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Вест Хэм
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алле Себастьян 7 0.18
2. Снодграсс Роберт 5 0.13
3. Ноубл Марк 4 (3) 0.11
4. Ярмоленко Андрей 3 0.08
5. Крессуэлл Арон 3 0.08
6. Диоп Исса 3 0.08
7. Форнальс Пабло 2 0.05
8. Антонио Майкл 2 0.05
9. Огбонна Анджело 2 0.05
10. Андерсон Фелипе 1 0.03
11. Чичарито 1 0.03
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
13. Боуэн Джаррод 1 0.03
14. Фредерикс Райан 0 0
15. Лансини Мануэль 0 0
16. Райс Деклан 0 0
17. Масуаку Артур 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 13 (3) 0.34
2. Жота Диогу 6 0.16
3. Траоре Адама 4 0.11
4. Доэрти Мэтт 4 0.11
5. Нету Педру 2 0.05
6. Саисс Ромен 2 0.05
7. Невеш Рубен 2 0.05
8. Дендонкер Леандер 2 0.05
9. Кутроне Патрик 2 0.05
10. Моутинью Жоау 1 0.03
11. Хонни Кастро 1 0.03
12. Боли Вийи 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Диоп Исса 8 0
2. Крессуэлл Арон 6 0
3. Масуаку Артур 4 1
4. Фредерикс Райан 5 0
5. Райс Деклан 5 0
6. Ноубл Марк 4 0
7. Снодграсс Роберт 4 0
8. Огбонна Анджело 4 0
9. Сабалета Пабло 2 0
10. Ярмоленко Андрей 2 0
11. Бальбуэна Фабиан 2 0
12. Форнальс Пабло 2 0
13. Фабьянски Лукаш 1 0
14. Антонио Майкл 1 0
15. Андерсон Фелипе 1 0
16. Алле Себастьян 1 0
17. Мартин Дэвид 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Саисс Ромен 9 1
2. Невеш Рубен 7 0
3. Моутинью Жоау 5 0
4. Дендонкер Леандер 4 0
5. Хонни Кастро 4 0
6. Боли Вийи 2 1
7. Коди Конор 3 0
8. Хименес Рауль 3 0
9. Жота Диогу 3 0
10. Беннетт Райан 2 0
11. Нету Педру 2 0
12. Доэрти Мэтт 1 0
13. Вальехо Хесус 1 0
14. Винагре Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 12.12% (4) 12.12% (4) 27.27% (9) 24.24% (8) 21.21% (7) 3.03% (1)
 Вулверхэмптон 5.56% (2) 19.44% (7) 8.33% (3) 22.22% (8) 19.44% (7) 25% (9)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм
Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Вулверхэмптон Кубок
Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 29 19 3 7 71 - 31 60
3. Лестер Заявка 29 16 5 8 58 - 28 53
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 29 12 9 8 44 - 30 45
6. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 11 11 7 30 - 25 44
7. Вулверхэмптон Заявка 29 10 13 6 41 - 34 43
8. Тоттенхэм Заявка 29 11 8 10 47 - 40 41
9. Арсенал Заявка 29 9 13 7 40 - 39 40
10. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 9 10 26 - 32 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Ньюкасл Заявка 29 9 8 12 25 - 41 35
14. Саутгемптон Заявка 29 10 4 15 35 - 52 34
15. Брайтон Заявка 29 6 11 12 32 - 40 29
16. Вест Хэм Заявка 29 7 6 16 35 - 50 27
17. Борнмут Заявка 29 7 6 16 29 - 47 27
18. Уотфорд Заявка 29 6 9 14 27 - 44 27
19. Астон Вилла Заявка 29 7 5 17 34 - 56 26
20. Норвич Заявка 29 5 6 18 25 - 52 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20.06.2020, осталось 1 день 15 часов 37 минут.


    • Прогнозы 115
    Вест Хэм 34.8% (40)
    X 30.4% (35)
    Вулверхэмптон 34.8% (40)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Вест Хэм - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Вест Хэм
    34.8% (40)
    Ничья
    30.4% (35)
    Вулверхэмптон
    34.8% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (55)
    Меньше
    45.54% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    82.18% (83)
    Нет
    17.82% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.3% (28)
    1:2 Вулверхэмптон
    20% (23)
    2:1 Вест Хэм
    16.5% (19)
    1:0 Вест Хэм
    9.6% (11)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    1:3 Вулверхэмптон
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Вулверхэмптон
    1.7% (2)
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