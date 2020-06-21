Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Шеффилд Юнайтед
28
Роуз
Дэнни
14
Хэйден
Айзак
11
Ритчи
Мэтт
12
Иган
Джон
32
Берге
Сандер
10
Шарп
Билли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Роуз ДэнниЗащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
26 Родуэлл ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фриман КиронПолузащитник
-
22 Муссе ЛиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелви Джонджо
|5
|0.13
|2.
|Виллемс Джетро
|2
|0.05
|3.
|Фернандес Федерико
|2
|0.05
|4.
|Альмирон Мигель
|2
|0.05
|5.
|Сент-Максимин Аллан
|2
|0.05
|6.
|Кларк Киран
|2
|0.05
|7.
|Лежён Флорьян
|2
|0.05
|8.
|Шёр Фабиан
|2
|0.05
|9.
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.05
|10.
|Жоэлинтон
|1
|0.03
|11.
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|12.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|13.
|Йедлин Деандре
|1
|0.03
|14.
|Кэрролл Эндрю
|0
|0
|15.
|Атсу Кристиан
|0
|0
|16.
|Манкильо Хави
|0
|0
|17.
|Гейл Дуайт
|0
|0
|18.
|Лонгстафф Шон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муссе Ли
|5
|0.13
|2.
|Флек Джон
|5
|0.13
|3.
|Ландстрем Джон
|4
|0.11
|4.
|Макбарни Оливер
|4
|0.11
|5.
|Шарп Билли
|3
|0.08
|6.
|Бэлдок Джордж
|2
|0.05
|7.
|Стивенс Энда
|2
|0.05
|8.
|Робинсон Каллум
|1
|0.03
|9.
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|10.
|Макголдрик Дэвид
|0
|0
|11.
|О'Коннелл Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоэлинтон
|6
|0
|2.
|Хэйден Айзак
|4
|1
|3.
|Альмирон Мигель
|5
|0
|4.
|Фернандес Федерико
|4
|0
|5.
|Манкильо Хави
|4
|0
|6.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|7.
|Лонгстафф Шон
|2
|1
|8.
|Ритчи Мэтт
|3
|0
|9.
|Кларк Киран
|3
|0
|10.
|Йедлин Деандре
|3
|0
|11.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|12.
|Атсу Кристиан
|2
|0
|13.
|Ласcеллс Джамал
|2
|0
|14.
|Дамметт Пол
|2
|0
|15.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|16.
|Лазаро Валентино
|0
|1
|17.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|18.
|Гейл Дуайт
|1
|0
|19.
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флек Джон
|7
|0
|2.
|Норвуд Оливер
|6
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|6
|0
|4.
|Стивенс Энда
|5
|0
|5.
|Ландстрем Джон
|5
|0
|6.
|Башам Крис
|4
|0
|7.
|О'Коннелл Джек
|3
|0
|8.
|Макбарни Оливер
|3
|0
|9.
|Шарп Билли
|1
|1
|10.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|11.
|Бешич Мухамед
|2
|0
|12.
|Фримен Люк
|2
|0
|13.
|Иган Джон
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Робинсон Каллум
|1
|0
|16.
|Муссе Ли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|Шеффилд Юнайтед
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл
Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон
Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|27
|1
|1
|66 - 21
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|71 - 31
|60
|3.
|Лестер
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|59 - 29
|54
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|51 - 39
|48
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|45 - 31
|46
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 34
|46
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|30
|11
|12
|7
|30 - 25
|45
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|48 - 41
|42
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|28 - 32
|42
|10.
|Арсенал
|Заявка
|30
|9
|13
|8
|41 - 41
|40
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|34 - 40
|39
|12.
|Эвертон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 46
|37
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|38 - 52
|37
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|25 - 41
|36
|15.
|Брайтон
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|34 - 41
|32
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|28 - 45
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|35 - 52
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|29 - 49
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|34 - 56
|26
|20.
|Норвич
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|25 - 55
|21
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Ньюкасл
38.9% (75)
Ничья
37.8% (73)
Шеффилд Юнайтед
23.3% (45)
Тотал 2.5
Больше
33.14% (58)
Меньше
66.86% (117)
Обе команды забьют
Да
65.71% (115)
Нет
34.29% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (57)
1:0 Ньюкасл
16.1% (31)
2:1 Ньюкасл
14.5% (28)
1:2 Шеффилд Юнайтед
11.9% (23)
0:1 Шеффилд Юнайтед
8.8% (17)
0:0 Ничья
4.1% (8)
2:0 Ньюкасл
2.1% (4)
2:2 Ничья
1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Аутентификация