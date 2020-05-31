Висла Плоцк
1:3
Второй тайм: 79'
Стадион: Казимеж Гурски
Корона Кельце
1:0
15' ГолКоцыля Давид
1:1
30' ГолКовачевич Аднан
1:2
34' ГолЦебуля Марчин
44' Желтая карточкаЦебуля Марчин
56' Желтая карточкаАмбросевич Мацей
66' Желтая карточкаСпыхала Матеуш
1:3
67' ГолФорселль Петтери
30
Дене
Томас
18
Урига
Алан
46
Коцыля
Давид
88
Козёл
Марек
27
Пучко
Матей
10
Кильб
Яцек
- Основной состав
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
-
46 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
-
88 Козёл МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекНападающий
- Запасные игроки
-
30 Кукич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лиой АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
Ход матча
15'
30'
34'
1:2
44'
56'
66'
67'
1:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меребашвили Георгий
|5
|0.17
|2.
|Фурман Доминик
|5 (2)
|0.17
|3.
|Рикардиньо Кавальканте
|4
|0.13
|4.
|Урига Алан
|3
|0.1
|5.
|Михальски Дамян
|3
|0.1
|6.
|Швох Матеуш
|2
|0.07
|7.
|Жезничак Якуб
|2
|0.07
|8.
|Томасик Пётр
|2
|0.07
|9.
|Кусвик Гжегож
|2
|0.07
|10.
|Ертсен Торгиль
|2
|0.07
|11.
|Кветневски Миколай
|1
|0.03
|12.
|Коцыля Давид
|1
|0.03
|13.
|Стефанчик Цезарий
|0
|0
|14.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|15.
|Марцьяник Михал
|0
|0
|16.
|Сахити Суад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковачевич Аднан
|5 (4)
|0.17
|2.
|Пачинда Эрик
|4
|0.13
|3.
|Пападопулос Михал
|3
|0.1
|4.
|Пучко Матей
|1
|0.03
|5.
|Форселль Петтери
|1
|0.03
|6.
|Цебуля Марчин
|1
|0.03
|7.
|Зубровски Якуб
|1
|0.03
|8.
|Радин Милан
|1
|0.03
|9.
|Гардавски Михаэль
|0
|0
|10.
|Жиро Михал
|0
|0
|11.
|Чечарич Боян
|0
|0
|12.
|Джюранович Урош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Расак Дамиан
|8
|0
|2.
|Швох Матеуш
|6
|0
|3.
|Жезничак Якуб
|4
|0
|4.
|Кусвик Гжегож
|4
|0
|5.
|Меребашвили Георгий
|3
|0
|6.
|Стефанчик Цезарий
|3
|0
|7.
|Томасик Пётр
|3
|0
|8.
|Фурман Доминик
|3
|0
|9.
|Урига Алан
|3
|0
|10.
|Сахити Суад
|3
|0
|11.
|Амбросевич Мацей
|3
|0
|12.
|Гарсия Анхель
|2
|0
|13.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|14.
|Дене Томас
|1
|0
|15.
|Рикардиньо Кавальканте
|1
|0
|16.
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|17.
|Жинель Бартломей
|1
|0
|18.
|Михальски Дамян
|1
|0
|19.
|Милашюс Титас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|8
|1
|2.
|Гнятич Огнен
|7
|1
|3.
|Спыхала Матеуш
|6
|1
|4.
|Радин Милан
|7
|0
|5.
|Гардавски Михаэль
|5
|0
|6.
|Ковачевич Аднан
|3
|1
|7.
|Пачинда Эрик
|4
|0
|8.
|Маркес Иван
|4
|0
|9.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|10.
|Саласар Родриго
|1
|1
|11.
|Пападопулос Михал
|2
|0
|12.
|Козёл Марек
|2
|0
|13.
|Юкич Иван
|2
|0
|14.
|Джюранович Урош
|2
|0
|15.
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|16.
|Форселль Петтери
|1
|0
|17.
|Кильб Яцек
|1
|0
|18.
|Пучко Матей
|1
|0
|19.
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0
|20.
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|21.
|Милетич Неманья
|1
|0
|22.
|Теобальдс Д'Шон
|1
|0
|23.
|Лиой Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|10.71% (3)
|28.57% (8)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|Корона Кельце
|0
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =5 -7Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин
ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомил Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня Ракув 1:2 Висла Плоцк Chemik Moderator Bydgoszcz 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:1 Висла Краков
Корона Кельце Последние 20 матчей: +6 =4 -10Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце
Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Корона Кельце: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:0 Висла Плоцк Экстракласса Корона Кельце 4:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Корона Кельце Второй дивизион Корона Кельце 2:0 Висла Плоцк Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|27
|17
|3
|7
|55 - 26
|54
|2.
|Пяст
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|32 - 25
|46
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|35 - 30
|43
|4.
|Краковия
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|35 - 25
|42
|5.
|Лех
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|45 - 26
|42
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|27 - 26
|41
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 35
|37
|9.
|Ракув
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 38
|37
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 40
|36
|11.
|Висла Плоцк
|1:3 Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 44
|36
|12.
|Гурник Забже
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|35 - 36
|36
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|33 - 42
|31
|14.
|Корона Кельце
|3:1 Заявка
|27
|8
|5
|14
|18 - 31
|29
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 37
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|25 - 45
|20