30' Желтая карточкаБёрн Дэн
45' Желтая карточкаМуй Аарон
54' Желтая карточкаЛяказетт Александр
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
16
Холдинг
Роб
19
Пепе
Николя
77
Сака
Букайо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Марч СоломонНападающий
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сака БукайоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Медли ЗехЗащитник
- Защитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
30'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.21
|2.
|Троссар Леандро
|3
|0.08
|3.
|Уэбстер Адам
|3
|0.08
|4.
|Гросс Паскаль
|2
|0.05
|5.
|Данк Льюис
|2
|0.05
|6.
|Муй Аарон
|2
|0.05
|7.
|Коннолли Аарон
|2
|0.05
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.05
|9.
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|10.
|Мюррей Гленн
|1
|0.03
|11.
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|12.
|Андоне Флорин
|1
|0.03
|13.
|Стивенс Дейл
|0
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|0
|15.
|Марч Соломон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|17 (1)
|0.45
|2.
|Ляказетт Александр
|7
|0.18
|3.
|Пепе Николя
|4 (1)
|0.11
|4.
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.08
|5.
|Луис Давид
|2
|0.05
|6.
|Папастатопулос Сократис
|2
|0.05
|7.
|Озил Месут
|1
|0.03
|8.
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|9.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|10.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|11.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.03
|12.
|Сака Букайо
|0
|0
|13.
|Колашинац Сеад
|0
|0
|14.
|Себальос Дани
|0
|0
|15.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|16.
|Мустафи Шкодран
|0
|0
|17.
|Джака Гранит
|0
|0
|18.
|Гендузи Маттео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|9
|0
|2.
|Стивенс Дейл
|6
|0
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Монтойя Мартин
|5
|0
|5.
|Прёппер Дэви
|4
|0
|6.
|Муй Аарон
|2
|1
|7.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|8.
|Мопе Нил
|3
|0
|9.
|Гросс Паскаль
|2
|0
|10.
|Скелотто Эзекиль
|2
|0
|11.
|Марч Соломон
|2
|0
|12.
|Биссума Ив
|2
|0
|13.
|Андоне Флорин
|0
|1
|14.
|Даффи Шейн
|1
|0
|15.
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|16.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Луис Давид
|4
|2
|2.
|Джака Гранит
|7
|0
|3.
|Папастатопулос Сократис
|6
|0
|4.
|Гендузи Маттео
|6
|0
|5.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|4
|1
|6.
|Ляказетт Александр
|5
|0
|7.
|Чамберс Калум
|5
|0
|8.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|1
|9.
|Торрейра Лукас
|4
|0
|10.
|Сака Букайо
|4
|0
|11.
|Колашинац Сеад
|3
|0
|12.
|Пепе Николя
|3
|0
|13.
|Лено Бернд
|2
|0
|14.
|Бельерин Эктор
|2
|0
|15.
|Тирни Киран
|2
|0
|16.
|Озил Месут
|1
|0
|17.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|18.
|Нелсон Райс
|1
|0
|19.
|Уиллок Джо
|1
|0
|20.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|32.14% (9)
|Арсенал
|18.92% (7)
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд
Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Брайтон 2:0 Норвич
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм
Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Арсенал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|71 - 31
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|59 - 29
|54
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|51 - 39
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|45 - 31
|46
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|30 - 25
|44
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|48 - 41
|42
|9.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|30
|9
|14
|7
|40 - 39
|41
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 40
|39
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 46
|37
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|38 - 52
|37
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|25 - 41
|35
|15.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|30
|6
|12
|12
|32 - 40
|30
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|35 - 50
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 56
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|25 - 55
|21
|Футбольный тест из 100 вопросов
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Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Арсенал
Исход игры
Брайтон
4.8% (9)
Ничья
18% (34)
Арсенал
77.2% (146)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (98)
Меньше
41.67% (70)
Обе команды забьют
Да
74.4% (125)
Нет
25.6% (43)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
42.3% (80)
1:1 Ничья
15.3% (29)
0:1 Арсенал
14.3% (27)
0:2 Арсенал
6.3% (12)
1:3 Арсенал
3.7% (7)
2:2 Ничья
1.6% (3)
1:0 Брайтон
1.1% (2)
2:1 Брайтон
1.1% (2)
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