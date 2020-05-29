Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Заглембе Любин
33
Малец
Мариуш
23
Цех
Бенедикт
95
Дражич
Деян
39
Бохар
Дамьян
21
Бялек
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
22 David StecЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянНападающий
-
21 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
17 Шиш ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Martin Sevela
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Букса Адам
|7 (2)
|0.23
|2.
|Спиридонович Срдан
|6 (1)
|0.2
|3.
|Кожуль Звонимир
|3
|0.1
|4.
|Цибицки Павел
|3
|0.1
|5.
|Матыня Хуберт
|2
|0.07
|6.
|Sebastian Kowalczyk
|2
|0.07
|7.
|David Stec
|1
|0.03
|8.
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|9.
|Фронччак Адам
|1
|0.03
|10.
|Триантафиллопулос Костас
|1
|0.03
|11.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|12.
|Santeri Hostikka
|0
|0
|13.
|Нунеш Рикарду II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|11
|0.37
|2.
|Живец Саша
|7
|0.23
|3.
|Бялек Бартош
|5
|0.17
|4.
|Стажиньски Филип
|4 (3)
|0.13
|5.
|Шиш Патрик
|3
|0.1
|6.
|Балич Саша
|2
|0.07
|7.
|Слиш Бартош
|2
|0.07
|8.
|Червински Алан
|1
|0.03
|9.
|Копац Бартош
|1
|0.03
|10.
|Тосик Якуб
|1
|0.03
|11.
|Пакульски Давид
|1
|0.03
|12.
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|13.
|Гулдан Любомир
|0
|0
|14.
|Башкиров Евгений
|0
|0
|15.
|Тушински Патрик
|0
|0
|16.
|Дражич Деян
|0
|0
|17.
|Око Дамиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триантафиллопулос Костас
|6
|1
|2.
|Подставски Томаш
|5
|0
|3.
|Бартковски Якуб
|3
|1
|4.
|Кожуль Звонимир
|4
|0
|5.
|David Stec
|4
|0
|6.
|Букса Адам
|4
|0
|7.
|Sebastian Kowalczyk
|3
|0
|8.
|Нунеш Рикарду II
|1
|1
|9.
|Беньямина Суфиан
|2
|0
|10.
|Матыня Хуберт
|2
|0
|11.
|Santeri Hostikka
|2
|0
|12.
|Листковски Марчин
|2
|0
|13.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|14.
|Michalis Manias
|1
|0
|15.
|Спиридонович Срдан
|1
|0
|16.
|Kacper Kozlowski
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тосик Якуб
|7
|0
|2.
|Балич Саша
|7
|0
|3.
|Гулдан Любомир
|6
|0
|4.
|Око Дамиан
|4
|1
|5.
|Копац Бартош
|4
|0
|6.
|Стажиньски Филип
|3
|0
|7.
|Башкиров Евгений
|2
|0
|8.
|Червински Алан
|2
|0
|9.
|Шиш Патрик
|2
|0
|10.
|Живец Саша
|1
|0
|11.
|Сульич Асмир
|1
|0
|12.
|Йончи Доминик
|1
|0
|13.
|Пореба Лукаш
|1
|0
|14.
|Ходына Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|Заглембе Любин
|11.11% (4)
|25% (9)
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|25% (9)
|8.33% (3)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Кальяри 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ракув
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =3 -9Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин
Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Заглембе Любин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Заглембе Любин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|26
|16
|3
|7
|54 - 26
|51
|2.
|Пяст
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|28 - 25
|43
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|35 - 30
|43
|4.
|Краковия
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|35 - 25
|42
|5.
|Лех
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|45 - 25
|42
|6.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|27
|11
|9
|7
|27 - 23
|42
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 35
|37
|9.
|Ракув
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 38
|37
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|32 - 41
|36
|11.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|41 - 40
|34
|12.
|Гурник Забже
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 36
|33
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|33 - 38
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|15 - 30
|26
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|22 - 37
|25
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|26
|5
|5
|16
|25 - 44
|20