
    69'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!
    Выходят футболисты "Арсенала" вперед!
  • Угловой
    68'
    Плохой навес на Пепе в итоге последовал. Пришлось ему в прыжке до сферы дотягиваться. Все это безрезультатно получилось.
  • Опасный момент
    67'
    ОБАМЕЯНГ! Медленно развивалась атака "канониров". Но Ляказетт получил сферу, выкатил ее на Обамеянга, и тот в касание выстрелил в ближний угол. Отбивает кипер "Брайтона" сферу на угловой.
  • Угловой
    66'
    Мопе разворачивается лицом к воротам, после чего наносит выстрел в ближний угол, но попадает он в ногу Бельерину. Рикошет приводит к тому, что сфера на угловой улетает.
  • 65'
    25 минут остается играть в нашем встрече. По-прежнему игра проходит без намеков на забитые голы.
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  • Офсайд
    64'
    Пепе в офсайде оказался. С Марчем он боролся, но за мнимую офсайдную линию все же забежал футболист "Арсенала".
  • 63'
    Увязла сейчас игра в центре поля. Не хватает какой-то остринки соперникам, которые отошли в район центрального круга большими силами.
  • Угловой
    61'
    Угловой удар пытались заработать "чайки" на чужой половине половине поля. У нас же замена в составе "Брайтона" с минуты на минуту на газоне появится.
  • 60'
    Полчаса остается всего лишь играть соперника. Биссума нарушает правила сейчас на своей половине поля. Обамеянг пострадал. Был фол в этой ситуации действительно.
  • Угловой
    59'
    Еще один угловой следом подали футболисты "чаек", но спокойно на сей раз удается отбиться игрокам "Арсенала".
  • Опасный момент
    58'
    Еще один угловой для "Брайтона". Мопе один остался на дальней штанге. Наносит он выстрел в ближний угол, но спасает свой коллектив в этой ситуации Мартинес.
  • Желтая карточка
    56'
    Ляказетт получает от главного арбитра встречи карточку желтого цвета за свой фол на половине поля соперника.
  • Офсайд
    55'
    Забивает гол Обамеянг, но арбитры его не засчитают, поскольку в положении "вне игры" находился Пьер-Эмерик. Вот такие делаю
  • 53'
    Обе команды нуждаются сегодня в наборе турнирных баллов, но есть такая вероятность, что "Арсенал" может не досчитаться очков в этой встрече.
  • 52'
    Артета очень напряженным выглядит. У кромки поля он молча наблюдает за тем, как проходит игра на футбольном поле. Колашинац же сейчас с левого фланга пытался выполнить передачу в чужую штрафну, но споткнулся на мяче и выпустил его за пределы газона.
  • Опасный момент
    50'
    МОМЕНТ! Вошел слева в штрафную соперника Обамеянг, который наносил удар в ближний угол. Райан первым касанием отбил сферу в сторону, а со второй попытки уже забрал его в свои перчатки.
  • 48'
    Не в лучшей форме, конечно, футболисты обеих команд в эти минуты пребывают на футбольном поле. Такими темпами соперникам будет очень сложно на что-то рассчитывать сегодня.
  • Замена
    47'
    Марч вместо Муя на поле появился в составе "чаек". Отметим эту ротацию в нашем протоколе.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке. В перерыве, судя по всему, случилась замена в составе "Брайтона". Сейчас разберемся, кто на поле вышел.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Ничья 0:0 после 45 минут игры у нас.
  • 45'
    Сака выполнял подачу в центр штрафной, но там случился рикошет, который помешал Ляказетту пробить в касание в ближний угол.
  • Желтая карточка
    45'
    Муй сейчас нанес удар по ногам своему сопернику. Показал в итоге игроку "Брайтона" рефери карточку желтого цвета.
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут рефери компенсировал к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Холдинг наносил удар по воротам с линии штрафной, и мяч летит рядом с левой стойкой. Далеко не лучшее решение.
  • Опасный момент
    43'
    ОПАСНО! Муй после розыгрыша углового в итоге получает мяч на линии штрафной. В касание он выстреливает в ближний угол, и Мартинес сходу играет в прыжке, забирая мяч в свои перчатки.
  • 41'
    Еще один угловой заработали футболисты "Брайтона". От ноги Гендузи сфера за пределы поля вылетела. Очередной навес от углового флага последует.
  • 40'
    Нил Мопе пошел до конца на Лено. В результате этого получил травму 1-й номер "Арсенала". Вынужден он лечиться теперь будет до конца сезона буквально.
  • Замена
    39'
    Колено зажали игроку "Арсенала" сейчас врачи. Травма действительно серьезная. Мартинес вместо него на поле появляется.
  • 38'
    Да, Лено встречу продолжить не сможет. Мартинес готов уже появиться на поле. Невероятно болезненный удар получил вратарь "Арсенала", которому пришлось пределы поля покинуть.
  • Травма, повреждение
    37'
    Против Лено нарушены правила. В атаке фолят хозяева. Травму ноги голкипер получает. Похоже на перелом или сильный ушиб. 
  • 36'
    Колашинац оттеснил от снаряда Скелотто. В итоге сфера за пределы футбольного газона выкатилась. Не самое лучшее подключение игрока "чаек".
  • 35'
    Один удар всего лишь по воротам нанес "Брайтон". В то же самое время, "Арсенал" мог забивать уже неоднократно.
  • 34'
    Ляказетт перевел сферу на правый фланг, но получился пас в спину партнеру. В итоге сферу потеряли "канониры" в очередной раз.
  • 33'
    Скелотто получил передачу от Биссума. Выполнил он передачу на дальнюю штангу, но до снаряда не добрался никто из партнеров. Потеря мяча состоялась.
