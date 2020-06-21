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Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0' 26'
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
6
Ласcеллс
Джамал
18
Фернандес
Федерико
28
Роуз
Дэнни
14
Хэйден
Айзак
8
Шелви
Джонджо
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
10
Сент-Максимин
Аллан
9
Жоэлинтон
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
32
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
10
Шарп
Билли
9
Макбарни
Оливер
Ньюкасл
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелви Джонджо 5 0.13
2. Виллемс Джетро 2 0.05
3. Фернандес Федерико 2 0.05
4. Альмирон Мигель 2 0.05
5. Сент-Максимин Аллан 2 0.05
6. Кларк Киран 2 0.05
7. Лежён Флорьян 2 0.05
8. Шёр Фабиан 2 0.05
9. Лонгстафф Мэттью 2 0.05
10. Жоэлинтон 1 0.03
11. Хэйден Айзак 1 0.03
12. Ласcеллс Джамал 1 0.03
13. Йедлин Деандре 1 0.03
14. Кэрролл Эндрю 0 0
15. Атсу Кристиан 0 0
16. Манкильо Хави 0 0
17. Гейл Дуайт 0 0
18. Лонгстафф Шон 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муссе Ли 5 0.13
2. Флек Джон 5 0.13
3. Ландстрем Джон 4 0.11
4. Макбарни Оливер 4 0.11
5. Шарп Билли 3 0.08
6. Бэлдок Джордж 2 0.05
7. Стивенс Энда 2 0.05
8. Робинсон Каллум 1 0.03
9. Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
10. Макголдрик Дэвид 0 0
11. О'Коннелл Джек 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Жоэлинтон 6 0
2. Хэйден Айзак 4 1
3. Альмирон Мигель 5 0
4. Фернандес Федерико 4 0
5. Манкильо Хави 4 0
6. Шёр Фабиан 4 0
7. Лонгстафф Шон 2 1
8. Ритчи Мэтт 3 0
9. Кларк Киран 3 0
10. Йедлин Деандре 3 0
11. Шелви Джонджо 2 0
12. Атсу Кристиан 2 0
13. Ласcеллс Джамал 2 0
14. Дамметт Пол 2 0
15. Бенталеб Набиль 2 0
16. Лазаро Валентино 0 1
17. Кэрролл Эндрю 1 0
18. Гейл Дуайт 1 0
19. Лонгстафф Мэттью 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Флек Джон 7 0
2. Норвуд Оливер 6 0
3. Бэлдок Джордж 6 0
4. Стивенс Энда 5 0
5. Ландстрем Джон 5 0
6. Башам Крис 4 0
7. О'Коннелл Джек 3 0
8. Макбарни Оливер 3 0
9. Шарп Билли 1 1
10. Макголдрик Дэвид 2 0
11. Бешич Мухамед 2 0
12. Фримен Люк 2 0
13. Иган Джон 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Робинсон Каллум 1 0
16. Муссе Ли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 14.29% (3) 23.81% (5) 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 19.05% (4)
 Шеффилд Юнайтед 3.85% (1) 19.23% (5) 19.23% (5) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл
Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон
Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:2 Ньюкасл Товарищеские матчи Ньюкасл 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ньюкасл
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 29 27 1 1 66 - 21 82
2. Манчестер Сити Заявка 29 19 3 7 71 - 31 60
3. Лестер Заявка 30 16 6 8 59 - 29 54
4. Челси Заявка 29 14 6 9 51 - 39 48
5. Манчестер Юнайтед Заявка 30 12 10 8 45 - 31 46
6. Вулверхэмптон Заявка 30 11 13 6 43 - 34 46
7. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 30 11 12 7 30 - 25 45
8. Тоттенхэм Заявка 30 11 9 10 48 - 41 42
9. Кристал Пэлас Заявка 30 11 9 10 28 - 32 42
10. Арсенал Заявка 30 9 13 8 41 - 41 40
11. Бёрнли Заявка 29 11 6 12 34 - 40 39
12. Эвертон Заявка 29 10 7 12 37 - 46 37
13. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 30 9 9 12 25 - 41 36
15. Брайтон Заявка 30 7 11 12 34 - 41 32
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 30 7 6 17 35 - 52 27
18. Борнмут Заявка 30 7 6 17 29 - 49 27
19. Астон Вилла Заявка 29 7 5 17 34 - 56 26
20. Норвич Заявка 30 5 6 19 25 - 55 21
  • Первый тайм
  • Судья
    26'
    На водопой отправил команды главный арбитр матча Дэвид Кут.
