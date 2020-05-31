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Краковия
0:1
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
18' Желтая карточка
Романчук Тарас
20' Желтая карточка
Ханка Серджу
44' Желтая карточка
Арсенич Зоран
56' Желтая карточка
Рунье Иван
0:1
89' Гол
Мыстковски Пшемыслав
90'+6
40
Пешкович
Михал
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
85
Яблонски
Давид
88
Феррарессо
Диего
5
Гол
Януш
8
Димун
Милан
25
Ракочи
Михал
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
4
Ханка
Серджу
21
Лопеш
Рафаэл
1
Илиев
Деян
7
Вуйцицки
Якуб
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
15
Арсенич
Зоран
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
9
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
21
Пульич
Яков
Краковия
4-2-3-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Романчук Тарас
20'
Ханка Серджу
 
38'
 
Кадлец Андрей
Цэру Богдан
44'
 
Арсенич Зоран
56'
 
Рунье Иван
59'
Лусюш Сильвестер
Ракочи Михал
 
59'
Вдовяк Матеуш
Димун Милан
 
70'
 
Борысюк Ариэль
Имас Хесус
87'
 
Мыстковски Пшемыслав
Пульич Яков
89'
0:1
Мыстковски Пшемыслав
(Бида Бартош)

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 8 (3) 0.27
2. Лопеш Рафаэл 7 0.23
3. Ван Амерсфоорт Пелле 4 0.13
4. Рыпэ Корнел 3 0.1
5. Пестка Камил 2 0.07
6. Вдовяк Матеуш 1 0.03
7. Гол Януш 1 0.03
8. Сиплак Михал 1 0.03
9. Дитятьев Алексей 1 0.03
10. Ракочи Михал 1 0.03
11. Лопес Рубен 1 0.03
12. Вестеницки Томаш 1 0.03
13. Хелик Михал 1 0.03
14. Феррарессо Диего 1 0.03
15. Яблонски Давид 1 0.03
16. Пищек Филип 0 0
17. Димун Милан 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 11 (1) 0.37
2. Климала Патрик 7 0.23
3. Бида Бартош 3 0.1
4. Камара Хуан 2 0.07
5. Рунье Иван 2 0.07
6. Романчук Тарас 2 0.07
7. Пржикрыл Томаш 1 0.03
8. Поспишил Мартин 1 (1) 0.03
9. Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
10. Борысюк Ариэль 1 0.03
11. Мудрински Огнен 1 0.03
12. Макушевски Мацей 1 0.03
13. Квецень Бартош 1 0.03
14. Цэру Богдан 1 0.03
15. Бедварссон Бедвар 1 0.03
16. Хауберт Гильерме 0 0
17. Коштал Мартин 0 0
18. Вуйцицки Якуб 0 0
19. Полетанович Марко 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Ханка Серджу 8 0
2. Гол Януш 7 0
3. Сиплак Михал 7 0
4. Яблонски Давид 5 1
5. Пестка Камил 5 0
6. Рыпэ Корнел 4 0
7. Дитятьев Алексей 4 0
8. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
9. Лусюш Сильвестер 3 0
10. Хавьер Тиаго 2 0
11. Пешкович Михал 2 0
12. Лопеш Рафаэл 2 0
13. Хелик Михал 2 0
14. Вдовяк Матеуш 2 0
15. Даткович Нико 1 0
16. Лопес Рубен 1 0
17. Фиолич Иван 1 0
18. Димун Милан 1 0
19. Феррарессо Диего 1 0
20. Пищек Филип 1 0
21. Ракочи Михал 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Романчук Тарас 9 0
2. Рунье Иван 6 1
3. Поспишил Мартин 7 0
4. Арсенич Зоран 6 0
5. Квецень Бартош 5 0
6. Вуйцицки Якуб 4 0
7. Климала Патрик 4 0
8. Бида Бартош 2 1
9. Мыстковски Пшемыслав 3 0
10. Кадлец Андрей 1 1
11. Борысюк Ариэль 2 0
12. Пржикрыл Томаш 2 0
13. Коштал Мартин 2 0
14. Бедварссон Бедвар 2 0
15. Хауберт Гильерме 2 0
16. Мудрински Огнен 1 0
17. Полетанович Марко 1 0
18. Пульич Яков 1 0
19. Камара Хуан 1 0
20. Цэру Богдан 1 0
21. Струски Кароль 1 0
22. Горин Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 10% (3) 10% (3) 16.67% (5) 30% (9) 30% (9) 3.33% (1)
 Ягеллония 8.82% (3) 8.82% (3) 26.47% (9) 14.71% (5) 23.53% (8) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия
Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин Ягеллония 3:2 Краковия Краковия 1:1 Гурник Забже
Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония
Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Краковия 4:2 Ягеллония Лех 1:1 Ягеллония

Последние игры между собой

Краковия: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ягеллония 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:2 Ягеллония Кубок Краковия 0:1 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 3:1 Краковия Экстракласса Ягеллония 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Товарищеские матчи Краковия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:2 Ягеллония Экстракласса Краковия 1:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Ягеллония Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 27 17 3 7 55 - 26 54
2. Пяст Заявка 27 14 4 9 32 - 25 46
3. Шлёнск Заявка 27 11 10 6 35 - 30 43
4. Краковия Заявка 27 13 3 11 35 - 26 42
5. Лех Заявка 27 11 9 7 45 - 26 42
6. Погонь Щецин Заявка 27 11 8 8 27 - 26 41
7. Ягеллония Заявка 27 11 7 9 36 - 35 40
8. Лехия Гданьск 0:0 Заявка 27 10 9 8 32 - 33 39
9. Ракув Заявка 27 11 4 12 33 - 38 37
10. Заглембе Любин Заявка 27 10 6 11 44 - 40 36
11. Висла Плоцк Заявка 27 10 6 11 33 - 45 36
12. Гурник Забже Заявка 27 9 9 9 35 - 36 36
13. Висла Краков Заявка 27 9 4 14 33 - 42 31
14. Корона Кельце Заявка 27 8 5 14 19 - 31 29
15. Арка Гдыня 0:0 Заявка 27 6 8 13 22 - 37 26
16. ЛКС Лодзь Заявка 27 5 5 17 25 - 45 20
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