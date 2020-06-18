Вест Хэм
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Стадион: Олимпийский (Лондон)
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алле Себастьян
|7
|0.18
|2.
|Снодграсс Роберт
|5
|0.13
|3.
|Ноубл Марк
|4 (3)
|0.11
|4.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0.08
|5.
|Крессуэлл Арон
|3
|0.08
|6.
|Диоп Исса
|3
|0.08
|7.
|Форнальс Пабло
|2
|0.05
|8.
|Антонио Майкл
|2
|0.05
|9.
|Огбонна Анджело
|2
|0.05
|10.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Чичарито
|1
|0.03
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|13.
|Боуэн Джаррод
|1
|0.03
|14.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|15.
|Лансини Мануэль
|0
|0
|16.
|Райс Деклан
|0
|0
|17.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|13 (3)
|0.34
|2.
|Жота Диогу
|6
|0.16
|3.
|Траоре Адама
|4
|0.11
|4.
|Доэрти Мэтт
|4
|0.11
|5.
|Нету Педру
|2
|0.05
|6.
|Саисс Ромен
|2
|0.05
|7.
|Невеш Рубен
|2
|0.05
|8.
|Дендонкер Леандер
|2
|0.05
|9.
|Кутроне Патрик
|2
|0.05
|10.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|11.
|Хонни Кастро
|1
|0.03
|12.
|Боли Вийи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диоп Исса
|8
|0
|2.
|Крессуэлл Арон
|6
|0
|3.
|Масуаку Артур
|4
|1
|4.
|Фредерикс Райан
|5
|0
|5.
|Райс Деклан
|5
|0
|6.
|Ноубл Марк
|4
|0
|7.
|Снодграсс Роберт
|4
|0
|8.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|9.
|Сабалета Пабло
|2
|0
|10.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|11.
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|12.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|13.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|14.
|Антонио Майкл
|1
|0
|15.
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|16.
|Алле Себастьян
|1
|0
|17.
|Мартин Дэвид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саисс Ромен
|9
|1
|2.
|Невеш Рубен
|7
|0
|3.
|Моутинью Жоау
|5
|0
|4.
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|5.
|Хонни Кастро
|4
|0
|6.
|Боли Вийи
|2
|1
|7.
|Коди Конор
|3
|0
|8.
|Хименес Рауль
|3
|0
|9.
|Жота Диогу
|3
|0
|10.
|Беннетт Райан
|2
|0
|11.
|Нету Педру
|2
|0
|12.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|13.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|14.
|Винагре Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|24.24% (8)
|21.21% (7)
|3.03% (1)
|Вулверхэмптон
|5.56% (2)
|19.44% (7)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
|25% (9)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм
Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм Челси 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Бёрнли 3:0 Вест Хэм
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Норвич 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 4:0 Бешикташ Брайтон 2:2 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|71 - 31
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|58 - 28
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|51 - 39
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 30
|45
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|30 - 25
|44
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|41 - 34
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|47 - 40
|41
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|9
|13
|7
|40 - 39
|40
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 40
|39
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|26 - 32
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 46
|37
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|25 - 41
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|35 - 52
|34
|15.
|Брайтон
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 40
|29
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|35 - 50
|27
|17.
|Борнмут
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 47
|27
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|27 - 44
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 56
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|25 - 52
|21
Прогнозы на матч Вест Хэм - Вулверхэмптон
Исход игры
Вест Хэм
34.8% (40)
Ничья
30.4% (35)
Вулверхэмптон
34.8% (40)
Тотал 2.5
Больше
54.46% (55)
Меньше
45.54% (46)
Обе команды забьют
Да
82.18% (83)
Нет
17.82% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.3% (28)
1:2 Вулверхэмптон
20% (23)
2:1 Вест Хэм
16.5% (19)
1:0 Вест Хэм
9.6% (11)
2:2 Ничья
3.5% (4)
1:3 Вулверхэмптон
3.5% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:2 Вулверхэмптон
1.7% (2)
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