  • Опасный момент
    31'
    Ляказетт теперь выполнил удар с 11 метров по воротам "Брайтона". Спасает свою команду голкипер "чаек" на этот раз. Классное спасение Райана!
  • 30'
    Бёрн встречает Пепе не по правилам. И теперь уж игрок "Брайтона" получает карточку желтого цвета в свой пассив.
  • 29'
    Еще один штрафной для "Брайтона". Гросс разыграл сферу с партнером. Выполнил передачу на Прёппера, который подал слишком сильно и неточно. Слишком много технического брака.
  • 28'
    Уже Озил приступил к разминочным упражнениям. Не удивлюсь, если он в самое ближайшее время появится на футбольном поле.
  • 27'
    Гендузи выполнил передачу на Холдинга. Тот сыграл на Мустафи. Последний отправил сферу на Пепе, а Николя толком не сумел выполнить прострел на дальнюю штангу.
  • Опасный момент
    26'
    Еще один угловой удар заработали футболисты "Брайтона". Прёппер после розыгрыша стандартного положения нанес выстрел по воротам соперника, но слишком высоко сфера пошла от ноги футболиста.
  • 24'
    Шнурок на бутсе разорвал сейчас сопернику Бёрн. Удивительно, как арбитр не показал игроку "Брайтона" желтую карточку, ведь фол с его стороны был действительно опасным.
  • Травма, повреждение
    23'
    Пепе получил повреждение на поле сейчас. За ногу держится футболист. Бёрн ему наступил на ногу. Так и травму можно получить, кстати говоря.
  • 22'
    Пепе теперь отметился подачей с левого фланга, но Ляказетт в атаке нарушил правила. Фол имел место быть, и главный арбитр встречи это заметил.
  • 20'
    20 минут отыграли уже соперники. Гендузи снова выполнил подачу с левого фланга, но партнерам до этого навеса добраться не удалось.
  • 19'
    Гендузи выполнял передачу с правого фланга в штрафную соперника, но снова никого из игроков "Арсенала" там не оказалось. Вынос "чайки" произвели.
  • 18'
    Скромненько проходят последние минуты матча. Практически вся игра в районе центрального круга проходит, без продвижения вперед.
  • 17'
    Себальос выполнил навес на ближнюю штангу, и Бёрн сыграл головой подальше от опасной зоны. Красивый момент.
  • Угловой
    16'
    Подали угловой удар далеко не самым лучшим образом хозяева. Разогнали справа свою контратаку "пушкари", и также заработали карточку желтого цвета.
  • Угловой
    15'
    Гендузи выбивает мяч сейчас на угловой. Гросс выполнял навес на дальнюю штангу, и Гендузи сыграл головой за пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Сака фолит сейчас против одного из своих соперников на правом фланге. Штрафной удар в результате этого фола заработали игроки "чаек". Последует отсюда подачу в штрафную.
  • Угловой
    13'
    Гросс выполнил подачу с очередного углового, но на сей раз футболисты "Арсенала" смогли отбиться от натиска соперника. Сфера выбита в район центрального круга.
  • Офсайд
    12'
    Попал один из игроков "канониров" сейчас в положение "вне игры" на левом фланге. Был офсайд, судя по повтору. Судья принял верное решение, остановив игру.
  • 11'
    10 минут соперники отыграли в нашей встрече. САКА же сейчас нанес удар по воротам "Брайтона" с линии штрафной, и сфера угодила в перекладину, после чего вылетела в поле.
  • 10'
    Холдинг с  игровым снарядом сейчас. Выполнял он передачу с левого фланга на дальнюю штангу, но никого из партнеров в той зоне не оказалось почему-то.
  • 8'
    Удивляет меня, как безответственно сыграл Прёппер в прошлом эпизоде. Такими темпами можно и с сами собой играть. Даже соперник не нужен.
  • Опасный момент
    7'
    Прёппер не глядя отдавал передачу в центр, но прямо-таки на Обамеянга выкатил он сферу. Пьер-Эмерик выполнил удар в сторону левой "девятки", и мяч рядом со стойкой просвистел.
  • 6'
    Ничего пока что на футбольном поле не происходит. Артета следит за игрой достаточно внимательно. Пока его команде удается контролировать ход встречи.
  • 5'
    Фотографии болельщиков на трибунах размещены. Нельзя сказать, что на все 100% создается впечатление присутствия их на футбольном поле, но интершум максимально подогревает атмосферу встречи.
  • Угловой
    4'
    Первый в матче угловой удар. С правого фланга выполнил навес Гросс, но сфолили против Колашинаца в центр штрафной хозяева поля.
  • 3'
    В падении через себя пытался сейчас пробить по рамке соперника Обмеянг после навеса с правого фланга. В подобном стиле сегодня за "Уотфорд" забил Доусон, но у Пьера-Эмерика подобный трюк не прошел.
  • 2'
    Футболисты "Брайтона" вышли сегодня на поле в своих традиционных бело-синих цветах, в то время, как футболисты "Арсенала" предстали перед нами в красно-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча между "Брайтоном" и "Арсеналом" стартовала! С центра поля сферу разыграли гости. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Арсенал

Исход игры
Брайтон
4.8% (9)
Ничья
18% (34)
Арсенал
77.2% (146)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (98)
Меньше
41.67% (70)
Обе команды забьют
Да
74.4% (125)
Нет
25.6% (43)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
42.3% (80)
1:1 Ничья
15.3% (29)
0:1 Арсенал
14.3% (27)
0:2 Арсенал
6.3% (12)
1:3 Арсенал
3.7% (7)
2:2 Ничья
1.6% (3)
1:0 Брайтон
1.1% (2)
2:1 Брайтон
1.1% (2)
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