25 минут остается играть в нашем встрече. По-прежнему игра проходит без намеков на забитые голы.

Мопе разворачивается лицом к воротам, после чего наносит выстрел в ближний угол, но попадает он в ногу Бельерину. Рикошет приводит к тому, что сфера на угловой улетает.

ОБАМЕЯНГ! Медленно развивалась атака "канониров". Но Ляказетт получил сферу, выкатил ее на Обамеянга, и тот в касание выстрелил в ближний угол. Отбивает кипер "Брайтона" сферу на угловой.

Плохой навес на Пепе в итоге последовал. Пришлось ему в прыжке до сферы дотягиваться. Все это безрезультатно получилось.

Второй тайм стартовал в нашем поединке. В перерыве, судя по всему, случилась замена в составе "Брайтона". Сейчас разберемся, кто на поле вышел.

Марч вместо Муя на поле появился в составе "чаек". Отметим эту ротацию в нашем протоколе.

Не в лучшей форме, конечно, футболисты обеих команд в эти минуты пребывают на футбольном поле. Такими темпами соперникам будет очень сложно на что-то рассчитывать сегодня.

МОМЕНТ! Вошел слева в штрафную соперника Обамеянг, который наносил удар в ближний угол. Райан первым касанием отбил сферу в сторону, а со второй попытки уже забрал его в свои перчатки.

Артета очень напряженным выглядит. У кромки поля он молча наблюдает за тем, как проходит игра на футбольном поле. Колашинац же сейчас с левого фланга пытался выполнить передачу в чужую штрафну, но споткнулся на мяче и выпустил его за пределы газона.

Обе команды нуждаются сегодня в наборе турнирных баллов, но есть такая вероятность, что "Арсенал" может не досчитаться очков в этой встрече.

Забивает гол Обамеянг, но арбитры его не засчитают, поскольку в положении "вне игры" находился Пьер-Эмерик. Вот такие делаю

Ляказетт получает от главного арбитра встречи карточку желтого цвета за свой фол на половине поля соперника.

Еще один угловой для "Брайтона". Мопе один остался на дальней штанге. Наносит он выстрел в ближний угол, но спасает свой коллектив в этой ситуации Мартинес.

Еще один угловой следом подали футболисты "чаек", но спокойно на сей раз удается отбиться игрокам "Арсенала".

Полчаса остается всего лишь играть соперника. Биссума нарушает правила сейчас на своей половине поля. Обамеянг пострадал. Был фол в этой ситуации действительно.

Угловой удар пытались заработать "чайки" на чужой половине половине поля. У нас же замена в составе "Брайтона" с минуты на минуту на газоне появится.

Увязла сейчас игра в центре поля. Не хватает какой-то остринки соперникам, которые отошли в район центрального круга большими силами.

Пепе в офсайде оказался. С Марчем он боролся, но за мнимую офсайдную линию все же забежал футболист "Арсенала".

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Ничья 0:0 после 45 минут игры у нас.

45' Сака выполнял подачу в центр штрафной, но там случился рикошет, который помешал Ляказетту пробить в касание в ближний угол.

45' Муй сейчас нанес удар по ногам своему сопернику. Показал в итоге игроку "Брайтона" рефери карточку желтого цвета.

45' Пять минут рефери компенсировал к основному времени первого тайма.

44' Холдинг наносил удар по воротам с линии штрафной, и мяч летит рядом с левой стойкой. Далеко не лучшее решение.

43' ОПАСНО! Муй после розыгрыша углового в итоге получает мяч на линии штрафной. В касание он выстреливает в ближний угол, и Мартинес сходу играет в прыжке, забирая мяч в свои перчатки.

41' Еще один угловой заработали футболисты "Брайтона". От ноги Гендузи сфера за пределы поля вылетела. Очередной навес от углового флага последует.

40' Нил Мопе пошел до конца на Лено. В результате этого получил травму 1-й номер "Арсенала". Вынужден он лечиться теперь будет до конца сезона буквально.

39' Колено зажали игроку "Арсенала" сейчас врачи. Травма действительно серьезная. Мартинес вместо него на поле появляется.

38' Да, Лено встречу продолжить не сможет. Мартинес готов уже появиться на поле. Невероятно болезненный удар получил вратарь "Арсенала", которому пришлось пределы поля покинуть.

37' Против Лено нарушены правила. В атаке фолят хозяева. Травму ноги голкипер получает. Похоже на перелом или сильный ушиб.

36' Колашинац оттеснил от снаряда Скелотто. В итоге сфера за пределы футбольного газона выкатилась. Не самое лучшее подключение игрока "чаек".

35' Один удар всего лишь по воротам нанес "Брайтон". В то же самое время, "Арсенал" мог забивать уже неоднократно.

34' Ляказетт перевел сферу на правый фланг, но получился пас в спину партнеру. В итоге сферу потеряли "канониры" в очередной раз.

