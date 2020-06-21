62 на 38 - таково преимущество "Ньюкасла" по владению мячом в последней десятиминутке.

Шелви с дальней дистанции мощно палил по воротам соперника, но выстрел на себя отважно принял Иган, который после этого не смог устоять на ногах.

Букмекеры постепенно начали уравнивать коэффициенты. По игре пока хозяева смотрятся лучше, поэтому любители ставок играют больше как раз на "сорок".

Много фолят в последнее время гости, не успевая за соперниками. Но всё это происходит на безопасной для ворот Хендерсона расстоянии.

21' Снова штрафной удар в глубине поля заработали хозяева. Однако снова борьба в воздухе была выиграла защитниками "клинков".

20' ОПАСНО! Альмирон бросил в прорыв Жоэлинтона, который с левого края выходил на ворота соперника, но с семи метров пробил невероятно слабо.

19' С турнирной точки зрения победа в этом матче более необходима "Шеффилду", который ведёт борьбу за путёвку в еврокубки. Ньюкасл же далеко от этой зоны, да и имеет солидный запас перед аутсайдерами.

18' Не демонстрируют обе команды по-прежнему заоблачных скоростей, сохраняя игровой ритм весьма посредственным.

17' Штрафной удар в глубине поля заработали подопечные Стива Брюса.Последовала подача в направлении линии вратарской площади, но там на высоте были защитник "Шеффилда".

16' Постепенно выравнивают статистику по проценту владения мячом "сороки". Сейчас хозяева поля просто перекатывают мяч поперёк поля в центральной зоне.

15' Ритчи в ответной атаке сочно пальнул с дальней дистанции и Хендерсону стоило немалого труда парировать мяч в сторону.

14' После подачи Бэлдока с правого фланга Макбарни в борьбе с двумя соперниками головой пробил по воротам, но слишком слабо - никаких проблем для Дубравки.

13' После подачи в штрафную площадь гостей там возникла некоторая суматоха, в которой упал игрок "Ньюкасла", но судья нарушения правил не углядел.

12' Удалось, наконец, сделать контратакующую вылазку хозяевам поля и они также заработали право на угловой на правом фланге.

11' Ужасно корнер разыграли гости накоротке, умудрившись не понять друг друга и выпустить мяч за пределы поля.

10' Бэлдок обработал сложный мяч на правом фланге после длинной передачи в свой адрес и сумел заработать угловой для "Шеффилда".

9' Флеку на левом фланге атаки не удалось сохранить мяч в игре. Дубравка неторопливо готовится к вводу мяча в игру ударом от ворот.

8' "Ньюкасл" никак не может выйти на чужую половину поля. Получив мяч, "сороки" сразу же оказываются под активным прессингом соперников.

7' Угловой теперь с левого фланга подали "клинки", но мяч по слишком высокой траектории шёл, и никто до него не дотянулся.

6' Штрафной удар на правом фланге атаки заработали шеффилдцы, но после подачи мяча в штрафную площадку надёжно в воздухе сыграл Шелви.

5' Лучше пока что мяч под контролем удаётся держать гостям, которые были определены букмекерами в качестве фаворита этого матча.

4' Обе тренера не отходят от кромки поля, подсказывая постоянно что-то своим подопечным. Но игра пока что продолжается без ворот.

3' В неспешном темпе начались первые секунды матча - команды спокойно присматриваются друг к другу. Жаль, что играть приходится при полностью пустых трибунах - некому подстегнуть игроков к агрессивным действиям в атаке.