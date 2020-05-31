Краковия
0:1
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Ягеллония
18' Желтая карточкаРоманчук Тарас
20' Желтая карточкаХанка Серджу
44' Желтая карточкаАрсенич Зоран
56' Желтая карточкаРунье Иван
0:1
89' ГолМыстковски Пшемыслав
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
25
Ракочи
Михал
21
Лопеш
Рафаэл
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Пик ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Ход матча
18'
20'
44'
56'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханка Серджу
|8 (3)
|0.27
|2.
|Лопеш Рафаэл
|7
|0.23
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0.13
|4.
|Рыпэ Корнел
|3
|0.1
|5.
|Пестка Камил
|2
|0.07
|6.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.03
|7.
|Гол Януш
|1
|0.03
|8.
|Сиплак Михал
|1
|0.03
|9.
|Дитятьев Алексей
|1
|0.03
|10.
|Ракочи Михал
|1
|0.03
|11.
|Лопес Рубен
|1
|0.03
|12.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.03
|13.
|Хелик Михал
|1
|0.03
|14.
|Феррарессо Диего
|1
|0.03
|15.
|Яблонски Давид
|1
|0.03
|16.
|Пищек Филип
|0
|0
|17.
|Димун Милан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|11 (1)
|0.37
|2.
|Климала Патрик
|7
|0.23
|3.
|Бида Бартош
|3
|0.1
|4.
|Камара Хуан
|2
|0.07
|5.
|Рунье Иван
|2
|0.07
|6.
|Романчук Тарас
|2
|0.07
|7.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.03
|8.
|Поспишил Мартин
|1 (1)
|0.03
|9.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.03
|10.
|Борысюк Ариэль
|1
|0.03
|11.
|Мудрински Огнен
|1
|0.03
|12.
|Макушевски Мацей
|1
|0.03
|13.
|Квецень Бартош
|1
|0.03
|14.
|Цэру Богдан
|1
|0.03
|15.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.03
|16.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|17.
|Коштал Мартин
|0
|0
|18.
|Вуйцицки Якуб
|0
|0
|19.
|Полетанович Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханка Серджу
|8
|0
|2.
|Гол Януш
|7
|0
|3.
|Сиплак Михал
|7
|0
|4.
|Яблонски Давид
|5
|1
|5.
|Пестка Камил
|5
|0
|6.
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|7.
|Дитятьев Алексей
|4
|0
|8.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|9.
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|10.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|11.
|Пешкович Михал
|2
|0
|12.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|13.
|Хелик Михал
|2
|0
|14.
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|15.
|Даткович Нико
|1
|0
|16.
|Лопес Рубен
|1
|0
|17.
|Фиолич Иван
|1
|0
|18.
|Димун Милан
|1
|0
|19.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|20.
|Пищек Филип
|1
|0
|21.
|Ракочи Михал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романчук Тарас
|9
|0
|2.
|Рунье Иван
|6
|1
|3.
|Поспишил Мартин
|7
|0
|4.
|Арсенич Зоран
|6
|0
|5.
|Квецень Бартош
|5
|0
|6.
|Вуйцицки Якуб
|4
|0
|7.
|Климала Патрик
|4
|0
|8.
|Бида Бартош
|2
|1
|9.
|Мыстковски Пшемыслав
|3
|0
|10.
|Кадлец Андрей
|1
|1
|11.
|Борысюк Ариэль
|2
|0
|12.
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|13.
|Коштал Мартин
|2
|0
|14.
|Бедварссон Бедвар
|2
|0
|15.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|16.
|Мудрински Огнен
|1
|0
|17.
|Полетанович Марко
|1
|0
|18.
|Пульич Яков
|1
|0
|19.
|Камара Хуан
|1
|0
|20.
|Цэру Богдан
|1
|0
|21.
|Струски Кароль
|1
|0
|22.
|Горин Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|10% (3)
|10% (3)
|16.67% (5)
|30% (9)
|30% (9)
|3.33% (1)
|Ягеллония
|8.82% (3)
|8.82% (3)
|26.47% (9)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия
Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже
Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония
Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония
Последние игры между собой
Краковия: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ягеллония 3:1 Краковия Экстракласса Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|27
|17
|3
|7
|55 - 26
|54
|2.
|Пяст
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|32 - 25
|46
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|35 - 30
|43
|4.
|Краковия
|Заявка
|27
|13
|3
|11
|35 - 26
|42
|5.
|Лех
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|45 - 26
|42
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|27 - 26
|41
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|36 - 35
|40
|8.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|32 - 33
|39
|9.
|Ракув
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|33 - 38
|37
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 40
|36
|11.
|Висла Плоцк
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 45
|36
|12.
|Гурник Забже
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|35 - 36
|36
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|33 - 42
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|19 - 31
|29
|15.
|Арка Гдыня
|0:0 Заявка
|27
|6
|8
|13
|22 - 37
|26
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|25 - 45
|20