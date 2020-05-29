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Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Заглембе Любин
0' 2'
1
Стипица
Данте
15
Матыня
Хуберт
33
Малец
Мариуш
23
Цех
Бенедикт
2
Бартковски
Якуб
16
Santeri
Hostikka
27
Sebastian
Kowalczyk
29
Листковски
Марчин
8
Дабровски
Дамьян
9
Фронччак
Адам
25
Цибицки
Павел
30
Хладун
Доминик
44
Червински
Алан
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
4
Башкиров
Евгений
18
Стажиньски
Филип
95
Дражич
Деян
7
Живец
Саша
39
Бохар
Дамьян
21
Бялек
Бартош
Погонь Щецин
4-4-2
Заглембе Любин
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Букса Адам 7 (2) 0.23
2. Спиридонович Срдан 6 (1) 0.2
3. Кожуль Звонимир 3 0.1
4. Цибицки Павел 3 0.1
5. Матыня Хуберт 2 0.07
6. Sebastian Kowalczyk 2 0.07
7. David Stec 1 0.03
8. Листковски Марчин 1 0.03
9. Фронччак Адам 1 0.03
10. Триантафиллопулос Костас 1 0.03
11. Бартковски Якуб 0 0
12. Santeri Hostikka 0 0
13. Нунеш Рикарду II 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 11 0.37
2. Живец Саша 7 0.23
3. Бялек Бартош 5 0.17
4. Стажиньски Филип 4 (3) 0.13
5. Шиш Патрик 3 0.1
6. Балич Саша 2 0.07
7. Слиш Бартош 2 0.07
8. Червински Алан 1 0.03
9. Копац Бартош 1 0.03
10. Тосик Якуб 1 0.03
11. Пакульски Давид 1 0.03
12. Пореба Лукаш 1 0.03
13. Гулдан Любомир 0 0
14. Башкиров Евгений 0 0
15. Тушински Патрик 0 0
16. Дражич Деян 0 0
17. Око Дамиан 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Триантафиллопулос Костас 6 1
2. Подставски Томаш 5 0
3. Бартковски Якуб 3 1
4. Кожуль Звонимир 4 0
5. David Stec 4 0
6. Букса Адам 4 0
7. Sebastian Kowalczyk 3 0
8. Нунеш Рикарду II 1 1
9. Беньямина Суфиан 2 0
10. Матыня Хуберт 2 0
11. Santeri Hostikka 2 0
12. Листковски Марчин 2 0
13. Дабровски Дамьян 1 0
14. Michalis Manias 1 0
15. Спиридонович Срдан 1 0
16. Kacper Kozlowski 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Тосик Якуб 7 0
2. Балич Саша 7 0
3. Гулдан Любомир 6 0
4. Око Дамиан 4 1
5. Копац Бартош 4 0
6. Стажиньски Филип 3 0
7. Башкиров Евгений 2 0
8. Червински Алан 2 0
9. Шиш Патрик 2 0
10. Живец Саша 1 0
11. Сульич Асмир 1 0
12. Йончи Доминик 1 0
13. Пореба Лукаш 1 0
14. Ходына Кацпер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 19.23% (5) 15.38% (4) 3.85% (1) 11.54% (3) 23.08% (6) 26.92% (7)
 Заглембе Любин 11.11% (4) 25% (9) 16.67% (6) 13.89% (5) 25% (9) 8.33% (3)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 26 16 3 7 54 - 26 51
2. Пяст Заявка 26 13 4 9 28 - 25 43
3. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
4. Краковия Заявка 26 13 3 10 35 - 25 42
5. Лех Заявка 26 11 9 6 45 - 25 42
6. Погонь Щецин 0:0 Заявка 27 11 9 7 27 - 23 42
7. Лехия Гданьск Заявка 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Ягеллония Заявка 26 10 7 9 35 - 35 37
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Висла Плоцк Заявка 26 10 6 10 32 - 41 36
11. Заглембе Любин 0:0 Заявка 27 9 7 11 41 - 40 34
12. Гурник Забже Заявка 26 8 9 9 34 - 36 33
13. Висла Краков Заявка 26 9 4 13 33 - 38 31
14. Корона Кельце Заявка 26 7 5 14 15 - 30 26
15. Арка Гдыня Заявка 26 6 7 13 22 - 37 25
16. ЛКС Лодзь Заявка 26 5 5 16 25 - 44 20
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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