33' Скелотто получил передачу от Биссума. Выполнил он передачу на дальнюю штангу, но до снаряда не добрался никто из партнеров. Потеря мяча состоялась.

31' Ляказетт теперь выполнил удар с 11 метров по воротам "Брайтона". Спасает свою команду голкипер "чаек" на этот раз. Классное спасение Райана!

30' Бёрн встречает Пепе не по правилам. И теперь уж игрок "Брайтона" получает карточку желтого цвета в свой пассив.

29' Еще один штрафной для "Брайтона". Гросс разыграл сферу с партнером. Выполнил передачу на Прёппера, который подал слишком сильно и неточно. Слишком много технического брака.

28' Уже Озил приступил к разминочным упражнениям. Не удивлюсь, если он в самое ближайшее время появится на футбольном поле.

27' Гендузи выполнил передачу на Холдинга. Тот сыграл на Мустафи. Последний отправил сферу на Пепе, а Николя толком не сумел выполнить прострел на дальнюю штангу.

26' Еще один угловой удар заработали футболисты "Брайтона". Прёппер после розыгрыша стандартного положения нанес выстрел по воротам соперника, но слишком высоко сфера пошла от ноги футболиста.

24' Шнурок на бутсе разорвал сейчас сопернику Бёрн. Удивительно, как арбитр не показал игроку "Брайтона" желтую карточку, ведь фол с его стороны был действительно опасным.

23' Пепе получил повреждение на поле сейчас. За ногу держится футболист. Бёрн ему наступил на ногу. Так и травму можно получить, кстати говоря.

22' Пепе теперь отметился подачей с левого фланга, но Ляказетт в атаке нарушил правила. Фол имел место быть, и главный арбитр встречи это заметил.

20' 20 минут отыграли уже соперники. Гендузи снова выполнил подачу с левого фланга, но партнерам до этого навеса добраться не удалось.

19' Гендузи выполнял передачу с правого фланга в штрафную соперника, но снова никого из игроков "Арсенала" там не оказалось. Вынос "чайки" произвели.

18' Скромненько проходят последние минуты матча. Практически вся игра в районе центрального круга проходит, без продвижения вперед.

17' Себальос выполнил навес на ближнюю штангу, и Бёрн сыграл головой подальше от опасной зоны. Красивый момент.

16' Подали угловой удар далеко не самым лучшим образом хозяева. Разогнали справа свою контратаку "пушкари", и также заработали карточку желтого цвета.

15' Гендузи выбивает мяч сейчас на угловой. Гросс выполнял навес на дальнюю штангу, и Гендузи сыграл головой за пределы поля.

14' Сака фолит сейчас против одного из своих соперников на правом фланге. Штрафной удар в результате этого фола заработали игроки "чаек". Последует отсюда подачу в штрафную.

13' Гросс выполнил подачу с очередного углового, но на сей раз футболисты "Арсенала" смогли отбиться от натиска соперника. Сфера выбита в район центрального круга.

12' Попал один из игроков "канониров" сейчас в положение "вне игры" на левом фланге. Был офсайд, судя по повтору. Судья принял верное решение, остановив игру.

11' 10 минут соперники отыграли в нашей встрече. САКА же сейчас нанес удар по воротам "Брайтона" с линии штрафной, и сфера угодила в перекладину, после чего вылетела в поле.

10' Холдинг с игровым снарядом сейчас. Выполнял он передачу с левого фланга на дальнюю штангу, но никого из партнеров в той зоне не оказалось почему-то.

8' Удивляет меня, как безответственно сыграл Прёппер в прошлом эпизоде. Такими темпами можно и с сами собой играть. Даже соперник не нужен.

7' Прёппер не глядя отдавал передачу в центр, но прямо-таки на Обамеянга выкатил он сферу. Пьер-Эмерик выполнил удар в сторону левой "девятки", и мяч рядом со стойкой просвистел.

6' Ничего пока что на футбольном поле не происходит. Артета следит за игрой достаточно внимательно. Пока его команде удается контролировать ход встречи.

5' Фотографии болельщиков на трибунах размещены. Нельзя сказать, что на все 100% создается впечатление присутствия их на футбольном поле, но интершум максимально подогревает атмосферу встречи.

4' Первый в матче угловой удар. С правого фланга выполнил навес Гросс, но сфолили против Колашинаца в центр штрафной хозяева поля.

3' В падении через себя пытался сейчас пробить по рамке соперника Обмеянг после навеса с правого фланга. В подобном стиле сегодня за "Уотфорд" забил Доусон, но у Пьера-Эмерика подобный трюк не прошел.

2' Футболисты "Брайтона" вышли сегодня на поле в своих традиционных бело-синих цветах, в то время, как футболисты "Арсенала" предстали перед нами в красно-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.