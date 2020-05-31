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Висла Плоцк
1:3
Второй тайм: 79'

Стадион:
Корона Кельце
0'
1:0
15' Гол
Коцыля Давид
1:1
30' Гол
Ковачевич Аднан
1:2
34' Гол
Цебуля Марчин
44' Желтая карточка
Цебуля Марчин
56' Желтая карточка
Амбросевич Мацей
66' Желтая карточка
Спыхала Матеуш
1:3
67' Гол
Форселль Петтери
79'
30
Дене
Томас
2
Михальски
Дамян
25
Жезничак
Якуб
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
46
Коцыля
Давид
10
Меребашвили
Георгий
9
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
28
Амбросевич
Мацей
26
Шеридан
Силлиан
88
Козёл
Марек
22
Спыхала
Матеуш
5
Ковачевич
Аднан
4
Цимопулос
Темистоклис
11
Гардавски
Михаэль
6
Гнятич
Огнен
14
Зубровски
Якуб
27
Пучко
Матей
7
Цебуля
Марчин
70
Форселль
Петтери
10
Кильб
Яцек
Висла Плоцк
4-1-4-1
Корона Кельце
4-2-3-1

Ход матча

15'
Коцыля Давид
(Меребашвили Георгий)
1:0
30'
1:1
Ковачевич Аднан
(Форселль Петтери)
34'
1:2
Цебуля Марчин
44'
 
Цебуля Марчин
56'
Амбросевич Мацей
 
60'
Адамчик Хуберт
Амбросевич Мацей
 
66'
 
Шимусик Гжегож
Гардавски Михаэль
66'
 
Спыхала Матеуш
67'
1:3
Форселль Петтери
68'
 
Радин Милан
Форселль Петтери
71'
Сахити Суад
Коцыля Давид
 
77'
 
Джюранович Урош
Цебуля Марчин

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меребашвили Георгий 5 0.17
2. Фурман Доминик 5 (2) 0.17
3. Рикардиньо Кавальканте 4 0.13
4. Урига Алан 3 0.1
5. Михальски Дамян 3 0.1
6. Швох Матеуш 2 0.07
7. Жезничак Якуб 2 0.07
8. Томасик Пётр 2 0.07
9. Кусвик Гжегож 2 0.07
10. Ертсен Торгиль 2 0.07
11. Кветневски Миколай 1 0.03
12. Коцыля Давид 1 0.03
13. Стефанчик Цезарий 0 0
14. Шеридан Силлиан 0 0
15. Марцьяник Михал 0 0
16. Сахити Суад 0 0
Корона Кельце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковачевич Аднан 5 (4) 0.17
2. Пачинда Эрик 4 0.13
3. Пападопулос Михал 3 0.1
4. Пучко Матей 1 0.03
5. Форселль Петтери 1 0.03
6. Цебуля Марчин 1 0.03
7. Зубровски Якуб 1 0.03
8. Радин Милан 1 0.03
9. Гардавски Михаэль 0 0
10. Жиро Михал 0 0
11. Чечарич Боян 0 0
12. Джюранович Урош 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Расак Дамиан 8 0
2. Швох Матеуш 6 0
3. Жезничак Якуб 4 0
4. Кусвик Гжегож 4 0
5. Меребашвили Георгий 3 0
6. Стефанчик Цезарий 3 0
7. Томасик Пётр 3 0
8. Фурман Доминик 3 0
9. Урига Алан 3 0
10. Сахити Суад 3 0
11. Амбросевич Мацей 3 0
12. Гарсия Анхель 2 0
13. Шеридан Силлиан 1 0
14. Дене Томас 1 0
15. Рикардиньо Кавальканте 1 0
16. Ертсен Торгиль 1 0
17. Жинель Бартломей 1 0
18. Михальски Дамян 1 0
19. Милашюс Титас 1 0
Корона Кельце
# Игрок      
1. Зубровски Якуб 8 1
2. Гнятич Огнен 7 1
3. Спыхала Матеуш 6 1
4. Радин Милан 7 0
5. Гардавски Михаэль 5 0
6. Ковачевич Аднан 3 1
7. Пачинда Эрик 4 0
8. Маркес Иван 4 0
9. Цебуля Марчин 3 0
10. Саласар Родриго 1 1
11. Пападопулос Михал 2 0
12. Козёл Марек 2 0
13. Юкич Иван 2 0
14. Джюранович Урош 2 0
15. Шимусик Гжегож 2 0
16. Форселль Петтери 1 0
17. Кильб Яцек 1 0
18. Пучко Матей 1 0
19. Цимопулос Темистоклис 1 0
20. Дзивнел Даниэль 1 0
21. Милетич Неманья 1 0
22. Теобальдс Д'Шон 1 0
23. Лиой Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 10.71% (3) 28.57% (8) 14.29% (4) 17.86% (5) 17.86% (5) 10.71% (3)
 Корона Кельце 0 21.43% (3) 21.43% (3) 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин
ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков
Корона Кельце Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце
Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Корона Кельце: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Экстракласса
Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Корона Кельце 4:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Второй дивизион Корона Кельце 2:0 Висла Плоцк Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 27 17 3 7 55 - 26 54
2. Пяст Заявка 27 14 4 9 32 - 25 46
3. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
4. Краковия Заявка 26 13 3 10 35 - 25 42
5. Лех Заявка 27 11 9 7 45 - 26 42
6. Погонь Щецин Заявка 27 11 8 8 27 - 26 41
7. Лехия Гданьск Заявка 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Ягеллония Заявка 26 10 7 9 35 - 35 37
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Заглембе Любин Заявка 27 10 6 11 44 - 40 36
11. Висла Плоцк 1:3 Заявка 27 10 6 11 33 - 44 36
12. Гурник Забже Заявка 27 9 9 9 35 - 36 36
13. Висла Краков Заявка 27 9 4 14 33 - 42 31
14. Корона Кельце 3:1 Заявка 27 8 5 14 18 - 31 29
15. Арка Гдыня Заявка 26 6 7 13 22 - 37 25
16. ЛКС Лодзь Заявка 27 5 5 17 25 - 45 20
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Цебуля Марчин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Цебуля Марчин бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Ковачевич Аднан бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Коцыля Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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