  • Фол, нарушение
    25'
    Много фолят в последнее время гости, не успевая за соперниками. Но всё это происходит на безопасной для ворот Хендерсона расстоянии.
  • 24'
    Букмекеры постепенно начали уравнивать коэффициенты. По игре пока хозяева смотрятся лучше, поэтому любители ставок играют больше как раз на "сорок".
  • 23'
    Шелви с дальней дистанции мощно палил по воротам соперника, но выстрел на себя отважно принял Иган, который после этого не смог устоять на ногах.
  • 22'
    62 на 38 - таково преимущество "Ньюкасла" по владению мячом в последней десятиминутке.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Фол, нарушение
    21'
    Снова штрафной удар в глубине поля заработали хозяева. Однако снова борьба в воздухе была выиграла защитниками "клинков".
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! Альмирон бросил в прорыв Жоэлинтона, который с левого края выходил на ворота соперника, но с семи метров пробил невероятно слабо.
  • 19'
    С турнирной точки зрения победа в этом матче более необходима "Шеффилду", который ведёт борьбу за путёвку в еврокубки. Ньюкасл же далеко от этой зоны, да и имеет солидный запас перед аутсайдерами.
  • 18'
    Не демонстрируют обе команды по-прежнему заоблачных скоростей, сохраняя игровой ритм весьма посредственным.
  • Фол, нарушение
    17'
    Штрафной удар в глубине поля заработали подопечные Стива Брюса.Последовала подача в направлении линии вратарской площади, но там на высоте были защитник "Шеффилда".
  • 16'
    Постепенно выравнивают статистику по проценту владения мячом "сороки". Сейчас хозяева поля просто перекатывают мяч поперёк поля в центральной зоне.
  • Опасный момент
    15'
    Ритчи в ответной атаке сочно пальнул с дальней дистанции и Хендерсону стоило немалого труда парировать мяч в сторону.
  • 14'
    После подачи Бэлдока с правого фланга Макбарни в борьбе с двумя соперниками головой пробил по воротам, но слишком слабо - никаких проблем для Дубравки.
  • Судья
    13'
    После подачи в штрафную площадь гостей там возникла некоторая суматоха, в которой упал игрок "Ньюкасла", но судья нарушения правил не углядел.
  • Угловой
    12'
    Удалось, наконец, сделать контратакующую вылазку хозяевам поля и они также заработали право на угловой на правом фланге.
  • 11'
    Ужасно корнер разыграли гости накоротке, умудрившись не понять друг друга и выпустить мяч за пределы поля.
  • Угловой
    10'
    Бэлдок обработал сложный мяч на правом фланге после длинной передачи в свой адрес и сумел заработать угловой для "Шеффилда".
  • 9'
    Флеку на левом фланге атаки не удалось сохранить мяч в игре. Дубравка неторопливо готовится к вводу мяча в игру ударом от ворот.
  • 8'
    "Ньюкасл" никак не может выйти на чужую половину поля. Получив мяч, "сороки" сразу же оказываются под активным прессингом соперников.
  • Угловой
    7'
    Угловой теперь с левого фланга подали "клинки", но мяч по слишком высокой траектории шёл, и никто до него не дотянулся.
  • Фол, нарушение
    6'
    Штрафной удар на правом фланге атаки заработали шеффилдцы, но после подачи мяча в штрафную площадку надёжно в воздухе сыграл Шелви.
  • 5'
    Лучше пока что мяч под контролем удаётся держать гостям, которые были определены букмекерами в качестве фаворита этого матча.
  • 4'
    Обе тренера не отходят от кромки поля, подсказывая постоянно что-то своим подопечным. Но игра пока что продолжается без ворот.
  • 3'
    В неспешном темпе начались первые секунды матча - команды спокойно присматриваются друг к другу. Жаль, что играть приходится при полностью пустых трибунах - некому подстегнуть игроков к агрессивным действиям в атаке.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Ньюкасл
38.9% (75)
Ничья
37.8% (73)
Шеффилд Юнайтед
23.3% (45)
Тотал 2.5
Больше
33.14% (58)
Меньше
66.86% (117)
Обе команды забьют
Да
65.71% (115)
Нет
34.29% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (57)
1:0 Ньюкасл
16.1% (31)
2:1 Ньюкасл
14.5% (28)
1:2 Шеффилд Юнайтед
11.9% (23)
0:1 Шеффилд Юнайтед
8.8% (17)
0:0 Ничья
4.1% (8)
2:0 Ньюкасл
2.1% (4)
2:2 Ничья
1% (2)
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